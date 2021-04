50 proc. pracowników źle ocenia zarządzanie i kulturę organizacyjną w IT

Serwis No Fluff Jobs przedstawia wyniki badania „Kultura w IT”, w którym ocenie poddano m.in. styl zarządzania, kulturę korporacyjną oraz komunikację w firmach z sektora IT. Odpowiedzi udzielone przez respondentów wskazują, że opinie, jakie formułują specjaliści IT na temat wspomnianych kwestii są dość wyraźnie podzielone. I tak np., 48% badanych deklaruje, że ma poczucie realnego wpływu na to, co dzieje się w ich firmach, pozostali oceniają to zgoła inaczej.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Co specjaliści IT sądzą o stylu zarządzania w organizacjach, w których pracują?

O co chodzi w mikrozarządzaniu i jak oceniają je pracownicy?

Jakie znaczenie da aplikujących ma kultura organizacyjna przyszłego pracodawcy?



Firmy IT cały czas poszukiwały pracowników. Liczba ofert dla branży IT publikowanych na nofluffjobs.com przekroczyła 26 000 w skali roku – była najwyższa od początku istnienia portalu i aż o 60 proc. wyższa niż w roku 2019. Szczególnie poszukiwani byli seniorzy, dla których wiarygodność pracodawców stała się jeszcze bardziej istotna – mówi.

Kultura organizacji decyduje o wyborze pracodawcy

Przyjęło się, że to firmy badają culture fit kandydatów i decydują, czy dana osoba będzie pasować do zespołu, ale powinno to działać w obie strony – mówi Magdalena Gawłowska-Bujok, COO No Fluff Jobs.

Decyzyjność i rola menadżera – kultura zarządzania

Czy czujesz, że masz wpływ na to, co dzieje się w firmie Co 5. z badanych ma poczucie braku wpływu na to, co dzieje się w jego firmie.

Ponad 70 proc. leaderów w IT przyznaje, że nie przeszło szkolenia z dziedziny zarządzania (leadershipu), jednocześnie 40 proc. z nich nie jest w stanie określić, czy jest zadowolona z awansu na wyższe stanowisko – dodaje Marta Steiner Head of Product Management, No Fluff Jobs.

Problem ten najbardziej doskwiera specjalistom na poziomach mid i senior – dodaje Maja Gojtkowska, ekspertka branży HR. – Są to osoby z kilkuletnim doświadczeniem w branży i nierzadko też kilkuletnim stażem w jednej organizacji, więc łatwiej mogą wyciągać wnioski na temat tego, czy styl i sposób komunikacji w firmie pomaga im sprawnie działać czy obniża ich efektywność.

Branża IT to jeden z sektorów, z którym pandemia obeszła się dość łaskawie. Pracy dla specjalistów nie brakowało i nie brakuje. Jeżeli jednak przyjrzeć się rynkowi IT dokładniej, na jaw wychodzą pewne interesujące kwestie.Pandemia wirusa SARS CoV-2 nie dotknęła rynku IT tak bardzo, jak niektórych sektorów gospodarki – pracy dla informatyków jak nie brakowało, tak nie brakuje. Jednak okazuje się, że kultura oraz rodzaj prowadzonych projektów i usług zyskują na znaczeniu.Tomasz Bujok, CEO portalu No Fluff Job i autor przeprowadzonego w ostatnim kwartale 2020 roku przeprowadził badanie ankietowe online "Zarządzanie w branży IT", potwierdza, że pojawienie się pandemii nie tylko nie powstrzymało rekrutacji specjalistów od IT, ale wręcz ją napędziło.Niestety w tej kwestii zdania są podzielone. Aż 48 proc. specjalistów IT ocenia styl zarządzania w swojej firmie źle lub bardzo źle, a 52 proc. dobrze i bardzo dobrze.Odpowiedzi te różnią się w zależności od zajmowanego stanowiska i doświadczenia. O ile aż 37 proc. stażystów nie jest zadowolonych ze stylu zarządzania, to w przypadku leaderów zespołów już tylko 25 proc. wypowiedziało się o nim pozytywnie. Z kolei dobrze ocenia go aż 32 proc. osób ze średnim doświadczeniem (midzi), przy czym tylko 24 proc. pracowników z dużym stażem pracy (seniorzy). Okazuje się także, że w firmach występuje problem niewystarczającej komunikacji – wskazało na niego aż 51 proc. respondentów. Tylko 18 proc. go nie dostrzega.I tak na pytanie, czy istnieje cykliczny przepływ informacji między innymi zespołami w firmie w zakresie prowadzonych projektów, aż 50 proc. stażystów odpowiedziało, że tak lub raczej tak. Im bardziej doświadczeni respondenci, tym gorsze były odpowiedzi.W pandemii, jak nigdy wcześniej, na znaczeniu zyskały kultura organizacyjna firmy oraz rodzaj prowadzonych projektów i usług. Co 3. specjalista IT poszukiwał informacji o kulturze firmy już na etapie skanowania ofert pracy w sieci, a 59 proc. specjalistów IT rozpoczynało proces poszukiwania nowej pracy, gdy kultura panująca w firmie im nie odpowiadała.Obecnie ważnym zjawiskiem jest mikrozarządzanie (micromanagement) – zarządzanie z przesadną dbałością o szczegóły, a z drugiej strony brak decyzyjności osoby, której to zarządzanie dotyczy. Z badania No Fluff Jobs wynika, że co 3. osoba z branży IT doświadcza go na własnej skórze. Dla 65 proc. z nich jest to powód do zmiany pracy. W przypadku 21 proc. respondentów decyzyjność nie jest respektowana w zespole, a aż 39 proc. skarży się, że przez kadrę zarządzającą (management).Z badań No Fluff Jobs wynika także, że 56 proc. obecnych menadżerów i kierowników zespołu (team leaderów) awansowało na stanowisko w ramach rekrutacji wewnętrznej w firm, w toku której kierownikiem zespołu zostaje doświadczony deweloper.Co gorsza, badania pokazują, że 52 proc. pracowników branży IT ma poczucie, że nie ma wpływu na to, co dzieje się w firmie. Nic więc dziwnego, że prawie 50 proc. specjalistów IT nie czuje się związanych z firmą, w której pracuje. Niemal połowa badanych odpowiedziała również, że styl zarządzania w organizacjach jest nieodpowiedni.