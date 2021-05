Jak będzie wyglądać sezon grillowy 2021?

Sezon grillowy 2021 można uznać za rozpoczęty. Agencja Inquiry zapytała Polaków, jak będą wyglądać organizowane przez nich w tym roku imprezy grillowe. Czy pandemia będzie miała wpływ na ich przebieg?

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Jak będzie wyglądać sezon grillowy? Polacy planują zakupić na grill kiełbasę, pieczywo oraz piwo.

Powrót do normalności i ulubionych sposobów spędzania czasu w gronie rodziny i przyjaciół – tak można w skrócie streścić obecny stosunek Polaków do grillowania. Podobnie jak wyniki innych badań prowadzonych przez Inquiry, raport „Sezon grillowy 2021” świadczy o tym, że Polacy w znacznym stopniu mają już za sobą obawy związane z COVID-19. Łagodzenie obostrzeń na pewno wzmocni takie postawy.

Polacy przyzwyczaili się już do trwającej od ponad roku pandemii i nie zamierzają, tak jak w ubiegłym roku, rezygnować z organizowania imprez grillowych - wynika z badania Inquiry.Trzy czwarte ankietowanych weźmie udział w takiej imprezie w ciągu najbliższego miesiąca. Plany związane z grillem deklarują zarówno kobiety jak i mężczyźni, osoby mieszkające w mieście (bez względu na wielkość) i na wsi, niezależnie od wysokości dochodów czy wykształcenia.W grupie osób, które nie planują organizowania imprezy z grillem, 34% uzasadnia to brakiem sensu organizowania tego typu spotkań bez udziału przyjaciół lub znajomych. 31% uważa, że impreza przy grillu nie jest dobrym pomysłem, bo zła pogoda może pokrzyżować plany.Porównując wyniki badania do ubiegłorocznych, widać, że w tym roku rzadziej wskazywano brak możliwości zaproszenia przyjaciół oraz brak nastroju do imprezowania jako przeszkody w organizacji grilla.Ile Polacy wydadzą na organizację grilla? 2/3 badanych planuje przeznaczyć na ten cel od 51 do 200 złotych. Z badania wynika, że Polacy planują wydać na grillowanie więcej pieniędzy niż przed rokiem, co świadczy o tym, że mniej się obawiają o swoje finanse niż rok temu.Najwięcej Polaków zamierza robić zakupy w Biedronce (aż 68% spośród osób, które robią zakupy grillowe). Na drugim miejscu plasuje się sieć Lidl z wyraźnym dystansem do portugalskiego dyskontu (45%), na trzecim zaś Kaufland (25%). Czwarte miejsce jest sporym zaskoczeniem - to sieć Dino, która wyraźnie poprawiła swój wynik (obecnie zakup grillowe w Dino deklaruje 16% badanych w skali Polski, co daje wzrost o 7 p.p. od ubiegłego roku). Dino jest szczególnie popularne w Polsce północno-zachodniej (32%) oraz południowo-zachodniej (40%).Wśród produktów, które Polacy planują zakupić na grill, prym wiodą: kiełbasa (89%), pieczywo (75%) oraz piwo (74%). Dużą popularnością cieszą się także: świeże mięso, świeże warzywa oraz przyprawione i zamarynowane mięso.Podejście do zakupów grillowych jest bardzo zróżnicowane. Warto podkreślić, że w kwestii planowania i robienia zakupów co trzecia osoba zamierza dopiero w sklepie zdecydować, co kupi. Nieco mniej osób zamierza udać się do sklepu ze starannie zaplanowaną listą zakupów.Tak jak w ubiegłym roku, inspiracji kulinarnych związanych z przygotowaniem potraw na grilla większość Polaków zamierza szukać wśród znajomych i rodziny (48%) oraz w internecie (39%). Co czwarta osoba deklaruje, że planując jedzenie na grilla, będzie się opierać wyłącznie na własnym doświadczeniu.Mimo poprawy nastrojów, zakazy zapraszania większej grupy osób na imprezę grillową oraz ograniczenia w wyborze miejsca są nadal dotkliwe dla 42% ankietowanych, choć jest to wynik niższy w porównaniu z rokiem 2020.Agnieszka Górnicka, prezes Inquiry, komentuje: