Polacy ciągle wolą oszczędzanie niż inwestowanie pieniędzy

Firma Accenture prezentuje wyniki badania "(Nie)inwestycyjny obraz Polaków", które rzuca światło na podejście naszego społeczeństwa do oszczędzania i inwestowania pieniędzy. Z odpowiedzi udzielonych przez respondentów wynika, że ciągle nie brakuje czynników, które powstrzymują ich przed lokowaniem kapitału. Jednocześnie okazuje się, że ci, którzy inwestują, są otwarci na nowinki technologiczne. Dla branży inwestycyjnej powinien być to wyraźny sygnał, że nadszedł czas na inwestycje w najbardziej nowoczesne rozwiązania jak np. robodoradztwo.

Przeczytaj także: Oszczędności Polaków lokowane najczęściej na oprocentowanych kontach

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie formy oszczędzania pieniędzy cieszą się wśród Polaków największą popularnością?

Co skłania Polaków do korzystania z zagranicznych platform inwestycyjnych?

Jakie wyzwania rysują się przed branżą maklerską w związku z rozwojem technologii?

Kliknij, aby powiekszyć fot. bzyxx - Fotolia.com Polacy ciągle wolą oszczędzanie niż inwestowanie Produktem pierwszego wyboru ankietowanych bez względu na doświadczenie w inwestowaniu pieniędzy są lokaty i rachunki bankowe, w których Polacy według danych NBP zgromadzili ponad 1,2 bln zł.

Według naszych szacunków, przy zachowaniu obecnych preferencji dotyczących oszczędzania pieniędzy, do końca 2025 roku Polacy mogą zgromadzić na rachunkach i lokatach dodatkowe ponad 200 mld zł. Gdyby tylko połowa z tych środków została przeznaczona np. na inwestycje w akcje, to nominalna ich wartość w portfelach gospodarstw domowych wzrosłaby dwukrotnie. W polskim społeczeństwie wciąż tkwi potężny potencjał inwestycyjny. Jeśli polska branża maklerska podejmie wyzwanie, aby go uwolnić, zyskają na tym zarówno firmy, jak i ich klienci – komentuje Michał Bazarnik, Dyrektor Zarządzający, Accenture w Polsce.

Polski inwestor ucieka z kapitałem

Postęp technologiczny musi przyśpieszyć

Mobilna rewolucja nie ominie branży inwestycyjnej, ponieważ jej klienci już oczekują, że aplikacja dla inwestora w intuicyjny sposób zapewni dostęp do pełnej transakcyjności, a także umożliwi wgląd do ich portfeli inwestycyjnych. Tworzenie przejrzystej, zróżnicowanej i atrakcyjnej oferty z możliwością inwestowania w akcje firm zagranicznych oraz kryptowaluty, a także rozwój technologii i budowanie zaufania do instytucji finansowych powinny definiować działania branży – podsumowuje Tomasz Bilczyński, Brokerage Business Lead, Accenture w Polsce.

Przeczytaj także: 7 sposobów na to jak zostać milionerem

Zamożność Polaków rośnie wraz z gospodarką, a nawet szybciej. W ciągu ostatnich 20 lat w relacji do PKB aktywa finansowe Polaków urosły o 17 pp. (z 74 proc. do 91 proc.). Z drugiej strony nadal więcej oszczędzamy niż inwestujemy. Prym wiodą depozyty bankowe oraz gotówka, w których zgromadziliśmy ponad 1,5 bln zł, co stanowi aż 80 proc. naszych aktywów finansowych. Niską popularność produktów inwestycyjnych w naszym kraju potwierdza też globalne badanie Accenture z 2023 roku, w którym jedynie co piąta osoba z Polski (22 proc.) zdeklarowała posiadanie jakichkolwiek produktów inwestycyjnych.Najnowsze badanie Accenture „(Nie)inwestycyjny obraz Polaków” wskazuje na ostrożność Polaków w zarządzaniu majątkiem. Produktem pierwszego wyboru ankietowanych bez względu na doświadczenie w inwestowaniu pieniędzy są lokaty i rachunki bankowe , w których Polacy według danych NBP zgromadzili ponad 1,2 bln zł. Co drugi ankietowany deklaruje posiadanie gotówki o wartości powyżej 5 tys. zł, w tym często w walutach obcych.Główną motywacją oszczędzających, którzy wybierają lokaty i rachunki bankowe, jest budowanie rezerw finansowych na wypadek zdarzeń losowych, w przypadku których kluczowe znaczenie ma szybki dostęp do skumulowanych środków. Prawie połowa osób stosuje ten rodzaj lokowania kapitału jako formę ochrony przed inflacją . Ponad jedna trzecia wskazuje, że oszczędza z myślą o emeryturze.Wraz z globalizacją rynków finansowych polskie podmioty zaczęły konkurować o inwestorów nie tylko z lokalnymi firmami, ale też z zagranicznymi. Co piąty klient, posiadający główny rachunek maklerski w polskiej firmie, korzysta również z usług zagranicznych platform inwestycyjnych. Z drugiej strony, ponad 40 proc. inwestorów, dla których pierwszym wyborem jest rachunek w zagranicznej firmie, korzysta też z usług polskich biur maklerskich.Zagraniczne firmy przyciągają inwestorów szeroką ofertą, poziomem opłat oraz jakością i dostępnością aplikacji mobilnych. Średni odsetek osób zadowolonych z usług zagranicznych podmiotów jest o 15 pp. wyższy niż w przypadku krajowych firm.Przeprowadzone badanie pokazuje także, że klienci maklerscy coraz rzadziej wykazują przywiązanie do brokerów, co było ich cechą charakterystyczną jeszcze kilka lat temu. Obecnie ponad 40 proc. osób, które korzystają z usług zagranicznych podmiotów, oraz 34 proc. klientów polskich biur maklerskich, deklaruje chęć zmiany firmy „z czystej ciekawości”.Oprócz akcji spółek zagranicznych, jednym z głównych powodów, dla których inwestorzy kierują się w stronę zagranicznych firm są kryptowaluty . Według szacunków od 2 mln do nawet 3 mln polskich inwestorów posiada w portfelu inwestycyjnym tego typu aktywa. Polacy inwestują w kryptowaluty głównie poprzez wyspecjalizowane w tym obszarze giełdy (61 proc.).Najpopularniejszymi kryptowalutami pozostają Bitcoin i Ether, ale ponad 87 proc. ankietowanych przyznaje, że posiada inne, mniej popularne rodzaje. Razem są one już traktowane jako pełnoprawne aktywa finansowe, które zdaniem 40 proc. ankietowanych są przyszłością rynków finansowych. Prawie 60 proc. inwestorów, również ze względów bezpieczeństwa, chciałoby, aby kryptowaluty były oferowane przez tradycyjne instytucje finansowe, co ich zdaniem pozwoliłoby w prostszy sposób przechowywać te aktywa.Polscy przedstawiciele branży maklerskiej zdają sobie sprawę z tego, że technologia na rynku odgrywa coraz ważniejszą rolę. Aby dorównać poziomowi oferowanemu przez zagranicznych konkurentów, rodzime aplikacje mobilne do inwestowania wymagają poprawy funkcjonalności i dostępnych produktów, a także zwiększenia intuicyjności i przejrzystości. Mobilną rewolucję w inwestowaniu można przyspieszyć wykorzystując doświadczenia z transformacji bankowości mobilnej, która odnotowała już sukces na polskim rynku.Za sprawą rozwoju technologii, wkrótce możemy stać się świadkami rewolucji AI i robodoradztwa w branży inwestycyjnej. Postawy inwestorów są pełne optymizmu. Ponad połowa ankietowanych jest w stanie zaufać rekomendacji inwestycyjnej stworzonej przez algorytm. Co więcej, aż 43 proc. osób bardziej zaufałoby takiej rekomendacji, niż tej przygotowanej przez wyspecjalizowane osoby działającej w obszarze doradztwa inwestycyjnego.