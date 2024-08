Rynek BIZ stawia na energetykę odnawialną, półprzewodniki oraz centra danych

Zagraniczni inwestorzy stawiają na energetykę odnawialną, półprzewodniki oraz centra danych. Te sektory przyciągnęły w pierwszej połowie tego roku najwięcej inwestycji zagranicznych typu greenfield - wynika z najnowszej analizy opublikowanej przez FDI Intelligence. W sumie globalny rynek BIZ realizowanych od podstaw zdominowany jest przez 10 sektorów.

Przeczytaj także: Polska przyciąga bezpośrednie inwestycje zagraniczne

Kliknij, aby powiekszyć fot. user6702303 na Freepik Zagraniczni inwestorzy stawiają na energetykę odnawialną Sektor energetyki odnawialnej utrzymał się na najwyższym stopniu podium, odnotowując inwestycje o wartości 138 mld dolarów.

Od stycznia do końca czerwca tego roku inwestorzy zagraniczni ogłosili projekty inwestycyjne o wartości ponad 635 mld dolarów. To o 14% więcej niż rok wcześniej w analogicznym okresie, gdy łączne wydatki na BIZ wyniosły prawie 558 mld dolarów. Z kolei w pierwszym półroczu 2022 r. nakłady inwestycyjne przekroczyły 402 mld dolarów.Według danych, krajobraz BIZ w dalszym ciągu kształtowany był przede wszystkim przez trendy cyfryzacji i transformacji energetycznej, czego potwierdzeniem są najwyższe wydatki w sektorach związanych z energetyką odnawialną, produkcją półprzewodników i komponentów elektronicznych oraz centrami danych i hostingiem.Sektor energetyki odnawialnej utrzymał się na najwyższym stopniu podium, odnotowując inwestycje o wartości 138 mld dolarów. Około połowę z tej kwoty inwestorzy przeznaczyli na projekty związane z zielonym wodorem i czystymi technologiami, które dotąd nie zostały wdrożone na skalę komercyjną. Znaczący udział w ramach sektora OZE odnotowały też projekty związane z energetyką słoneczną (38,7 mld dol.) i wiatrową (27,5 mld dol.).Drugi sektor w zestawieniu, czyli półprzewodniki i komponenty elektroniczne, przyciągnął w pierwszych sześciu miesiącach roku ponad 107 mld dolarów. Przeważająca cześć projektów w tym segmencie trafiła do Stanów Zjednoczonych. Co warto odnotować, analitycy zauważają, że pojawiają się pierwsze sygnały spowolnienia w tym obszarze. Najnowsze dane wskazują, że podsektor baterii i akumulatorów odnotował projekty o wartości 8,4 mld dolarów, co było najniższą kwotą od pierwszej połowy 2021 r. Odzwierciedla to niepewność co do sukcesu gigafabryk oraz obawy o słabszy niż oczekiwano popyt na pojazdy elektryczne.Sektor komunikacji i łączności odpowiada za trzecią co do wielkości kwotę zobowiązań dotyczących BIZ w pierwszej połowie 2024 r., przy czym ponad 85% z nich przeznaczono na projekty związane z przetwarzaniem danych, hostingiem i powiązanymi usługami. Większa aktywność w budowie infrastruktury cyfrowej nastąpiła w wyniku rosnącego popytu na usługi przetwarzania w chmurze i sztucznej inteligencji (AI).Z pewnością na uwagę zasługuje sektor wydobywczy i paliowy, w którym zainwestowano 27,5 mld dolarów. Choć jest to kwota niższa niż w pierwszej połowie 2023 r., kiedy inwestycje wyniosły około 39 mld dolarów i tym samym okresie w 2022, r., kiedy zgłoszono projekty o wartości przeszło 33 mld zł., duże firmy z branży zapowiadają konkretne plany ekspansji w zakresie wydobycia ropy i gazu.Pierwsza dziesiątka sektorów, które przyciągnęły największe nakłady na nowe inwestycje zagraniczne, obejmuje jeszcze kilka tradycyjnych sektorów, w tym: motoryzacyjny (41,5 mld dol.), nieruchomości (29,9 mld dol.), transportu i magazynowania (25,5 mld dol.) oraz metalurgiczny (22,3 mld dol.) i produkcja elektroniki (21,2 mld dol.) Do zestawienia wróciła też branża IT i oprogramowania z nakładami nieco ponad 19 mld dolarów.Nowe dane wskazują, że w dalszym ciągu na wysokim poziomie utrzymuje się aktywność inwestorów w zakresie megaprojektów, czyli inwestycji o wartości do najmniej 1 mld dolarów. W pierwszym półroczu 2024 r. odnotowano 85 takich projektów. Rok wcześniej w tym samym okresie było ich 72.Dwie trzecie tych kapitałochłonnych projektów zostało ogłoszonych w zaledwie czterech sektorach, na czele z branżą komunikacyjną, w której nastąpił gwałtowny wzrost liczby projektów infrastruktury internetowej. Na kolejnych miejscach znalazły się energetyka odnawialna, półprzewodniki i produkcja oryginalnego wyposażenia samochodowego (OEM).