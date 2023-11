Tylko co 5. kierowca zawodowy nie rozważa zmiany pracy

Branża transportowa miała ostatnio pod górkę. Nie lada problemów dostarczyła jej pandemia, a gdy wydawało się, że sytuacja wraca na właściwe tory doszło do agresji Rosji na Ukrainę, w wyniku której w transporcie pojawiły się kolejne turbulencje. Okazuje się jednak, że problemów przewoźnikom dostarczyć mogą nie tylko czynniki zewnętrzne, ale też sytuacja panująca wewnątrz samych przedsiębiorstw. Mowa tu kierowcach zawodowych, którzy - jak donosi Inelo - masowo wręcz rozważają zmianę pracy.

76 proc. kierowców w ostatnich 6 miesiącach zastanawiało się nad zmianą pracy

Praca kierowcy, czyli nawet 11 proc. nieobsadzonych stanowisk w 2024 r.

Niepokojący wydaje się fakt, że mniej niż 6 proc. zawodowych kierowców w Europie to osoby poniżej 25 roku życia. To oznacza, że branża się starzeje, a w miejsce osób, które odchodzą pojawia się coraz mniej młodych pracowników. Kiedy kilka lat temu przeprowadzaliśmy badania dotyczące charakterystyki tego zawodu w naszym kraju, uzyskaliśmy odpowiedź, że polski kierowca ma średnio 42 lata, co również nie napawa optymizmem. A prognozy dla UE pokazują, że w ciągu najbliższej dekady nawet 1,2 mln stanowisk pracy kierowców może nie zostać obsadzonych tylko z powodu odejść na emeryturę. Dlatego tak ważne jest teraz realizowanie kampanii, które zachęcą innych do wykonywania tego zawodu, a także budowanie marki pracodawcy, by przyciągnąć do siebie kierowców, a potem ich zatrzymać – mówi Tomasz Czyż, główny ekspert ds. rozwiązań technologicznych, Inelo z Grupy Eurowag.

Dlaczego zawodowy kierowca coraz częściej myśli o zmianie pracy?

Jednym z głównych powodów podjęcia decyzji o zmianie pracy są oczywiście zarobki

Praca za kierownicą ciężarówki od kierowcy wymaga pełnego skupienia w pracy, doświadczenia, bycia wytrwałym i odpornym na stres. Jeżeli dołożymy do tego długie godziny spędzone w trasie, samotność i rozłąkę z bliskimi, obciążenie znacznie wzrasta i coraz mniej osób decyduje się na tę pracę. Nic więc dziwnego, że dla zdecydowanej większości odpowiadających to wynagrodzenie stanowi kluczowy czynnik, który wpływa na ich decyzję o zostaniu lub odejściu z obecnej pracy. Dla truckerów ważna jest również perspektywa bycia częściej w domu czy lepszy kontakt z pracodawcą. Budowanie relacji w przedsiębiorstwie poprzez częste rozmowy i bycie otwartym na potrzeby kierowcy, który przykładowo zgłasza chęć zmiany systemu jazdy są ważnymi aspektami, pozwalającymi na dobrą współpracę i utrzymanie kierowcy w firmie – mówi Łukasz Włoch, ekspert ds. analiz i rozliczeń, Inelo z Grupy Eurowag.

Bezpieczne miejsca postoju i dobrze zaplanowana praca

Oprócz atrakcyjnego wynagrodzenia ważne jest to, jak planowana jest jego praca

Nie dziwi nas to, że kierowcy tak często wskazywali na ten aspekt, jako ważny w codziennej pracy. Przewoźnicy, żeby móc lepiej zaplanować dzień pracy kierowcy często sięgają po nowe technologie. Systemy telematyczne pozwalają przyzwyczaić się kierowcy do nowych procedur działających w danej firmie transportowej i wypracować z nim pewne schematy postępowania w określonych sytuacjach. Jest to niezwykle przydatne w usystematyzowaniu pracy, zwłaszcza gdy mamy do czynienia z nowym pracownikiem, który dopiero co się wdraża w funkcjonowanie danej firmy transportowej. W konsekwencji może przełożyć się to na wyższy komfort jazdy kierowcy. Co więcej, nowoczesne rozwiązania wpływają również na zwiększenie bezpieczeństwa. Poprzez monitoring trasy spedytor może skierować pracownika na lepszą i szybszą drogę, na której nie ma korków lub podpowiedzieć kierowcy, gdzie mógłby się udać na odpoczynek. Ostrzeganie przed niebezpiecznymi parkingami w GBox Assist jest jedną z ważniejszych funkcji, wpływającą na bezpieczeństwa truckerów – komentuje Tomasz Czyż, główny ekspert ds. rozwiązań technologicznych, Inelo z Grupy Eurowag.

Dostęp do bezpiecznych miejsc odpoczynku z sanitariatami

Brak bezpiecznych miejsc parkingowych lub dostępu do czystych lub sprawnych miejsc obsługi podróżnych to trudności, z którymi każdy kierowca nadal musi mierzyć się na co dzień. Jednocześnie jest to poważny problem branży transportowej, ponieważ jest to jeden z argumentów, dla których młodzi ludzie niechętnie patrzą na zawód kierowcy. Potrzeba zatem zdecydowanych kroków, które pozwolą zmienić obecną sytuację. Dlatego też bardzo cenimy sobie działalność organizacji walczących o prawa kierowców, jak np. Fundacji Truckerslife, z którą mieliśmy przyjemność współpracować przy kampanii uświadamiającej rzeczywistość kierowców i warunki ich pracy – zaznacza Łukasza Włoch, ekspert Inelo z Grupy Eurowag.

Zawodowi kierowcy chcą uczciwego traktowania i wywiązywania się z obietnic

Na drugim miejscu po wyższych zarobkach, znalazł się wzajemny szacunek w pracy

To, że kierowcy wskazują na szacunek, uczciwość, komunikację i jasne zasady oraz warunki współpracy oznacza, że pracodawcy powinni przyjrzeć się w swojej firmie tym elementom i sprawdzić, czy je spełniają. Dlaczego warto? Bo właśnie dotrzymywanie danego słowa, przejrzyste zasady i uczciwe rozliczanie mogą zagwarantować im, że będzie miał kto dla nich jeździć, szczególnie w kolejnych latach, które pokazują, że będzie coraz mniej kierowców, a coraz większe zapotrzebowanie na przewozy w transporcie. Nie bez znaczenia będzie także nowoczesna flota, która zapewni pracownikom odpowiednie bezpieczeństwo i komfort, a tym samym również będzie przyciągać nowe osoby do firmy – komentuje Tomasz Czyż, ekspert Inelo z Grupy Eurowag

Kierowcę zawodowego zatrudnię od zaraz

Z punktu widzenia kierowcy ważne w ogłoszeniu o pracę jest nie tylko wysokość podanego wynagrodzenia, ale opis samego stanowiska. Nie powinno w nim zabraknąć podstawowych informacji o systemie pracy, kierunkach jazdy, typie pojazdu ciężarowego, czyli krótkiej charakterystyki pracy. Jeśli pracodawca zadba o nią, to może wpłynąć na przyspieszenie procesu rekrutacji lub oszczędzić czas zarówno sobie, jak i potencjalnemu kandydatowi. Wówczas kierowca, już po przeczytaniu ogłoszenia, będzie w stanie ocenić, czy jest zainteresowany daną ofertą - mówi Natalia Łatka, Koordynator działu sprzedaży (Małopolska), Aplikuj.pl

Jeśli kierowca czuje się dobrze w danej firmie transportowej, to naturalnie poleci ją dalej swoim znajomym. To główne źródło informacji o konkretnym pracodawcy. Dlatego też warto zadbać o dobrą renomę pracodawcy, interesując się swoimi pracownikami i zapewniając im odpowiednią opiekę – mówi Iwona Blecharczyk.

Według raportu IRU (Międzynarodowa Unia Transportu Drogowego) w przyszłym roku z powodu niedoboru kierowców zawodowych może pozostać nieobsadzonych nawet 11 proc. stanowisk pracy, co stanowi wzrost o 4 proc. względem obecnego roku. Powód? Prognozowany wzrost popytu na transport w 2024 roku, a także problem starzenia się truckerów w całej Europie. W tym samym raporcie można wyczytać, że co trzeci kierowca ciężarówki w UE ma obecnie ponad 55 lat i za 5-10 lat przejdzie na emeryturę, natomiast liczba nowych pracowników nie będzie w stanie zapełnić tej luki.Jak wynika z badania ankietowanego przeprowadzonego przez Inelo z Grupy Eurowag - jednym z głównych powodów podjęcia decyzji o zmianie pracy są oczywiście zarobki, które dla kierowców mają kluczowe znaczenie (35 proc.). Niewiele mniej odpowiadających, bo 27 proc. przyznało, że chęć spędzania więcej czasu w domu, z bliskimi czy rodziną również jest czynnikiem, który wpływa na tę decyzję. Inni natomiast wskazują na problem komunikacyjny na linii pracownik i pracodawca, a także na zmiany dotyczące systemu jazdy.Co się liczy dla kierowcy zawodowego w codziennej pracy? Według badania Inelo oprócz atrakcyjnego wynagrodzenia ważne jest to, jak planowana jest jego praca (20 proc.)Dużym problemem transportowym jest nadal brak odpowiednich warunków sanitarnych na parkingach. Zdarza się, że infrastruktura na nich jest słabo wyposażona, ponieważ czasami brakuje nawet dostępu do pryszniców czy toalet. Kierowcy nie mogą również korzystać z czystych sanitariatów. Z tego względu kwestia dogodnych warunków pracy i bezpiecznych miejsc postojów wzbudza wiele emocji wśród kierowców i jak wynika z badania Inelo, 12 proc. respondentów uznało ją za kluczową w codziennej pracy.Ostatnim pytaniem, które zadano kierowcom biorącym udział w badaniu było wskazanie, jakie zmiany wpłynęłyby na zwiększenie ich zadowolenia z pracy. Na drugim miejscu po wyższych zarobkach, znalazł się wzajemny szacunek w pracy, wywiązywanie się z obietnic i ustaleń oraz uczciwe rozliczanie zgodne z przepisami.Przewoźnicy szukają pracowników na popularnych portalach z ogłoszeniami o pracę, ale również wstawiają swoje oferty pracy na forach branżowych czy grupach transportowych w serwisach społecznościowych, jak np. na Facebooku. Jakie informacje warto podać w ogłoszeniu, żeby zwiększyć jego efektywność?Z kolei Iwona Blecharczyk, Trucking Girl, właścicielka firmy Imagination Group , zaznacza, że częstym źródłem szukania pracy przez kierowców są opinie znajomych o przewoźniku.