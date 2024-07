Edukacja finansowa: to influencerzy nauczają pokolenie Z?

KRUK S.A. przedstawia wyniki najnowszego badania poświęconego wiedzy ekonomicznej młodych Polaków. Okazuje się m.in., że przedstawiciele pokolenia Y i Z edukację finansową najczęściej pobierają z internetu, a ich ekonomicznymi przewodnikami są blogerzy i influencerzy. Jak sprawdzić tego rodzaju autorów pod względem merytorycznym? Są na to sposoby.

Nasze badanie potwierdza, że młode osoby najchętniej korzystają z wiedzy finansowej dostępnej w internecie. Aż 57 proc. osób w wieku pomiędzy 18-24 rokiem życia deklaruje, że to blogerzy i influencerzy są ich finansowymi doradcami – podkreśla Agnieszka Salach, rzeczniczka prasowa KRUK S.A. – Oczywiście łatwy dostęp do sieci zachęca także ponad połowę ankietowanych w wieku między 25 a 44 rokiem życia do korzystania z zamieszczonych tam materiałów. Osoby powyżej 55 roku życia rzadziej poszukują informacji o finansach w internecie, częściej bazują na własnym doświadczeniu i zdobytej dotychczas wiedzy – dodaje Salach.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Karolina Grabowska z Pixabay Gen Z i Milenialsi o finansach uczą się od influencerów

Aby sprawdzić, czy znaleziony w internecie materiał edukacyjny jest rzetelny, warto przyjrzeć się kilku rzeczom, jak doświadczenie zawodowe autora, aktualność strony, na której znaleźliśmy daną informację i data jej publikacji. To ważne, zwłaszcza, że różne przepisy prawne ulegają ciągłym zmianom – podpowiada Agnieszka Salach. – Są osoby, które szukają informacji na temat inwestycji, oszczędzania czy spłaty zadłużenia na różnych forach czy blogach internetowych. Trudno sprawdzić ich wiarygodność i dlatego trzeba z ostrożnością podchodzić do takich informacji. Trzeba też uważać na tzw. fake newsy, których w internecie pojawia się coraz więcej – dodaje rzeczniczka KRUKa.

Młodzi zadłużeni

W internecie jest mnóstwo stron internetowych czy blogów prowadzonych przez influencerów , którzy swoją działalność prowadzą na portalach społecznościowych, takich jak YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, X itd. Platformy te stały się też miejscem dzielenia się m.in. wiedzą finansową z różnych obszarów, np. zarządzania swoim domowym budżetem, inwestowania czy oszczędzania.Trzeba jednak pamiętać, że internetowe materiały edukujące o finansach są mniej lub bardziej rzetelne i mogą zawierać sporo błędów, a nawet nieprawdziwych informacji. Jak zatem mieć pewność, że trafiliśmy na wartościowy poradnik, film czy post?Prasa, radio i telewizja zamykają podium najpopularniejszych źródeł wiedzy o zarządzaniu domowym budżetem. Co piąty Polak deklaruje, że wiedzy finansowej poszukuje w prasie, tematycznych audycjach radiowych i programach telewizyjnych. Po fachową literaturę sięga jedynie 17 proc. respondentów, a najmniej, bo 16 proc. deklaruje, że uczy się o finansach i ekonomii z kursów na temat oszczędzania, pożyczania pieniędzy, porad wychodzenia z zadłużenia itd.Pokolenia Milenialsów i Gen Z mimo tego, że są biegłe w internetowym poszukiwaniu edukacji finansowej, nie zawsze potrafią praktycznie z niej skorzystać. Można by było wnioskować, że edukacja zdobyta w internecie nie jest wystarczająca i wiedzę o finansach powinno się przekazywać już od najmłodszych lat. Średnio 1 na 10 Polaków w najmłodszej grupie badanych, czyli w wieku od 18 do 24 lat ma już zaległe zobowiązania finansowe do spłaty. W grupie 25-34 lata zadłużenie posiada 16 proc. ankietowanych, a w grupie 26-44 lata co czwarty badany odpowiedział, że ma długi.