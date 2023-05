Budowa LCube Rzeszów Airport zakończona

Zakończyła się budowa LCube Rzeszów Airport - parku przemysłowo-magazynowego, który dostarczył na rynek 25,8 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowej klasy A.

LCube - deweloper magazynowy - zakończył realizację projektu LCube Rzeszów Airport. Inwestycja, której budowa rozpoczęła się w 2021 roku, powstała na działce o powierzchni 5,5 ha. Nowy park przemysłowo-magazynowy ma 25,8 tys. mkw.Jednym z najemców LCube Rzeszów Airport, jest dystrybutor produktów mrożonych - Grupa REN, dla której przygotowano min. pomieszczenia chłodnie i mroźnie. Dystrybucją zajmuje się także kolejny najemca obiektu - drogeria internetowa Cocolita, a z e-commerce związana jest również firma Kartony24, dostarczająca min. opakowania dedykowane m.in. dla handlu internetowego.LCube Rzeszów Airport został wybudowany zgodnie z certyfikacją BREEAM na poziomie very good, a spośród zastosowanych rozwiązań, warto wyróżnić oświetlenie LED, czy też przygotowanie dachu już na etapie budowy do zamontowania instalacji fotowoltaicznej. Dachy hal zostały również wyposażone w system monitorujący ugięcia, oparty na czujnikach Sense S-One i DSW, wraz z alertami pogodowymi i aplikacją „Inteligentny Dach”. Na terenie parku przygotowano budki dla owadów czy wiaty rowerowe oraz stacje do ładowania samochodów elektrycznych. Wdrożono także system wykrywania awarii na instalacji kanalizacyjnej z możliwością automatycznego odcięcia dopływu wody.LCube Rzeszów Airport został zaprojektowany przy założeniu obciążenia ogniowego powyżej 4000MJ/m2, co gwarantuje podwyższoną ognioodporność budynków. Wysoką klasę obiektu podkreśla także możliwość wysokiego składowania, dzięki wysokości wynoszącej w świetle budynku - 10 m.LCube Rzeszów Airport oferuje obecnie 11,5 tys. mkw. wolnej powierzchni magazynowej, dostępnej do natychmiastowej aranżacji, gdzie oprócz funkcji magazynowych można wdrożyć także lekką produkcję w elastycznych, dostosowanych na potrzeby najemców modułach.