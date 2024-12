Polska Centralna w czołówce rynków logistycznych

Region łódzki stwarza idealne warunki dla firm, które chcą się szybko rozwijać, ale też optymalizować koszty, nie tracąc pełnego dostępu do rynków krajowych i europejskich.

Duży popyt i zaszłości z czasów pandemii

Mimo wysokiej aktywności najemców w ostatnich miesiącach, nieznacznie wzrosła ilość wolnej powierzchni w Polsce Centralnej, która na koniec września tego roku wyniosła 11,2 proc. Wyższy wakat w dużej części wynika z decyzji podejmowanych jeszcze na początku pandemii, gdy Polska Centralna notowała ogromny popyt, a deweloperzy rozpoczynali kolejne inwestycje, również na zasadach spekulacyjnych. Pamiętajmy, że przecież w 2021 roku rynek łódzki odnotował najwyższy wolumen powierzchni w budowie w całej swojej historii (prawie 850 000 mkw. na koniec 2021 roku) – wyjaśnia Jan Olszewski, doradca w dziale powierzchni przemysłowych i magazynowych Newmark Polska.

Starsze budynki (zarówno klasy A wybudowane więcej niż 15 lat temu, jak i klasy B) z czasem przestaną spełniać wymogi najemców, będą także niezgodne z regulacjami unijnymi, w szczególności w zakresie efektywności energetycznej oraz ogólnego wpływu nieruchomości na środowisko. Przełoży się to na dalszy wzrost pustostanów w takich magazynach. Właściciele tych obiektów poszukują kolejnych najemców, niemniej jest to rozwiązanie krótkookresowe. W dłuższej perspektywie najstarsze budynki będą musiały przejść gruntowną modernizację, bądź zmienić swoje przeznaczenie, czego pierwsze przykłady obserwujemy już teraz. Jeden ze starszych magazynów w Łodzi przekształcił część powierzchni pod ściankę wspinaczkową – informuje ekspert Newmark Polska.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik Łódzki rynek magazynowy przyciąga jak magnes Gdyby ktoś chciał opisać idealną lokalizację na hub magazynowy, byłaby to lokalizacja Łodzi – w samym sercu kraju, na skrzyżowaniu autostrad A1 i A2 oraz drogi ekspresowej S8.

Logistycy są tam, gdzie ich klienci

Dlatego Polska Centralna przyciąga firmy, jak magnes. Wiele z nich decyduje się otwierać i rozwijać w regionie swoje centralne magazyny, z których towary transportowane są do mniejszych hal w całym kraju albo za granicę, a stamtąd już prosto do sklepów czy docelowych klientów, jak w przypadku e-commerce. To właśnie w Łodzi znajduje się największy, jak do tej pory, park logistyczny w Polsce – Central European Logistics Hub (CEL HUB), o powierzchni ponad 600 tys. mkw., z którego powierzchni korzystają m.in. takie firmy, jak: Media Expert, Smyk, Poczta Polska, DPD, BSH czy InPost – mówi Jakub Dudkiewicz, Senior Associate w dziale powierzchni przemysłowych i magazynowych Newmark Polska.

Nasi partnerzy mają centrale biznesowe w Łodzi i Warszawie. Chcą, żeby magazyn operatora logistycznego znajdował się w pobliżu. To dzięki bliskości dużych rynków miejskich oraz rozwojowi infrastruktury e-commerce, Centralna Polska jest dzisiaj doskonałą bazą dla firm zajmujących się sprzedażą i dystrybucją towarów. Dzięki położeniu w samym sercu kraju, firma może z łatwością obsługiwać klientów w Polsce i szybko reagować na potrzeby rynku – podkreśla dyrektor w Langowski Logistics.

Różnorodność dostępnych modułów

Mamy klientów praktycznie z każdej branży, a ich zapytania dotyczą bardzo różnych powierzchni. Firmy potrzebują magazynów już od 3 tys. mkw., a więksi gracze potrafią wynająć 50 tys. mkw. i więcej – mówi Jan Olszewski. Według eksperta Łódź przyciąga i zatrzymuje.

Historycznie Łódź i okolice to rejon stricte produkcyjny, który dzięki dostępowi do absolwentów Politechniki Łódzkiej, jednej z najlepszych uczelni technicznych w kraju, mógł się prężnie rozwijać. Nasz strykowski kampus to aktualnie dwa zakłady produkcyjne, bardzo dobrze rozwinięty dział badań i rozwoju oraz laboratoria – w sumie ponad 3 tys. zatrudnionych, z czego ponad 500 osób to inżynierowie, specjaliści i inni pracownicy biurowi. Od kilku miesięcy rozwijamy nowe rozwiązania w zakresie Data Center, obsługujące procesy AI, dlatego skupiamy się na poszukiwaniu kandydatów o kompetencjach technicznych w tym zakresie – mówi Łukasz Srogosz.

Więcej wykwalifikowanych pracowników

Sektor logistyczno-magazynowy w Polsce Centralnej jest jednym z najlepiej rozwiniętych w kraju, co zapewnia też dostęp do wysoko wykwalifikowanej kadry. Choć konkurencja o pracowników jest duża, region oferuje znacznie lepsze możliwości niż inne obszary – mówi Kamil Stróż, który dodaje, że po pandemii z 2020 roku rynek pracy uległ znacznym zmianom, przechodząc z rynku pracodawcy na rynek pracownika. Jednocześnie Polska Centralna jest w sektorach logistyki, magazynowania i e-commerce jednym z najszybciej rozwijających się regionów w kraju, co powoduje ogromne zapotrzebowanie na wykwalifikowaną siłę roboczą. – Bardzo często pracodawcy poszukujący magazyniera oferują jako bonus pełne przeszkolenie oraz kurs uprawnień UDT na obsługę wózków widłowych, co jeszcze niedawno było wymogiem koniecznym, aby CV kandydata w ogóle zostało rozważone – wyjaśnia menadżer w Igepa Polska.

Do Łodzi po optymalizację kosztów

W ostatnich miesiącach obserwujemy też większą skłonność wynajmujących do negocjacji warunków komercyjnych, a w konsekwencji spadek czynszów efektywnych. Z podobną sytuacją mamy do czynienia w większości regionów dysponujących dużymi zasobami powierzchni logistycznej i przemysłowej. Powodem są dość wysokie pustostany oraz przedłużające się procesy decyzyjne. Właściciele magazynów chcą je wynajmować, dlatego muszą negocjować – wyjaśnia Jakub Dudkiewicz. – Przed wybuchem wojny na Ukrainie różnice między czynszem bazowym i efektywnym sięgały nawet 40 proc., po marcu 2022 roku deweloperzy byli coraz mniej chętni do oferowania zachęt, a przy stole udawało się wynegocjować upusty już tylko do 20 proc. ceny wywoławczej. Aktualnie obserwujemy powrót do bardziej elastycznych negocjacji oraz zrozumienia po obydwu stronach, że chociaż na rynku nieruchomości najbardziej liczy się lokalizacja, to tuż za nią stoi cena – dodaje ekspert.

Spokojnie, ale do przodu

Województwo łódzkie cieszy się zainteresowaniem praktycznie wszystkich deweloperów magazynowych. Są tu obecni również CTP, GLP, Logicor, Loogic, Mapletree, MDC2, MLP, P3, Prologis, Reino czy Segro. W ostatnim okresie widzimy jednak spadek liczby rozpoczynanych i prowadzonych inwestycji. Pod koniec września tego roku w budowie pozostawało już tylko 238 tys. mkw. magazynów, głównie w inwestycjach firm: Panattoni (prawie 45% wolumenu w budowie), P3, Prologis oraz MLP. I chociaż deweloperzy są gotowi rozpocząć nowe inwestycje, to często wstrzymują się z decyzjami, badając rynek, poziom wynajęcia dostępnej powierzchni i wakatów – mówi Jan Olszewski.

Najlepiej świadczy o tym duża liczba działek zabezpieczonych pod inwestycje magazynowo-przemysłowe. Dodatkowym impulsem dla logistycznego rozwoju regionu mógłby stać się wyczekiwany przez biznes Centralny Port Komunikacyjny. Tak duża inwestycja, związana z transportem towarów z całego świata, z pewnością wpłynęłaby na większe zapotrzebowanie na powierzchnię magazynową i jeszcze bardziej umocniła pozycję Polski Centralnej nie tylko w Polsce, ale też w Europie Środkowo-Wschodniej – podsumowuje ekspert Newmark Polska.

