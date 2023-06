Jak rozwój sztucznej inteligencji zmienia rynek pracy?

Sztuczna inteligencja szturmem zawładnęła życiem prywatnym i biznesem. Nie jest zatem żadnym zaskoczeniem, że na rynku pracy pojawia się coraz większe zapotrzebowanie na nowe kwalifikacje i umiejętności, którymi powinni legitymować się specjaliści od AI i uczenia maszynowego. W cenie są także pracownicy obeznani z Pythonem, SQL czy bibliotekami data science.

Przeczytaj także: Sztuczna inteligencja zmienia zapotrzebowanie na pracowników

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czy boom medialny na temat sztucznej inteligencji znajduje przełożenie na rynek pracy?

Które technologie i obszary związane z AI są najbardziej poszukiwane przez pracodawców?

Jak prezentują się aktualne zarobki specjalistów od AI?

Open AI rzucił rękawicę i aktualnie na rynku trwa wyścig zbrojeń. Firmy, które upatrują wzrostów związanych z wykorzystaniem AI w swoim biznesie, zaczynają inwestować w doświadczone talenty, by nie zaciągać technologicznego długu już na początku tej rewolucji - mówi Michał Szum, Head of Customer Success w Just Join IT, analizujący dane.

AI jest wciąż stosunkowo nowym rozwiązaniem na rynku pracy. Mimo dynamicznego rozwoju, wiele projektów wymaga szczególnego wyczucia, dlatego odpowiedzialność spoczywa przede wszystkim na osobach z dużym doświadczeniem. Widzimy jednak, że oferty dla juniorów również są, w dodatku oferuje się im bardzo atrakcyjne wynagrodzenie. To oferty dla najlepszych. Osoby początkujące w tej dziedzinie nie są skreślane, a wprost przeciwnie, jeśli są dobre w tym, co robią, mają szansę się przebić - mówi Magdalena Rogóż i dodaje, że coraz więcej midów i seniorów interesuje się zmianą aktualnej ścieżki zawodowej w kierunku technologii AI.

Otrzymujemy też coraz więcej pytań w sprawie ewentualnych kursów ze sfery AI. Pytają o to specjaliści na poziomie mid czy senior, którzy mają już większe doświadczenie, ale w innych dziedzinach. Programiści Python szukają możliwości na poszerzenie swoich kompetencji, bo wiedzą, że AI to ich przyszłość. Nie boją się, że sztuczna inteligencja zabierze im pracę. Nie chcą wyłącznie “bawić się” Chatem GPT, tak jak wiele osób spoza branży, lecz chcą sami tworzyć tego typu rozwiązania i je rozwijać - podkreśla Magdalena Rogóż.

Kategorie związane z AI w większości rosną, ale nie wykładniczo, jak byśmy mogli się spodziewać po medialnym szumie. Należy jednak pamiętać, że każdy wzrost w czasie niepewności na rynku IT jest wart odnotowania. Gdzie zaprowadzi dalszy rozwój AI? Liczymy, że w stronę powrotu dynamiki rynku IT z roku 2022 - dodaje Michał Szum.

Operując na wycinku danych trudno wysnuć jednoznaczne wnioski, niemniej przy sporym wzroście zapotrzebowania na midów i seniorów w AI, ich wynagrodzenia nie szybują do góry tak szybko, jak jeszcze kilkanaście miesięcy temu. Być może dobijamy już do granicy wyporności finansowej biznesu w walce o talenty - podsumowuje Michał Szum.

30 listopada 2022 r. firma Open AI udostępniła publicznie ChatGPT, co dla wielu stanowiło milowy krok w rozwoju sztucznej inteligencji , a na pewno masowy pokaz jej praktycznego zastosowania. Od tego czasu mamy do czynienia z prawdziwym boomem medialnym na AI. Czy przekłada się on na rynek pracy IT w Polsce?Największy polski portal pracy dla branży IT, Just Join IT,, opublikowanych od grudnia 2022 do kwietnia 2023 r., w wymaganiach których znalazły się umiejętności związane z AI. Oprócz opisu stanowiska pod uwagę brano ogłoszenia zawierające znajomość języków Python oraz R, a także zagadnień z zakresu AI, uczenia maszynowego (Machine Learning), uczenia głębokiego (Deep Learning), programowania neurolingwistycznego (NLP) czy znajomość biblioteki TensorFlow.Według danych serwisu, łączna liczba ofert dotyczących pracy z szeroko pojętym AI. Specjaliści ze średnim doświadczeniem (mid), w kwietniu tego roku znaleźli na Just Join IT o 27 proc. więcej ogłoszeń o pracę niż w grudniu 2022, natomiast. Co więcej,wszystkich ofert pracy w AI.Magdalena Rogóż, ekspertka ds. rynku IT w Kodilla.com, wskazuje zaś, że niewielka liczba ofert dla juniorów raczej nie powinna nikogo dziwić.Które technologie i obszary związane z AI są najbardziej poszukiwane przez pracodawców? Najwięcej, bo. Liczba ogłoszeń dla Mid Python Developerów urosła o 42 proc., a dla seniorów o 55 proc. Wzrosło również zainteresowanie pracownikami z doświadczeniem w uczeniu maszynowym. W porównaniu z grudniem 2022, w kwietniu 2023 r. opublikowano o 43 proc. więcej ofert ze znajomością ML dla midów oraz o 15 proc. więcej dla seniorów.Analizowanymi obszarami, których dotknęły spadki liczby ofert, są z kolei NLP, z porównywalnym dla midów i seniorów spadkiem o ok. 53%, czy TensorFlow w przypadku seniorów (-62 proc.). Co ciekawe liczba midowskich ofert ze znajomością tej biblioteki wzrosła o 55 proc. kwiecień 2023 do grudnia 2022. Spadki liczby ogłoszeń widać we wszystkich obszarach związanych z AI, dotyczących juniorów, za wyjątkiem ogłoszeń ze znajomością Pythona.Portal Just Join IT przeanalizował także aktualne zarobki specjalistów od AI. Co ciekawe, przy spadku liczby ofert dla juniorów, to ich stawki wzrosły najbardziej. Średnio(brutto UoP, netto B2B), co oznacza wzrost o 14,6 proc. względem grudnia 2022. Mid otrzyma prawie dwa razy tyle, bo 18 300 zł i podwyżkę rzędu 3% w porównaniu z końcem ubiegłego roku. U seniorów różnice stawek są kosmetyczne, a