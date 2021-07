Rynek magazynowy w I półroczu 2021 bije kolejne rekordy

Rynek magazynowy radził sobie świetnie w czasie pandemii. Końcówka roku 2020 okazała się rekordowa, z popytem na poziomie ponad 5 mln mkw. Dobra passa trwa. I połowa 2021 roku zakończyła się popytem na poziomie 3,3 mln mkw., czyli o 36% większym w porównaniu rok do roku - wynika z danych CBRE.

Końcówka poprzedniego roku okazała się rekordowa dla rynku magazynowego. Popyt przełamał barierę 5 mln mkw. Jednak nic nie wskazuje, żeby rekordowy trend miał się zatrzymać. Otwarcie nowego roku okazało się znacznie lepsze niż można się było spodziewać. Motorem napędowym rynku logistycznego w Polsce pozostaje handel internetowy, który nie tylko odpowiada za największe transakcje najmu, ale też wyznacza trendy w tym sektorze. Już teraz widzimy, że popyt na nieruchomości starsze i o gorszym standardzie będzie maleć, z powodu łatwości w dostarczeniu nowoczesnych obiektów i preferencji klientów, którzy chcą nowoczesnych budynków z uwzględnieniem „zielonych” rozwiązań – mówi Beata Hryniewska, szefowa Działu Powierzchni Magazynowych i Logistyki w CBRE.

Kliknij, aby powiekszyć fot. hansenn - Fotolia.com Kolejne rekordy na rynku magazynowym W pół roku wynajęto 3,3 mln mkw. powierzchni magazynowej.

Historyczne półrocze dla magazynów

Wynajmuje się tak samo dużo jak buduje

Zeszłoroczna ostrożność deweloperów w analogicznym okresie spowodowana pandemią, która objawiała się wolumenem powierzchni w budowie o 40% niższym niż obecnie, zdecydowanie minęła. Potwierdza to fakt, że ponad 1 mln mkw. nowych magazynów ruszyło z budową właśnie w drugim kwartale tego roku. Stopa pustostanów jest bardzo niska i wynosi 5,7%, podczas gdy rok temu była o 1 pp. wyższa. To oznacza, że powierzchnie aktualnie budowane i niewynajęte, po dostarczeniu do użytkowania, będą wchłaniane stosunkowo szybko – komentuje Beata Hryniewska, szefowa Działu Powierzchni Magazynowych i Logistyki w CBRE.

Czynsze z lekką zmianą w mieście

W I połowie roku 2021 wynajęto 3,3 mln mkw. powierzchni magazynowej. Największe transakcje dotyczą najemców z sektora e-commerce . Najwięcej powierzchni wynajęto na rynku poznańskim i katowickim. Tam też, jak wynika z danych CBRE, buduje się najwięcej magazynów - 1,1 mln mkw. powierzchni magazynowej z ponad 3,1 mln mkw. w całej Polsce.W pierwszej połowie 2021 roku popyt na magazyny był o 36% wyższy w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku i wyniósł aż 3,3 mln mkw. Najwięcej magazynów wynajęto w regionach Poznania i Katowic. W województwie wielkopolskim podpisano umowy na ponad 600 tys. mkw., o 130% więcej rok do roku. W województwie śląskim wolumen osiągnął 590 tys. mkw., co jest wynikiem o 44% wyższym niż rok wcześniej.Podpisywane są coraz większe umowy najmu, co jest trendem zauważalnym już od jakiegoś czasu. W pierwszej połowie 2021 roku podpisano 19 umów o wielkości powyżej 30 tys. mkw. każda. Największa transakcja to Panattoni BTS Poznań zawarta na 109 tys. mkw. z DHL w pierwszym kwartale 2021 roku. Natomiast w drugim kwartale 2021 roku odnotowane zostały dwie umowy na ponad 82 tys. mkw. w P3 Poznań i Panattoni BTS Gorzyczki. Obie umowy podpisano z najemcami z sektora e-commerce.W połowie 2021 roku poziom powierzchni magazynowej w budowie wyniósł ponad 3,1 mln mkw. i jest to niespotykany dotąd wynik na tym rynku. Dwa najbardziej aktywne regiony, czyli Katowice oraz Poznań, stanowią ok. jedną trzecią tej powierzchni, czyli w sumie 1,1 mln mkw. Tylko ok. 30% powierzchni w budowie jest niezabezpieczone umowami najmu. Największe dwie inwestycje znajdują się w województwie lubuskim. To Panattoni BTS Świebodzin (203,5 tys. mkw.) oraz Hillwood Rokitno (112,5 tys. mkw.).Czynsze umowne za powierzchnię magazynową po drugim kwartale nie uległy zmianie w Polsce regionalnej i wynosiły 2,7-3,9 euro za mkw. za miesiąc, natomiast w Warszawie poziom czynszów lekko wzrósł ze względu na rosnący popyt na lokalizacje miejskie i znajduje się w przedziale 4,2-5,5 euro za mkw. za miesiąc. Poziomy zachęt i standardowe okresy najmu nie uległy zmianie.