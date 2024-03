Lewe zwolnienie lekarskie nie należy do rzadkości. Z badania przeprowadzonego przez serwis kariery LiveCareer.pl, że aż 32% badanych Polaków skorzystało z takiego zwolnienia. 74% lewych L4 wystawili lekarze w placówkach NFZ. Aby uzyskać takie zwolnienie 43% badanych symulowało chorobę, a 5% wręczyło łapówkę.

Przeczytaj także: Choroba pracownika powodem zwolnienia z pracy?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Z jakich powodów chodzimy na lewe zwolnienia?

Czy ponosimy konsekwencje korzystania z lewych L4?

Czy mamy zamiar korzystać z lewych zwolnień w przyszłości?



Wygląda na to, że korzystanie z lewych zwolnień lekarskich to nasz sposób na odpoczynek lub uniknięcie stresu. Jako naród jesteśmy bardzo zapracowani, co potwierdzają m.in. dane OECD. Istnieją jednak różne sposoby na zatrzymanie pracowników i niekoniecznie musi to być krótszy tydzień pracy - komentuje Żaneta Spadło, ekspertka kariery LiveCareer.pl i autorka badania. - Czasami wystarczy bardziej przychylne patrzenie na urlopy pracownicze, pozwolenie, by pracownik wyszedł wcześniej z pracy, jeśli wykonał już swoje obowiązki oraz tworzenie przyjaznej atmosfery w biurze - m.in. poprzez imprezy integracyjne, wspólne picie kawy, „ludzkie” podejście do pracownika i wspieranie życzliwych zachowań, a piętnowanie tych negatywnych. Z takiego wspierającego miejsca pracy z pewnością mniej osób będzie chciało „uciec”.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Petr Kurgan - Fotolia.com Jak oszukujemy na L4? Prawie co trzeci Polak przynajmniej raz był na lewym zwolnieniu lekarskim, choć u 68% osób w tej grupie nieobecność trwała nie dłużej niż tydzień.

Choć zebrane przez nas dane mogą wydawać się niepokojące, to znaczna część Polaków nie planuje w przyszłości korzystać z lewych zwolnień. Wiedzą, że to wiązałoby się nie tylko z ryzykiem prawnym, ale również z negatywnymi konsekwencjami moralnymi. Wstyd lub strach przed karą mogą być silnymi motywatorami do uczciwego postępowania - komentuje Małgorzata Sury, ekspertka kariery LiveCareer.pl.

61% badanych, którzy zostali przyłapani na korzystaniu z lewego zwolnienia lekarskiego, straciło pracę (z czego 30% zostało zwolnionych dyscyplinarnie)

zdaniem 53% Polaków na nadużywaniu prawa do zwolnienia lekarskiego tracą głównie pracodawcy, według 28% - inni pracownicy, a w opinii 19% - państwo

według 52% Polaków oszukiwanie na L4 spowodowało ogólny spadek zaufania pracodawców do pracowników

31% ankietowanych, którzy udawali chorych, otrzymało L4 bez robienia im badań i zadawania pytań, a dla 12% lekarz był członkiem rodziny lub znajomym.

Serwis kariery LiveCareer.pl przeprowadził badanie „Lewe zwolnienia lekarskie”, w którym zapytano 1173 Polaków o nadużywanie L4. Uzyskane wyniki rodzą liczne pytania o system ochrony zdrowia i organizację pracy.Okazało się m.in. że prawie co trzeci Polak przynajmniej raz był na lewym zwolnieniu lekarskim, choć u 68% osób w tej grupie nieobecność trwała nie dłużej niż tydzień. Najczęściej kłamią mężczyźni oraz osoby do 25. roku życia (w obu tych grupach odpowiedź twierdzącą wybrało 40% badanych). Głównymi przyczynami chodzenia na lewe zwolnienia lekarskie są: potrzeba odpoczynku (35%), problemy rodzinne (14%), złe relacje z szefem (14%) oraz strach lub stres spowodowany obowiązkami w pracy (10%).Tylko 15% respondentów, którzy korzystali z lewych zwolnień lekarskich, poniosło tego konsekwencje. Mężczyźni najczęściej byli karani zwolnieniem dyscyplinarnym (27%), koniecznością zwrotu zasiłku (25%), wypowiedzeniem umowy w innym trybie (23%) oraz pogorszeniem relacji w pracy (19%). Zaś kobiety - wypowiedzeniem umowy (47%), zwolnieniem dyscyplinarnym (42%), naganą od przełożonego (41%) oraz obniżeniem wynagrodzenia (28%).W 75% przypadków lewe L4 wystawiono pacjentom po tradycyjnej wizycie u lekarza w przychodni, a tylko 25% - w trakcie teleporady. Mimo to 64% Polaków negatywnie ocenia sięganie po L4 niezgodnie z przeznaczeniem. Kobiety przyłapane na korzystaniu z L4 pomimo dobrego samopoczucia odczuwałyby głównie wstyd (59%) lub strach (18%), a mężczyźni - wstyd (40%) lub obojętność (21%).Badanie wykazało również, że: