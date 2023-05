Magazyny z rekordem, a przyszłość to pustostany?

Polski rynek magazynowy nie zwalnia tempa. Jak podaje Colliers, w I kwartale br. nowa podaż osiągnęła rekordowy poziom, w efekcie czego całkowite zasoby magazynów w naszym kraju osiągnęły około 29,6 mln mkw. Wyniki są świetne, ale w kolejnych miesiącach otwarć nowych inwestycji ma być nieco mniej, a pustostanów więcej.

Sektor 3PL liderem

Kliknij, aby powiekszyć fot. Plukhin - Fotolia.com Pierwszy kwartał z rekordową podażą w historii rynku magazynowego Od początku 2023 r. do użytku oddano 1,9 mln mkw. nowej powierzchni magazynowej, co było najwyższą wartością w historii polskiego rynku.

Nowe magazyny i nowe powierzchnie w budowie

Spadek powierzchni magazynów w budowie widoczny od II kw. 2022 r. spowodowany jest m.in. niepewnością inwestorów, trudnościami związanymi z finansowaniem inwestycji, a także nieprzewidywalnymi kosztami budów – mówi Maciej Chmielewski, Senior Partner, Dział Powierzchni Logistycznych i Przemysłowych w Colliers. - W I kw. 2023 r. widzimy jednak wzrost liczby nowo rozpoczętych inwestycji w stosunku do IV kw. 2022 r. O ile na koniec ubiegłego roku było to 300 tys. mkw., o tyle na koniec marca 2023 ich wolumen wyniósł około 830 tys. mkw. Wśród realizowanych obiektów 48% powierzchni stanowią obiekty budowane czysto spekulacyjnie, mimo że obecnie możliwość realizacji tego typu projektów jest ograniczona ze względu na wysokie wymagania podmiotów finansujących.

Coraz więcej pustostanów na rynku magazynowym

Ta sytuacja będzie spowodowana niższym popytem netto niż w roku ubiegłym. Udział renegocjacji w popycie brutto może stanowić wyższy odsetek niż w ostatnich trzech latach. Wolumen powierzchni w budowie powinien się utrzymać natomiast na poziomie między 2 – 3 mln mkw. Po wysokich fluktuacjach stawek czynszów od początku ubiegłego roku, rok bieżący powinien przynieść ich stabilizację – tłumaczy Antoni Szwech, Analityk w Dziale Doradztwa i Badań Rynku w Colliers.

Wzrost wolumenu powierzchni niewynajętej spowodowany był głównie dostarczeniem ogromnej ilości nowej powierzchni magazynów w ostatnich latach, która cechowała się relatywnie wysokimi pustostanami. Jednak ich wysoki współczynnik nie powinien niepokoić, gdyż stopa ta wciąż znajduje się na dość niskim poziomie i przy ograniczonym wolumenie nowej podaży zapobiega wystąpienia niedoboru rynkowego i pozytywnie wpływa na konkurencyjność na nim – dodaje Maciej Chmielewski.

W I kw. 2023 r. wolumen popytu brutto wyniósł 1,2 mln mkw. Wśród najemców najwięcej powierzchni w tym okresie wynajęły firmy z sektora 3PL (Third Party Logistics) – 39%. Warto również wspomnieć o branży farmaceutycznej , gdyż odpowiada ona za 10% wolumenu popytu brutto, co w jej przypadku jest wyjątkowo wysokim udziałem w rynku.Pod względem struktury umów najmu od kilku ostatnich kwartałów widoczna jest zmiana. W I kw. 2023 r. 49% stanowiły nowe umowy i aż 45% ich odnowienia, podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku udziały te wynosiły odpowiednio 66% i 27%.Wśród największych inwestycji oddanych do użytku w I kw. 2023 r. można wskazać m. in. obiekt Zalando zrealizowany przez Panattoni w Bydgoszczy (146 tys. mkw.), kolejną fazę Panattoni Park Wrocław Logistics South Hub (125 tys. mkw.) oraz CTPark Warsaw South (77,6 tys. mkw.) zrealizowany w okolicach Mszczonowa.Jednak na rynku widoczny jest spadek wolumenu powierzchni w budowie. Obecnie w realizacji jest jej 2,2 mln mkw., podczas gdy w I kw. 2022 r. było to aż 4,8 mln mkw. To efekt decyzji deweloperów, którzy w ciągu ostatniego roku rozpoczęli mniej inwestycji – na początku 2022 r. wolumen nowo rozpoczętych budów wyniósł około 1,5 mln mkw., podczas gdy na koniec roku nowych inwestycji było zaledwie około 300 tys. mkw.Od początku 2022 r. zauważalny jest trend wzrostowy liczby pustostanów. W okresie I kw. 2022 r. – I kw. 2023 r. wzrosła ona o 3,1 p. p., wynosząc na koniec marca 6,2%, co jest najwyższą wartością tego wskaźnika od I kw. 2021 r. Pustostany w obiektach dostarczonych w samym pierwszym kwartale wyniosły aż 31%. Poziom wynajęcia w obiektach w budowie wynosi obecnie 47%, i jest to najniższa wartość tego wskaźnika w ostatniej dekadzie. Analitycy Colliers prognozują, że rok 2023 będzie się charakteryzował wyższą stopą pustostanów niż rok 2022.