Polska magnesem dla inwestycji z Niemiec. Nowy raport o biznesie w CEE

Polska umacnia swoją pozycję jako najważniejszy cel inwestycyjny niemieckich firm w Europie Środkowo-Wschodniej. Już ponad połowa przedsiębiorstw planujących inwestycje w CEE wskazuje, że swój nowy projekt ulokuje nad Wisłą. Rosnące znaczenie regionu w strategiach biznesowych wynika m.in. z rosnącego znaczenia nearshoringu, transformacji gospodarczej regionu oraz poszukiwania stabilnych i konkurencyjnych lokalizacji produkcji oraz usług.

Przeczytaj także: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w rękach Niemiec?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Dlaczego Polska jest najczęściej wskazywanym kierunkiem inwestycji niemieckich firm w Europie Środkowo-Wschodniej?

Jakie branże i obszary działalności przyciągają dziś najwięcej inwestycji w regionie CEE?

Dlaczego coraz więcej firm z Niemiec rozważa przeniesienie części produkcji do Europy Środkowo-Wschodniej?

Jak rosnąca konkurencja ze strony firm z Chin wpływa na rynek inwestycji w regionie?

Polska przyciąga inwestorów

Rosnące znaczenie Europy Środkowo-Wschodniej dla niemieckich przedsiębiorstw

55% firm działających w regionie zamierza inwestować w CEE w perspektywie najbliższych pięciu lat

Transformacja gospodarcza i rosnąca rola innowacji

Wyniki badania pokazują wyraźną zmianę percepcji regionu – z zaplecza kosztowego w kierunku zintegrowanego rynku wzrostu. Dla Polski, ale także dla pozostałych krajów CEE, stanowi to szansę na przyciąganie bardziej zaawansowanych projektów inwestycyjnych, szczególnie w kontekście trendu nearshoringu oraz rosnącego znaczenia bezpieczeństwa łańcuchów dostaw. Warto podkreślić, że coraz więcej firm niemieckich postrzega CEE nie tylko jako lokalizację produkcyjną, ale także jako miejsce do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej i wdrażania innowacji.



Zachęty podatkowe dostępne w regionie, takie jak specjalne strefy ekonomiczne, ulga B+R czy IP Box, a także unijne i krajowe programy dotacyjne mogą dodatkowo wspierać realizację inwestycji oraz nowych projektów. Jednocześnie dane dotyczące ryzyk politycznych, korupcji czy biurokracji przypominają, że utrzymanie konkurencyjności wymaga konsekwentnej poprawy jakości otoczenia regulacyjnego oraz stabilności instytucjonalnej – mówi Kiejstut Żagun, Partner w Dziale Doradztwa Podatkowego, Szef Zespołu ds. Innowacji, Ulg i Dotacji w KPMG w Polsce.

Stabilne perspektywy zatrudnienia

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że organizacje nie tylko planują inwestycje, ale także zakładają wzrost zatrudnienia w dłuższym horyzoncie czasowym. Oznacza to, że decyzje inwestycyjne mają charakter strategiczny i są powiązane z budową trwałej obecności operacyjnej. W polskim kontekście szczególnie widoczne jest to w dynamicznym rozwoju sektora usług – mówi Radosław Jankie, Partner, Advisory, Szef Zespołu ds. Centrów Usług Wspólnych i Outsourcingu w KPMG w Polsce.

Wyniki badania potwierdzają, że region – a w szczególności Polska – pozostaje jednym z głównych beneficjentów reorganizacji europejskich łańcuchów wartości, także w wymiarze usługowym – dodaje ekspert.