Powstanie Panattoni Park Poznań A2

W lutym br Panattoni rozpocznie budowę Panattoni Park Poznań A2. Inwestycja o powierzchni 150 000 m kw. zlokalizowana będzie w pobliżu skrzyżowania autostrady A2 i drogi ekspresowej S11.

Region Poznania pod kątem popytu na powierzchnię przemysłową nieustannie znajduje się w krajowej czołówce. Doskonałe położenie stolicy Wielkopolski, dostęp do infrastruktury drogowej i ekspozycja na najważniejsze rynki polskie oraz zagraniczne, przyciągają międzynarodowy biznes, dlatego ruszamy z kolejną inwestycją o wielkiej powierzchni. Panattoni Park Poznań A2 jeszcze przed rozpoczęciem budowy potwierdził swój ogromny potencjał, znajdując na ponad 80 000 m kw. najemcę, który z poznańskiej lokalizacji będzie obsługiwał kilka europejskich rynków. – mówi Marek Dobrzycki, Managing Director z Panattoni.

Panattoni Park Poznań A2

Panattoni Park Poznań A2 powstanie na działce o powierzchni blisko 35 hektarów. W ramach inwestycji powstaną dwa budynki, o powierzchni 62 000 m kw. oraz 82 000 m kw. Najemcą tego drugiego będzie gigant branży odzieżowej, który będzie mógł korzystać ze swojej powierzchni jeszcze w październiku.Najem tak ogromnej powierzchni jest potwierdzeniem błyskawicznego rozwoju e-commerce’u dla branży fashion, którego globalna wartość jeszcze na początku 2022 roku wynosiła ok. 744 miliardy dolarów, a do końca 2026 roku ma wzrosnąć do 1,1 biliona dolarów.Obiekt zrealizowany dla odzieżowego giganta będzie kolejnym kamieniem milowym w zielonej rewolucji branży nieruchomości przemysłowej, napędzanej przez Panattoni. Deweloper planuje uzyskać dla inwestycji certyfikację środowiskową metodą BREEAM na poziomie Outstanding – dotychczas nieobecnym na polskim rynku. Realizacja powstanie bez użycia PCV, a deweloper przystosuje dach obiektu pod instalację fotowoltaiczną. Ponadto najemca skorzysta ze zwiększonej liczby świetlików, systemu BMS czy inteligentnego oświetlenia. W zakresie oszczędności wody Panattoni przygotuje m.in. system odzyskiwania deszczówki. Na terenie inwestycji powstanie także stacja uzdatniania wody pitnej, a ścieki bytowe będą odprowadzane do biologicznych oczyszczalni ścieków.Realizacja przewiduje również liczne rozwiązania dla pracowników. Użytkownicy obiektu skorzystają m.in. z ładowarek dla samochodów elektrycznych, infrastruktury dla rowerzystów, siłowni oraz tarasu zewnętrznego, boiska do siatkówki, toru do gry w boule czy centralnej instalacji wody pitnej w biurze.Panattoni Park Poznań A2 zapewnia bardzo dobrą ekspozycję na pobliską autostradę A2, łączącą między innymi Warszawę, Łódź i Berlin, a także sprawne dotarcie do położonego 7 km od inwestycji węzła „Poznań Krzesiny”, który łączy A2 oraz S11 – ta docelowo połączy bałtyckie wybrzeże z województwem śląskim. Ponadto ok. 15 km dzieli park od drogi ekspresowej S5 (Bydgoszcz – Wrocław). Inwestycja w regionie stolicy wielkopolski zapewnia również bardzo dobry dostęp do pracowników, co jest szczególnie istotne przy obiektach o tak dużej powierzchni. Zatrudnienie w ramach parku wyniesie ok. 4,5 tysiąca osób.