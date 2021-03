Inwestycje w nieruchomości komercyjne. Warszawa gwiazdą regionu?

Pomimo zawirowań związanych z pandemią, inwestycje w nieruchomości komercyjne radzą sobie dość dobrze. Z opracowanego przez CBRE raportu "Investors Intentions Survey" wynika, że blisko co 2. inwestor z Europy Środkowo-Wschodniej przekonany jest, że najbliższe miesiące zaowocują polepszeniem aktywności transakcyjnej. Najbardziej optymistyczne prognozy formułowane są dla Polski i Czech. Na czele najbardziej atrakcyjnych sektorów plasują się powierzchnie magazynowe, logistyczne i biurowe, choć inwestorów mających chętkę na mieszkania również nie powinno zabraknąć.

Na rynku nadal widać ostrożność, transakcje częściej dotyczą produktów o stabilnych, wieloletnich zwrotach z inwestycji, ale część inwestorów poszukuje też okazji, które wypatrywane są przede wszystkim wśród nieruchomości hotelowych i handlowych. Region CEE wraz Niemcami przyciągają obecnie najwięcej uwagi w całej Europie, a Warszawa jest na szczycie listy najbardziej intersujących dla inwestorów stolic w naszym regionie. Wynika to zarówno z dostępności wysokiej jakości nowoczesnych obiektów jak też wysokiego popytu wśród najemców. Możemy więc spodziewać się, że 2021 rok i kolejne lata będą bardzo pozytywne dla rynku – dodaje Joanna Mroczek.

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Warszawa interesująca dla inwestorów Miasta, w których inwestorzy z regionu obecnie najczęściej poszukują nieruchomości, to Warszawa i Bukareszt.

Aktywność w Polsce na najwyższym poziomie

Jak widać po wolumenie transakcji z pierwszych miesięcy roku, Polska pozostaje głównym celem kapitału międzynarodowego w regionie CEE. Dowodzi tego również optymizm krajowych inwestorów i zainteresowanie tych międzynarodowych. Warszawa jest nadal najbardziej pożądanym miastem i stolicą oferującą największe możliwości inwestowania w Europie Środkowo-Wschodniej. Wzrost zainteresowania logistyką i PRS jako sektorami odzwierciedla to, co obserwuje się w innych częściach kontynentu i na całym świecie. Spodziewamy się, że najbardziej nowoczesne biura o długim okresie wynajmu będą generowały znaczące zainteresowanie wśród zagranicznych funduszy w najbliższych miesiącach w Warszawie, podobnie jak w Europie Zachodniej. Może to doprowadzić do znacznej kompresji stóp zwrotu w sektorze Prime Offices – mówi Sean Doyle, szef działu nieruchomości inwestycyjnych w Europie Środkowej i Wschodniej CBRE.

Jak przekonuje Joanna Mroczek, szefowa działów badań rynku i marketingu w Polsce i regionie CEE w CBRE, w bieżącym roku wartość inwestycji w nieruchomości komercyjne w Europie Środkowo-Wschodniej nie powinna spaść poniżej poziomu odnotowanego w 2020 roku, a nawet możliwy jest jej delikatny wzrost. Wszystko to za sprawą dość sporego optymizmu panującego wśród inwestorów, a także rozpoczętego programu szczepień.Pod względem najpopularniejszych sektorów inwestorzy obecni w regionie Europy Środkowo-Wschodniej są zgodni. Największym powodzeniem cieszy się sektor magazynowy , który wybiera jedna trzecia zapytanych. Atrakcyjnym obiektem pozostają biura wskazane przez 22% inwestorów. Taki sam odsetek preferuje rodzinne obiekty mieszkalne. Poza podium znalazły się budynki handlowe (8%) i hotelowe (6%).Miasta, w których inwestorzy z regionu obecnie najczęściej poszukują nieruchomości, to Warszawa i Bukareszt. Warszawa znajduje się też w pierwszej dziesiątce europejskich stolic, które są najbardziej interesujące dla inwestorów. Te lokalizacje jak żadne inne dają wybór stabilnych, wartościowych i oportunistycznych inwestycji w nieruchomości komercyjne.Z kolei najszybszą poprawę sytuacji do tej sprzed pandemii prognozuje się w Polsce oraz Czechach. Inwestorzy z tych krajów są też największymi optymistami jeśli chodzi o ich przyszłą aktywność zakupową.Aż 68% polskich inwestorów oczekuje, że ich zakupy w 2021 roku będą większe niż rok wcześniej. Tym optymizmem wyróżniamy się wśród innych krajów. Na drugim miejscu jest Rumunia, gdzie niewiele ponad połowa inwestorów spodziewa się wzrostów, a na Węgrzech co drugi. W Czechach co czwarty, co wynika w dużej mierze z trudnej dostępności produktów na tym rynku. Podobny poziom zakupów rok do roku przewiduje ok. 16% polskich przedstawicieli, tyle samo planuje inwestować mniej.Sektor magazynowy jest preferowany przez ok. 37% polskich inwestorów i aż 43% czeskich. Na drugim miejscu znajdują się budynki mieszkalne wielorodzinne , w które środki lokować chce niemal 30% polskich inwestorów. Trzecie miejsce zajmują biura - są najbardziej interesujące dla 18% inwestorów z Polski ankietowanych przez CBRE. Wśród inwestycji alternatywnych prym wiodą domy opieki dla osób starszych i centra danych, czyli budynki służące do przechowywania infrastruktury informatycznej.