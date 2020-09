Panattoni Park Łódź West - 60 tys. powierzchni magazynowej w centrum kraju

Panattoni realizuje kolejną inwestycję w okolicach Łodzi. Nowy magazyn klasy A powstanie w Konstantynowie Łódzkim i liczyć będzie sobie aż 60 000 mkw. powierzchni magazynowej, z czego 11 200 mkw. zajmie magazyn centralny firmy działającej w branży artykułów szkolnych i biurowych. Istotnym atutem inwestycji jest jej położenie – w pobliżu dwóch dróg ekspresowych i lotniska, od którego dzieli ją zaledwie 8 km.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Panattoni Park Łódź West - wizualizacja Panattoni Park Łódź West będzie sobie liczyć 60 tys. mkw.

„Stawiając od początku działalności na regularny rozwój naszego łódzkiego portfolio, jesteśmy świadomi strategicznego położenia regionu dla dystrybucji krajowej i międzynarodowej. Poprzez zlokalizowanie swojego centralnego magazynu właśnie tutaj, najemca zapewnia sobie doskonały dostęp do rozwiniętej infrastruktury oraz nowoczesnej powierzchni magazynowej” -powiedział Kamil Kwiatkowski Senior Leasing Manager z Panattoni.

Powstający magazyn to pierwsza inwestycja Panattoni na zachodzie Łodzi. I etap prac, którego ukończenie zaplanowano na przełom III i IV kwartału br., zakłada powstanie 23 700 mkw. powierzchni magazynowej. Jak już wspomniano we wstępie, blisko 11 200 mkw. zarezerwowane zostało już na biura i magazyn przedsiębiorstwa z branży artykułów szkolnych i biurowych.Nowy magazyn realizowany jest zgodnie z certyfikacją BREEAM na poziomie Very Good, a zastosowana w nim nowoczesna elewacja, zostanie wykonana według koncepcji Go Earthwise with Panattoni, zapewniając m.in. zwiększony dostęp światła dziennego.W sąsiedztwie centrum dystrybucyjnego znajduje się budowana Zachodnia Obwodnica Łodzi, która połączy drogę ekspresową S8 – biegnącą z Dolnego Śląska do Białegostoku – oraz autostradę A2, łączącą Łódź z Warszawą, Poznaniem i Berlinem.Nowy magazyn położony jest niecałe 10 km od centrum stolicy regionu oraz zaledwie 8 km od międzynarodowego lotniska Reymonta.