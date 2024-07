Siła nabywcza dla handlu detalicznego w Europie 2024. Polska na 22. miejscu

6 517 euro to średnia siła nabywcza w handlu detalicznym w Europie - wynika z najnowszej odsłony badania GfK Retail Purchasing Power Europe 2024. Najwyższą siłą nabywczą mogą pochwalić się mieszkańcy Luksemburga z kwotą 12 067 euro. Polska uplasowała się na 22 miejscu z kwotą 4 051 euro.

Przeczytaj także: Siła nabywcza w Polsce 2023: pogłębiają się różnice regionalne

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jaka jest średnia siła nabywcza Europejczyka w handlu detalicznym?

W jakich krajach siła nabywcza jest najwyższa?

Jaka jest siła nabywcza w Polsce?



W porównaniu z innymi krajami europejskimi, wydatki detaliczne w Polsce są poniżej przeciętnych. Jeśli odniesiemy tę kwotę do ogólnej siły nabywczej, to okaże się, że polscy konsumenci wydają na handel detaliczny znaczącą część swoich dochodów netto. Podobna sytuacja ma miejsce w wielu krajach Europy Wschodniej, na Węgrzech jest to nawet ponad połowa. Wynika to głównie z faktu, że mieszkańcy Europy Wschodniej mają niższe dochody. Z kolei w Szwajcarii, Wielkiej Brytanii czy Niemczech udział wydatków w handlu detalicznym do całkowitej siły nabywczej jest stosunkowo niski – wyjaśnia Agnieszka Szlaska-Bąk, Client Business Partner w zespole geomarketingu w GfK - an NIQ Company.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Siła Nabywcza dla handlu detalicznego w Europie Średnia siła nabywcza w handlu detalicznym w Europie wynosi 6 517 euro na mieszkańca. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Również w Polsce dysproporcje pomiędzy powiatami są duże. Co ciekawe, mieszkańcy największych aglomeracji wydają zdecydowanie więcej na zakupy w sklepach, jednak procentowo w ich ogólnej sile nabywczej wydatki te stanowią zdecydowanie mniej niż w biedniejszych regionach kraju. Dzieje się tak nie tylko z powodu wyższych dochodów, ale również ze względu na inny styl i większe wydatki na usługi czy szeroko rozumianą rozrywkę – komentuje Agnieszka Szlaska-Bąk.

W ramach badania „GfK Retail Purchasing Power Europe” przeanalizowano dane z 25 krajów europejskich. Ich mieszkańcy dysponują łącznie kwotą prawie 3,4 biliona euro na wydatki w handlu detalicznym. Średnia siła nabywcza dla handlu detalicznego wynosi 6 517 euro na mieszkańca.Liderem rankingu jest Luksemburg – jego obywatele mają do dyspozycji po 12 067 euro, czyli ponad 85 proc. powyżej średniej. Na drugim i trzecim miejscu plasują się Szwajcaria i Dania. Najbliżej średniej są Niemcy z kwotą 6 667 euro. Przeciętny Polak wydaje w sklepach 4 051 euro w skali roku.Według badania GfK – an NIQ Company, 13 z 25 analizowanych krajów ma ponadprzeciętną siłę nabywczą na zakupy w handlu detalicznym. Poniżej średniej jest 12 krajów, a na ostatnim miejscu plasuje się Rumunia z wynikiem 2 986 euro, co odpowiada niecałym 46 proc. średniej.Ponadto znaczące różnice zachodzą także wewnątrz analizowanych krajów. Podział na regiony w Wielkiej Brytanii pokazuje, że siła nabywcza w zachodniej części Londynu jest dwukrotnie wyższa niż średnia krajowa i jest nawet 2,6 razy wyższa niż w zajmującym ostatnie miejsce regionie Sunderland. Z danych GfK – an NIQ Company wynika, że regiony w europejskich stolicach i wokół nich często wyróżniają się ponadprzeciętną siłą nabywczą w handlu detalicznym. Poza Wielką Brytanią, taka sytuacja ma miejsce m.in. we Francji, na Węgrzech i w krajach skandynawskich.