W branży IT dominuje kontrakt B2B

Z danych KRS wynika, że na każdą zlikwidowaną firmę informatyczną przypada 7 nowych. Większość firm stanowią jednoosobowe działalności gospodarcze. Najczęstszą formą zatrudnienia w branży IT jest kontrakt B2B - podaje No Fluff Jobs.

Odsetek ofert z umowami B2B praktycznie nie zmienia się przez lata. To w IT wypracowany standard, tutaj zaoferowanie tego typu współpracy jest tak samo naturalne jak przychylność pracodawcy wobec pracy zdalnej w pełnym wymiarze. Popularne i najczęściej trafne jest przekonanie, że przy zarobkach na poziomie kilkunastu tysięcy złotych umowa B2B jest korzystniejsza dla pracowników, jeśli mówimy o kwocie, która finalnie wpływa na konto – komentuje Tomasz Bujok, CEO No Fluff Jobs – Nic dziwnego, że w sektorze technologicznym, gdzie płace są wysokie w porównaniu z większością branż, jest to bardzo pożądana forma współpracy. Nie zakładam też, że w najbliższym czasie wiele się tu zmieni, bo pracodawcy IT potrzebują wykwalifikowanych pracowników i pracowniczek, są skłonni zatrudniać także tych, którzy wykonują zlecenia dla innych firm. Umowa B2B ułatwia takim pracownikom elastyczną współpracę z kilkoma podmiotami, a samym pracodawcom obniża koszty.

Według danych z KRS liczba zarejestrowanych w Polsce firm informatycznych od końca 2022 r. wzrosła już o 10 proc., a na każdą wykreśloną z rejestru przypada aż siedem nowych.

Na każdą zlikwidowaną firmę IT przypada siedem nowych

Etat ma dużo atutów, a z najważniejszych można wymienić większą ochronę stanowiska pracy i dużo świadczeń socjalnych. Ale w IT, gdzie niedobory specjalistów i specjalistek są ogromne, a zarobki są wysokie, to wszystko ma mniejsze znaczenie – mówi Tomasz Bujok, CEO No Fluff Jobs – Tutaj firmy, które szukają doświadczonych pracowników, często i tak idą na ustępstwa i np. również na kontrakcie oferują wiele benefitów i 26 dni lub więcej wolnych od wykonywania umowy. Dla pracowników praca w IT wiąże się z ulgami podatkowymi, ale dla większości korzystne jest też samo rozliczanie ryczałtem.

B2B nie dominuje tylko w ogłoszeniach dla juniorów

Pod koniec sierpnia 2023 r. w Polsce było zarejestrowanych 177 tys. firm informatycznych, z czego większość to jednoosobowe działalności, jak wynika z analizy KRS przeprowadzonej przez wywiadownię gospodarczą Dun & Bradstreet. Według danych polskiego portalu z ogłoszeniami o pracy No Fluff Jobs, który wymaga podania proponowanego rodzaju umowy w każdym ogłoszeniu, możliwość zatrudnienia na kontrakcie B2B w trzecim kwartale tego roku pojawiła się w 73,6 proc. ofert z branży IT. Propozycja zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pojawiła się w 53,6 proc. ofert.Jak podaje No Fluff Jobs, kontrakt B2B od lat jest najczęściej oferowanym rodzajem zatrudnienia w branży IT . Unia Europejska pracuje obecnie nad projektem dyrektywy mającej m.in. ograniczyć zatrudnianie przez firmy pracowników na B2B lub umowie zlecenia. Na razie jednak nie wiadomo, kiedy miałaby ona zacząć obowiązywać.Według danych z KRS liczba zarejestrowanych w Polsce firm informatycznych od końca 2022 r. wzrosła już o 10 proc., a na każdą wykreśloną z rejestru przypada aż siedem nowych. Najwięcej, bo aż 72 proc. tych działalności, jest związana z oprogramowaniem. Doradztwem w zakresie informatyki zajmuje się nieco ponad 17 proc. Trochę ponad 6 proc. jest zarejestrowanych w kategorii związanej z usługami w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, a niecałe 5 proc. jest w kategorii związanej z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi.Najwyższy odsetek firm IT jest zarejestrowany w województwie mazowieckim (29 proc.), następnie w małopolskim, dolnośląskim i śląskim (po 11 proc.). Trzecie miejsce zajęło województwo wielkopolskie, w którym zarejestrowanych jest 7 proc. tego typu działalności. Po 2 proc. znajdziemy w województwach podlaskim oraz warmińsko-mazurskim, a najmniej – po 1 proc. – w świętokrzyskim i opolskim.Przez kobiety prowadzonych jest 38 proc. działalności informatycznych. Z kolei z raportu No Fluff Jobs „Kobiety w IT” wynika, że umowa o pracę jest zarówno najpopularniejszą formą współpracy wśród kobiet z tej branży (66,3 proc. badanych), jak i najbardziej preferowaną – 77,7 proc. badanych wskazało ją jako swój pierwszy wybór.Jedyną kategorią w branży IT na No Fluff Jobs, w której B2B nie dominuje, są oferty pracy na stanowiskach juniorskich, chociaż i tutaj zachodzą zmiany – dotychczas na tym poziomie doświadczenia częściej oferowano umowy o pracę niż kontrakt, jednak w trzecim kwartale 2023 udział obu typów zatrudnienia praktycznie się zrównał i wynosi odpowiednio 54,8 proc. oraz 53,3 proc. Duży jest również udział umów zlecenia. Tę formę współpracy można znaleźć w nawet co piątym ogłoszeniu dla początkujących, podczas gdy na stanowiskach średniego i wyższego szczebla takie propozycje praktycznie nie występują.