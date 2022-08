Nocleg nad morzem last minute? Jakie trendy wyszukiwania w Google?

Góry? A może jeziora? Nocleg nad morzem, w hotelu czy w pensjonacie? Każdy z nas ma swoje wakacyjne preferencje. A na podstawie wyników wyszukiwania w Google można się o nich całkiem sporo dowiedzieć. Wydaje się Wam, że nasi rodacy najczęściej jeżdżą nad polskie morze, a urlop planują na ostatnią chwilę? Sprawdźmy!

Wiosną o urlopie

A może nad morze?

Od Energylandii po Bieszczady

Wolnoć Tomku w swoim domku

All inclusive na last minute

O wakacjach zaczynamy myśleć już wiosną. Pierwszy skok wyszukiwań frazypojawił się w ubiegłym roku w Google wraz z pierwszymi pączkami na drzewach – w marcu. I to skok niebagatelny: z kilku tysięcy wpisujących te słowa na początku roku, w marcu zrobiło się aż 74 tysiące! Tylu Polaków (siedząc na nudnych zebraniach, w tramwaju czy wieczorami przed ekranem…) zapytało „wujka Google”, co im poleca na wakacje. Ta liczba to jednak nic w porównaniu z czerwcem: w tym miesiącu wyszukujących było już 201 000. Cóż, na pewno „wakacje” to nie jest najłatwiejsze słowo do wypozycjonowania czyPolacy wpisują do wyszukiwarki najczęściej w lipcu. Ale już– w czerwcu. Wygląda na to, że rodzicielstwo i wizja większych wydatków pomagają we wcześniejszym planowaniu wypoczynku W lipcu aż 200 tysięcy naszych rodaków pyta Google o. Na podstawie tych danych rzeczywiście plaża, słońce i obowiązkowy parawan to jest to, co Polacy lubią najbardziej. Ogromną popularnością w wyszukiwarce noclegów cieszy się Krynica Morska: średnia dla całego roku to ponad 20 000 wyszukiwań. Popularne w sieci miejscowości to także Jastrzębia Góra i Ustronie Morskie (średnia dla całego roku to 8100 wyszukań, w lipcu ok. 30 000 wyszukań). Zatem jeśli szukacie ciszy i spokoju nad morzem, raczej omijajcie te miejsca!Byliście już w Energylandii? Nie? To raczej zróbcie to poza sezonem.to jedna z popularniejszych fraz w wyszukiwarce: w lipcu jest wpisywana niemal 50 000 razy. Jeszcze większą popularnością cieszą się Bieszczady, które na dobre straciły już renomę trochę zapomnianych i „pustych” gór. Nawet jeżeli przyjedzie tam tylko połowa z 49 000 osób poszukujących wakacyjnego noclegu, to nadal będzie, niestety, dość tłoczno.Wśród górskich destynacji niepodzielnie króluje jednak… co? Wiadomo. Zakopane! Choć szczyt zapytań ow stolicy polskich gór to styczeń, lato niewielu mu ustępuje: w każdym z wakacyjnych miesięcy to prawie 10 000 wyszukań.Całkiem sporo naszych rodaków szuka też noclegu w Górach Stołowych i w Kazimierzu Dolnym (12-14 000 wyszukań w lipcu). Mniejszą popularnością niż morze i góry cieszy się: taką frazę wpisuje w czerwcu i lipcu 12-18 000 osób.Nie wszyscy marzą o hotelowym luksusie. Wg Google’a na wakacyjny nocleg preferujemy osobny dom. Frazabije rekordy popularności, przekraczając w lipcu 200 000 wyszukiwań.Domki lubimy także wynajmować, ale zdecydowanie tylko w lipcu. W sierpniu zainteresowanie tą formą noclegu spada ze 110 000 do raptem 60 000 wyszukań. Prawie 10 razy mniej osób szuka zaś latem tej formy nocleguInteresujące, że na czwartym miejscu wśród wyszukiwań ze słowem kluczowym „domek” znalazł się…. Ta nowa forma wypoczynku, oferowana przez relatywnie niewiele ośrodków, cieszy się ogromnym zainteresowaniem w internecie. W wakacyjnych miesiącach wpisuje ją do wyszukiwarki od 14 do ponad 20 000 osób!Noclegiem wjest z kolei zainteresowanych w wakacyjnych miesiącach 20-30 000 osób, a w– jedynie 6600. Wśród pensjonatów lubimy za to te konkretne: 2000-3000 osób miesięcznie szuka latem w wyszukiwarce frazNajmniejszą popularnością (mimo najniższej ceny) cieszą się, których szuka poniżej tysiąca internautów.Kto bogatemu zabroni – wakacji w formule all inclusive szukamy na ostatnią chwilę. Frazy z tym wyrażeniem zaczynają być częściej wpisywane w Google dopiero w czerwcu, by osiągnąć szczyt popularności (12 100 wyszukań frazy) w lipcu. Niewiele mniej, bo 9900, pojawia się w wyszukiwarce w sierpniu. Co ciekawe, w każdym z tych miesięcy ponad 20 000 osób wpisuje też do wyszukiwarki zdanieCzy rzeczywiście aż tyle osób jest w stanie z dnia na dzień wziąć urlop i wyjechać w… nieznane? Tego już nie sprawdzimy, ale na pewno wielu z nas chciałoby mieć taką możliwość!Największym zaufaniem Polaków w wyjazdach na ostatnią chwilę cieszą się duże, renomowane biura podróży. Szczyty wyszukiwarki zajmują frazy(90 000 – 130 000 wyszukiwań w okresie czerwiec-sierpień).Jest też wśród nas trochę marzycieli, którzy przez cały rok, a najczęściej w lipcu (1000 wyszukań) pytają Google oCóż, pomarzyć zawsze można…