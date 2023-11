Własny biznes po 50-tce: przedsiębiorczość w Polsce ma się lepiej niż w UE?

Polski Instytut Ekonomiczny zaprezentował wyniki raportu „Przedsiębiorcy 50+”. Zasadniczym celem, który przyświecał autorom tego opracowania, było zidentyfikowanie. Celem tego raportu jest identyfikacja skali i zakresu przedsiębiorczości osób po 50-tce jako realnej szansy na poprawę sytuacji zawodowej starzejącego się społeczeństwa. Czy na własny biznes może być za późno?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak duża jest skala przedsiębiorczości wśród Polaków po 50. roku życia?

Z jakich powodów osoby 50+ decydują się na założenie działalności gospodarczej?

Jakie bariery są najbardziej dotkliwe przy otwieraniu własnego biznesu?

SKALA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI OSÓB 50+ W POLSCE

Według danych Eurostatu średnio w UE prawie co piąta osoba aktywna zawodowo w wieku powyżej 50 lat prowadzi działalność gospodarczą

POWODY ZAKŁADANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PO 50. ROKU ŻYCIA

Rozpoczynanie działalności gospodarczej przez osoby 50+ dość często podyktowane jest koniecznością, a nie potrzebą. Ważny motyw stanowi chęć utrzymania aktywności zawodowej po utracie pracy na etacie. Obserwuje się wypychanie z rynku pracy osób 50+ spowodowane negatywnymi stereotypami dotyczącymi starszych pracowników (tzw. ageizm) oraz wymuszanie przez pracodawców zakładania własnej działalności z uwagi na cięcia kosztów przez przedsiębiorców. Założenie własnej firmy staje się wtedy jedyną opcją, aby móc dalej zarabiać – podkreśla Katarzyna Dębkowska, kierowniczka zespołu foresightu gospodarczego PIE.

PROBLEMY PRZEDSIĘBIORCÓW 50+

PRZEDSIĘBIORCY 50+ POZYTYWNIE OCENIAJĄ PRACĘ NA WŁASNY RACHUNEK

Przedsiębiorcy 50+ przywiązują dużą wagę i staranność do zarządzania firmą, dbając zarówno o rozwój firmy, jak i własny. Blisko 80 proc. przedsiębiorców stale uczy się nowych umiejętności i zdobywa wiedzę, a ¾ badanych stara się, aby ich firma stale się rozwijała. Warto dodać, że przedsiębiorcy dokonując wyboru branży częściej kierują się analizą szans odniesienia sukcesu na rynku, a zdecydowanie rzadziej przypadkiem – podsumowuje Anna Szymańska, starsza analityczka w zespole foresightu gospodarczego PIE.

W Polsce osoby po 50. roku życia są bardziej skłonne do zakładania firm niż ich rówieśnicy z większości krajów UE. 23 proc. Polaków 50+ aktywnych zawodowo prowadzi działalność gospodarczą , gdzie średnia dla krajów UE to 18 proc. Jednocześnie przedsiębiorcy 50+ średnio w UE częściej niż w Polsce zatrudniają pracowników (32 proc. w UE, 21 proc. w Polsce).Według danych CEIDG osoby 50+ w Polsce założyły w 2022 r. ponad 35 tys. jednoosobowych działalności gospodarczych (12 proc. wszystkich JDG założonych w tym czasie). Wśród wszystkich osób po pięćdziesiątce zakładających JDG przeważają mężczyźni. Jednak wśród osób w wieku emerytalnym więcej podmiotów rejestrują kobiety (63 proc.).Motywy zakładania własnego biznesu po pięćdziesiątce wiążą się z indywidualnymi predyspozycjami oraz tym, w jakiej sytuacji rodzinno-społecznej, zawodowej i finansowej funkcjonują ankietowani. Najczęściej wymienianym powodem założenia własnej firmy była potrzeba niezależności (71 proc. wskazań). 69 proc. badanych wskazało na chęć wykorzystania doświadczenia. 63 proc. ankietowanych założyło firmę, bo pozwoliło im to utrzymać aktywność zawodową po utracie pracy na etacie. 56 proc. wskazało natomiast chęć osiągnięcia równowagi między pracą a życiem prywatnym.Najbardziej dokuczliwe przy otwieraniu własnego biznesu okazały się bariery finansowe. Co najmniej połowa przedsiębiorców 50+ wskazuje na trudności w pozyskaniu kapitału zewnętrznego, brak środków na promocję firmy oraz wysokie koszty zatrudnienia pracowników. Ponad 40 proc. wskazało również na zawiłe procedury administracyjne związane z założeniem działalności gospodarczej (43 proc.) oraz barierę popytową wynikającą z trudności w pozyskaniu klientów (44 proc.). Tylko co trzeci przedsiębiorca wskazywał, że barierą utrudniającą rozpoczęcie własnego biznesu jest znalezienie odpowiedniego lokalu na prowadzenie działalności gospodarczej.70 proc. badanych przedsiębiorców powyżej 50 lat jest bardzo zadowolonych z założenia własnej firmy. Tyle samo wskazuje, że praca na swoim daje większe możliwości rozwoju. 76 proc. uważa, że własny biznes daje większą satysfakcję, niż praca na etacie. 71 proc. badanych uznało, że praca we własnej firmie sprzyja większej aktywności zawodowej, a 73 proc. – że własny biznes pozwala pracować również po osiągnięciu wieku emerytalnego.