Parki, centra handlowe i outlety powiększą się o 1,2 mln mkw.

Rynek powierzchni handlowych w Polsce jest wprawdzie nasycony, ale ciągle znajduje się na nim przestrzeń dla nowych projektów. Potwierdzeniem tego są najnowsze doniesienia Polskiej Rady Centrów Handlowych, z których wynika, że w nadchodzących trzech latach powinniśmy spodziewać się powstania kolejnych 110 obiektów. Nie będą to jednak duże centra handlowe, lecz inwestycje na mniejszą skalę.

Polska Rada Centrów Handlowych przygotowała bazę obiektów handlowych w budowie, która obejmuje bardzo szeroki przekrój inwestycji, w tym bardzo małe projekty o powierzchni od 2 tys. mkw. GLA. Łącznie jest to 136 parków i centrów handlowych, obiektów mixed-use i outletów z terminem uruchomienia do końca 2025 r. Ich powierzchnia obejmuje w sumie 1,2 mln mkw. GLA co oznacza, że w ciągu najbliższych trzech lat powierzchnia handlowa w Polsce zwiększy się o ponad 9%.



Ponad 75% planowanej i realizowanej powierzchni dotyczy parków handlowych, a pozostałe ok. 25% to centra handlowe i obiekty mix-used. Na koniec I półrocza 2023 r. całkowita powierzchnia handlowa w Polsce przekroczyła 13 mln mkw. GLA – informuje Krzysztof Poznański, dyrektor zarządzający Polskiej Rady Centrów Handlowych.

Do końca 2023 r. planowane jest otwarcie łącznie 25 nowych obiektów handlowych o powierzchni ok. 186 tys. mkw. GLA. W 2024 r. inwestorzy planują otwarcie kolejnych 48 nowych projektów, których łączna powierzchnia wyniesie ok. 490 tys. mkw. GLA. Z kolei w 2025 r. ma zostać otwarte 37 nowych obiektów, o łącznej powierzchni ok. 344 tys. mkw. GLA. Nowe inwestycje dotyczą przede wszystkim bardzo małych i małych projektów o powierzchni od 2 do 20 tys. mkw. GLA.W podziale na województwa w inwestycjach dominuje Mazowsze, gdzie w najbliższych trzech latach powstanie blisko 22% nowej powierzchni handlowej. W województwie śląskim przybędzie jej ponad 10%, a w dolnośląskim ponad 9%. Podobnie wygląda sytuacja pod względem liczby nowych obiektów handlowych: 22 powstaną na Mazowszu, w województwach śląskim i wielkopolskim przybędzie ich po 11, a w województwie łódzkim otwartych zostanie 9 obiektów.Powierzchnia handlowa w Polsce na koniec I półrocza 2023 r. przekroczyła 13 mln mkw. GLA. W pierwszym półroczu otwarto 12 nowych obiektów, w tym 1 centrum handlowe i 11 parków handlowych. W podziale na rodzaje obiektów handlowych za 82% powierzchni odpowiadają centra handlowe, 16% to parki handlowe, a 2% stanowią centra wyprzedażowe.