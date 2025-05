B2B, praca tymczasowa i inni. Nowoczesne formy zatrudnienia okiem firm i pracowników

Hays Poland zaprezentował raport "Nowoczesne formy zatrudnienia 2025". Opracowanie rzuca światło na zainteresowanie, jakim na rynku cieszy się obecnie praca projektowa, a więc m.in. kontrakt B2B, zatrudnienie tymczasowe czy outsourcing procesów. Jego autorzy przyjrzeli się również wadom i zaletom wymienionych rozwiązań. Oto główne wnioski.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czy w 2025 roku firmy planują korzystać z umów innych niż umowa o pracę?

Jakie korzyści i wady pracy w modelu projektowym dostrzegają profesjonaliści?

Z jakich powodów coraz większa rzesza specjalistów i menedżerów rozważa alternatywne formy współpracy?



W okresie gospodarczej niepewności różne formy zatrudnienia zewnętrznego pozwalają na optymalizacje i elastyczność, do których dążą wówczas firmy. Z kolei w czasie prosperity i licznych inwestycji pozwalają szybko skalować biznes. W konsekwencji, pomimo dynamicznych zmian koniunktury na przestrzeni ostatnich lat, na rynku obserwujemy stały wzrost zapotrzebowania na pracę projektową, stosowaną w kontekście wykwalifikowanej pracy umysłowej – zauważa Bartosz Dąbkowski, CEE Executive Director – External Workforce Solutions w Hays.

Firmy coraz chętniej korzystają z pracy projektowej

Czy w roku 2025 firma planuje zwiększyć zatrudnienie, korzystając z umów innych niż umowa o pracę (praca tymczasowa, outsourcing usług, projekty interimowe, B2B)?

Perspektywa firm

Tak – 56%

Nie – 44%

Źródło: Raport Hays Poland „Nowoczesne formy zatrudnienia 2025”

Firmy coraz chętniej korzystają z pracy projektowej Jak zauważają eksperci Hays Poland praca projektowa, czyli współpraca z ekspertami w ramach pracy tymczasowej, kontraktów B2B lub outsourcingu procesów, to rozwiązanie na różne czasy i problemy.

Firmy mają obecnie świadomość, że sytuacja, w jakiej się znajdują, jest niepewna i może ulec zmianie niemal z dnia na dzień. Stąd też wiele z nich, kiedy ma do realizacji określone projekty, wymagające konkretnych, często eksperckich kompetencji, chętniej poszukuje bardziej elastycznych rozwiązań niż zatrudnienie na etat – komentuje Bartosz Dąbkowski z Hays i dodaje – Nasze doświadczenie pokazuje, że jeśli firma w praktyce pozna, na czym polegają i jakie korzyści przynoszą te rozwiązania, to bardzo trudno jest jej całkowicie z nich zrezygnować. Nowoczesne formy zatrudnienia zazwyczaj wchodzą już na stałe do jej tzw. miksu zatrudnienia.

Kolejni specjaliści z ciekawością spoglądają na pracę projektową

Możliwość realizacji ciekawego projektu w rozpoznawalnej, międzynarodowej organizacji dla wielu jest ciekawą opcją uatrakcyjnienia swojego CV. Natomiast doświadczenie pokazuje, że wraz z nadejściem okresu ożywienia wielu z nich nie wraca już na etat, ponieważ dostrzega w pracy projektowej ogromne korzyści – podkreśla Bartosz Dąbkowski z Hays.

Jakie są Twoim zdaniem najlepsze aspekty pracy projektowej?

Perspektywa profesjonalistów

Wynagrodzenie - 57%

Możliwość pracy wyłącznie w modelu zdalnym - 50%

Elastyczne godziny pracy - 49%

Możliwość zdobycia doświadczenia - 47%

Możliwość rozwoju - 41%

Szybkość procesu rekrutacyjnego - 38%

Możliwość pozostania w firmie na stałe - 30%

Możliwość poznania danej firmy - 27%

8 najczęściej wskazywanych. Możliwe było zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi

Źródło: Raport Hays Poland „Nowoczesne formy zatrudnienia 2025”

Kolejne pokolenia specjalistów zmieniają swoje podejście do budowania kariery zawodowej. Nie akceptują nudy w pracy, oczekują ciągłego rozwoju, chcą szybko widzieć efekty swoich działań. Dla wielu profesjonalistów jest to prostsze do osiągnięcia w pracy projektowej. Co więcej, dodatkowy motywator w postaci atrakcyjniejszych zarobków przekonuje do spróbowania takiej ścieżki coraz więcej ekspertów z bardzo bogatym doświadczeniem zawodowym – zauważa Bartosz Dąbkowski.

Jak zauważają eksperci Hays Poland praca projektowa, czyli współpraca z ekspertami w ramach pracy tymczasowej , kontraktów B2B lub outsourcingu procesów, to rozwiązanie na różne czasy i problemy.Jest to spójne z trendami na globalnym rynku pracy , jak i wnioskami płynącymi z raportu „Nowoczesne formy zatrudnienia 2025”, stworzonego przez Hays Poland we współpracy z kancelarią Dentons. Wyniki badania przeprowadzonego wśród firm już korzystających z różnych rozwiązań pracy projektowej pokazują, że 56 proc. z nich jeszcze w tym roku planuje zwiększyć liczbę pracowników tymczasowych i zewnętrznych podwykonawców, z którymi współpracują.Bartosz Dąbkowski zauwża, że praca projektowa pozwala organizacjom odpowiedzieć na pojawiające się zapotrzebowanie kadrowe, w sytuacji, gdy trudno przewidzieć, co tak naprawdę przyniesie kolejne pół roku. A współczesny, globalny rynek jest pod tym względem mocno nieprzewidywalny.Znajduje to odzwierciedlenie w badaniu Hays Poland. Wśród najczęstszych powodów korzystania z różnych form pracy projektowej, ankietowane firmy najczęściej wskazywały na konieczność pozyskania kompetencji niezbędnych do realizacji konkretnych projektów (46 proc., o 22 pkt proc. więcej niż przed rokiem) oraz chęć elastycznego zarządzania kosztami zatrudnienia (39 proc., wzrost o 10 pkt proc.). Na trzecim miejscu uplasował się zwiększony popyt na usługi lub produkty firmy.Poczucie niepewności w związku z sytuacją na rynku pracy oraz dynamicznym postępem technologicznym sprawia, że więcej specjalistów i menedżerów rozważa alternatywne formy współpracy.Jakie to korzyści? Profesjonaliści, którzy pracują w modelu projektowym jako pracownicy tymczasowi, kontraktorzy lub zewnętrzni podwykonawcy, jako największe zalety wskazują atrakcyjne wynagrodzenie (57 proc.), możliwość pracy zdalnej (50 proc.) oraz w elastycznych godzinach (49 proc.).Osoby pracujące projektowo dostrzegają również wady takiego rozwiązania, np. mniejszą stabilność, ograniczony dostęp do świadczeń czy brak możliwości pozostania w firmie na stałe. Mimo to aż 80 proc. ankietowanych wyraziło satysfakcję z umowy, na podstawie której świadczy pracę lub realizuje usługi.Dla wielu profesjonalistów praca projektowa nie jest bowiem koniecznością czy też gorszą alternatywą dla etatu, lecz świadomym wyborem. Chociaż odsetek respondentów wskazujących trudność ze znalezieniem stałego zatrudnienia jako powód podjęcia pracy projektowej wzrósł o 4 pkt proc., to wciąż wynosi zaledwie 21 proc.Należy oczekiwać, że globalny rynek pracy będzie coraz bardziej przestawiał się na pracę projektową. Zgodnie z różnorodnymi prognozami, praca etatowa będzie stopniowo ograniczana, a profesjonaliści będą żonglować projektami tak, aby aspekt zawodowy dopasować do swojego życia prywatnego – nie na odwrót.