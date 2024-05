Praca tymczasowa i umowa B2B, czyli zatrudnienie w niepewnych czasach

Firmy planujące podjąć współpracę z pracownikami tymczasowymi lub zewnętrznymi wykonawcami kierują się przede wszystkim koniecznością sprostania zwiększonemu popytowi na produkty lub usługi firmy. Z kolei dla pracowników główną motywacją do podjęcia współpracy w ramach pracy tymczasowej, outsourcingu usług lub B2B jest przede wszystkim czynnik ekonomiczny, czyli bardziej atrakcyjne wynagrodzenie.

Przeczytaj także: Pora na nowoczesne formy zatrudnienia. Nadchodzi era pracy tymczasowej?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie ruchy w zakresie współpracy z pracownikami tymczasowymi i zewnętrznymi podwykonawcami planują w tym roku firmy?

Dlaczego firmy decydują się na współpracę z pracownikami tymczasowymi czy kontraktorami B2B?

Jaka motywacja kieruje specjalistami współpracującymi z organizacjami w ramach pracy tymczasowej, outsourcingu usług lub B2B?

Wiele organizacji wstrzymało zaplanowane projekty inwestycyjne, przyjmując postawę wyczekującą. To z kolei ma ogromny wpływ na rynek pracy projektowej. Wyniki naszego raportu pokazują jednak, że blisko co druga organizacja oczekuje, że tegoroczne zapotrzebowanie na pracę tymczasową, outsourcing usług oraz B2B będzie większe niż to odnotowane w minionym roku. Może to oznaczać, że firmy w nadchodzących miesiącach spodziewają się ożywienia na rynku – wyjaśnia Bartosz Dąbkowski.

Kliknij, aby powiekszyć fot. limaje - Fotolia.com Dlaczego firmy decydują się na współpracę z pracownikami tymczasowymi? Główne powody od lat są niezmienne, natomiast w tegorocznej edycji badania, na pierwszy plan wybija się zwiększony popyt na produkty i usługi firmy (48 proc.). Konieczność elastycznego zarządzania kosztami zatrudnienia spadła natomiast na drugie miejsce z 29 proc. wskazań.

POPYT NA PRACĘ PROJEKTOWĄ WCIĄŻ WYSOKI, LECZ POWODY SĄ NIECO INNE

W jakim celu firma planuje podjąć współpracę z pracownikami tymczasowymi i/lub zewnętrznymi wykonawcami (praca tymczasowa, outsourcing usług, B2B)?

Perspektywa firm W odpowiedzi na zwiększony popyt na produkty lub usługi firmy - 48%

Dla zapewnienia elastyczności w zarządzaniu kosztami zatrudnienia - 29%

W związku z blokadą etatów w firmie (tzw. „headcount freeze”) - 29%

W celu pozyskania kompetencji niezbędnych dla konkretnych projektów - 24%

Z powodu trudności ze znalezieniem odpowiednich kandydatów - 14%

Pięć najczęściej wskazywanych odpowiedzi. Możliwe było zaznaczenie kilku opcji.

Źródło: Raport Hays Poland „Nowoczesne formy zatrudnienia 2024”

Każdy projekt typu greenfield, czyli nowa inwestycja powstająca od podstaw, potrzebuje od 24 do nawet 48 miesięcy, aby zbudować struktury, wdrożyć procesy i osiągnąć planowaną efektywność. Stąd też w początkowych fazach tych inwestycji firmy bardzo często wykazują duże zapotrzebowanie na wysoko wyspecjalizowanych pracowników projektowych – wyjaśnia Bartosz Dąbkowski z Hays.



PRACA PROJEKTOWA NIE TYLKO NA POCZĄTEK KARIERY

Z roku na rok rośnie odsetek specjalistów, którzy w pracy projektowej dostrzegają korzyści płynące z ekspozycji na wiele firm, projektów i doświadczeń. Zauważają bowiem – co potwierdza nasze tegoroczne badanie – że taki model współpracy nie tylko ułatwia im start kariery zawodowej, ale też przyspiesza tempo jej dalszego rozwoju i dynamikę wzrostu wynagrodzenia – komentuje Bartosz Dąbkowski z Hays.

SPECJALISTÓW KUSZĄ PRZEDE WSZYSTKIM ZAROBKI

Motywacja do podjęcia współpracy w ramach pracy tymczasowej, outsourcingu usług lub B2B

Perspektywa specjalistów Atrakcyjniejsze wynagrodzenie - 50%

Możliwość zdobycia doświadczenia - 47%

Większa elastyczność - 45%

Możliwość współpracy z wybranymi firmami - 33%

Możliwość udziału w interesujących projektach - 25%

Trudności w znalezieniu pracy na stałe - 17%

Inne 7%

Możliwe było zaznaczenie kilku odpowiedzi.

Źródło: Raport Hays Poland „Nowoczesne formy zatrudnienia 2024”

PRZYSZŁOŚĆ BĘDZIE BARDZIEJ ELASTYCZNA

Praca projektowa, czyli współpraca specjalistów i firm w oparciu o pracę tymczasową, kontrakt B2B lub outsourcing usług, zyskuje na popularności zarówno wśród organizacji poszukujących rozwiązań na niepewne czasy, jak i profesjonalistów chcących budować ciekawe portfolio i tym samym zwiększać swoje zarobki. Takie wnioski płyną z raportu Hays Poland „Nowoczesne formy zatrudnienia 2024” zrealizowanego we współpracy z kancelarią Dentons.Jak zauważa Bartosz Dąbkowski, CEE Executive Director – External Workforce Solutions w Hays, gospodarcze skutki pandemii, napięcia geopolityczne, zerwane łańcuchy dostaw i napięte budżety państw doprowadziły do sytuacji, która jest niekorzystna dla wielu firm.Jak wynika z raportu „Nowoczesne formy zatrudnienia 2024”, w tym roku zwiększyć zakres współpracy z pracownikami tymczasowymi i zewnętrznymi podwykonawcami planuje co piąta organizacja (20 proc.). Jednocześnie aż 48 proc. firm deklaruje, że w roku 2024 przeprowadzi więcej rekrutacji na role realizowane w oparciu o umowy inne niż umowa o pracę w porównaniu z rokiem 2023.Dlaczego firmy decydują się na współpracę z pracownikami tymczasowymi i zewnętrznymi podwykonawcami, m.in. kontraktorami B2B? Główne powody od lat są niezmienne, natomiast w tegorocznej edycji badania, na pierwszy plan wybija się zwiększony popyt na produkty i usługi firmy (48 proc.). Konieczność elastycznego zarządzania kosztami zatrudnienia spadła natomiast na drugie miejsce z 29 proc. wskazań, tracąc aż 13 pkt proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym. Organizacje równie często powoływały się też na tzw. blokadę etatów i brak możliwości utworzenia miejsca pracy pomimo występowania w firmie zapotrzebowania na dodatkowe kompetencje.Firmy mogą zatem przewidywać, że rok 2024 będzie okresem ożywienia, które będzie szło w parze z większym zapotrzebowaniem na usługi i produkty oraz nowymi inwestycjami. Wiele z nich będzie wymagać pozyskania specjalistycznych kompetencji do realizacji określonych projektów lub większej elastyczności na początkowym etapie inwestycji.Badanie Hays wykazało, że praca projektowa przestaje być rozwiązaniem zarezerwowanym głównie dla młodszych osób, które dopiero wkraczają na rynek pracy. Chociaż w populacji pracowników tymczasowych i zewnętrznych podwykonawców nadal występują kandydaci chcący zdobyć pierwsze praktyczne doświadczenie, to rośnie odsetek osób pełniących role o poziomie eksperckim (22 proc., o 18 pkt proc. więcej niż przed rokiem) oraz menedżerskim (8 proc.). Praca projektowa coraz częściej jest bowiem świadomym wyborem profesjonalistów, stając się domeną osób od „zadań specjalnych”.Zmiana profilu zewnętrznego podwykonawcy idzie w parze z odpowiedziami na pytanie o motywację do podejmowania pracy projektowej. W tegorocznej edycji badania na pierwszym miejscu uplasowało się atrakcyjne wynagrodzenie (50 proc.). Jest to szczególnie adekwatne w przypadku wysoko wyspecjalizowanych kontraktorów B2B, którzy na taką formę współpracy decydują się m.in. ze względów podatkowych, pozwalających zwiększyć przychód netto.Motywacja natury finansowej nie ogranicza się jednak tylko do najlepiej wynagradzanych ekspertów. Niejednokrotnie zdarza się bowiem, że oferty pracy tymczasowej uwzględniają atrakcyjne wynagrodzenie, które ma niejako wynagrodzić specjalistom krótki czas trwania projektu. Ponadto zdobywanie różnorodnego doświadczenia w licznych firmach buduje atrakcyjne portfolio, dzięki któremu specjalista może z powodzeniem negocjować atrakcyjniejsze stawki.Warto podkreślić, że zaledwie 17 proc. respondentów pracuje projektowo z uwagi na trudności ze znalezieniem pracy na stałe. Zdecydowana większość nie decyduje się zatem na taką współpracę, ponieważ nie ma innego wyboru, lecz z uwagi na wymierne korzyści.Rozwój współpracy ze specjalistami w oparciu o pracę tymczasową, outsourcing usług i B2B będzie wspierał zmieniający się rynek. Firmy funkcjonują w środowisku, które ulega ciągłym transformacjom. W związku z tym rozwiązania, które działały jeszcze kilka lat temu, teraz często stają się nieskuteczne. Aby zachować konkurencyjność, organizacje muszą być szybsze i bardziej responsywne, również w zakresie dopasowywania zasobów kompetencyjnych do zmieniających się potrzeb.