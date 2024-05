Jak reklamy wpływają na dzieci i czy możemy je chronić?

Jeszcze niedawno dość łatwo było ograniczać kontakt dzieci z reklamami: wystarczyło przełączyć kanał lub wyłączyć telewizor. Obecnie, kiedy dzieci coraz częściej i wcześniej stają się odbiorcami treści reklamowych w internecie, na portalach streamingowych i społecznościowych, rodzice mają nad tym coraz mniejszą kontrolę. Jak właściwie wszechobecne reklamy wpływają na nasze dzieci i czy jest sposób, aby je chronić? O tym eksperci z firmy ESET.

Oto główne zagrożenia związane z tym, że młodzi ludzie regularnie oglądają reklamy:

1. Normalizacja niewłaściwych zachowań

1. Normalizacja niewłaściwych zachowań

Jednym z najbardziej oczywistych zagrożeń jest narażenie dzieci na nieodpowiednie treści, produkty i usługi. Niektóre reklamy mogą stanowić poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa i prywatności dzieci. Banery, obrazy lub mikrowitryny, mogą zostać spreparowane przez cyberprzestępców tak, aby zawierały złośliwe oprogramowanie lub prowadziły do oszustw phishingowych

2. Zniekształcone postrzeganie rzeczywistości

3. Zachęcanie do niezdrowych nawyków

4. Zakupy w aplikacji i ryzyko finansowe

5. Zagrożenia dla bezpieczeństwa i prywatności

Ochrona przed tymi zagrożeniami wymaga zaawansowanych środków cyberbezpieczeństwa oraz ścisłego nadzoru rodzicielskiego. Narzędzia kontroli rodzicielskiej są w tym kontekście nieocenione, umożliwiając rodzicom zarządzanie aplikacjami, które mogą być pobierane oraz stronami internetowymi, do których dziecko możne uzyskać dostęp – mówi Beniamin Szczepankiewicz, analityk laboratorium antywirusowego ESET.

Jak wspierać dzieci w świadomym i bezpiecznym odbiorze reklam?

Kolejnym sposobem dbania o bezpieczeństwo dzieci w internecie jest oprogramowanie kontroli rodzicielskiej. Takie rozwiązania umożliwiają blokowanie aplikacji, filtrowanie treści internetowych oraz zarządzanie czasem spędzanym przed ekranem, umożliwiając rodzicom dostosowanie cyfrowego środowiska dzieci do ich potrzeb i obaw. Korzystając z tych narzędzi w połączeniu z proaktywną komunikacją, rodzice mogą stworzyć bezpieczniejsze środowisko online dla swoich dzieci – mówi Beniamin Szczepankiewicz.

