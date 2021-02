Minecraft, Trump i TikTok. To interesuje dzieci w sieci

Aktywność dzieci w sieci silnie zaznaczała się już przed pandemią, ale to właśnie ta ostatnia zaowocowała wzmożonym ruchem wśród najmłodszej rzeszy internautów. Firma Kaspersky postanowiła przyjrzeć się, czego najmłodsze pokolenie szukało w sieci w czasie świątecznej przerwy 2020-2021. Zaskoczeniem nie jest popularność gier i serwisu YouTube, ale nie brakuje również nieco mniej oczywistych wyborów.

Przeczytaj także: Dzieci w sieci: potrzebna zwiększona kontrola rodzicielska

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Która z internetowych aktywności cieszyła się w czasie przerwy świątecznej największą popularnością wśród najmłodszych internautów?

Jakie znane postaci wzbudzają największe zainteresowanie dzieci w sieci?

O czym powinni pamiętać rodzice?



Popularność filmów pokazujących, jak można zrobić coś samemu, świadczy o tym, że dzieci nadal uwielbiają tworzyć coś własnymi rękami, a zamiłowanie do produkcji Gacha Life może pomóc rozwijać umiejętności opowiadania historii i tworzenia kreskówek. TikTok inspiruje dzieci do kręcenia kreatywnych filmów, a koreańskie gwiazdy popu podobają się między innymi ze względu na rozbudowane choreografie taneczne w teledyskach. Jak widać, dzisiejsze dzieci, które nie znają świata bez gier wideo, YouTube’a czy komunikatorów, potrafią zorganizować sobie rozrywkę mimo pandemii – powiedziała Anna Larkina, ekspertka ds. analizy zawartości WWW w firmie Kaspersky.

Wskazówki dla rodziców

Eksperci z firmy Kaspersky przygotowali dla rodziców kilka wskazówek, które sprawią, że ich dzieci będą miały pozytywne i bezpieczne doświadczenia online:

Zachęcaj dziecko, aby wykorzystywało środowisko cyfrowe do rozwijania kreatywności i umiejętności autoekspresji. Możesz np. zaproponować mu granie w gry muzyczne lub wspólny udział w wyzwaniu wideo.

Zadbaj o bezpieczeństwo dziecka online, pomagając mu odpowiednio skonfigurować ustawienia prywatności jego kont w mediach społecznościowych.

Poznaj bliżej zainteresowania swojego dziecka. Dzięki rozwiązaniu Kaspersky Safe Kids będziesz otrzymywać regularne raporty dotyczące tego, co wypełnia jego dzień. Rozwiązanie to analizuje wyszukiwania online dziecka i zarządza ilością czasu spędzanego przed ekranem bez naruszania przestrzeni prywatnej. Eksperci z firmy Kaspersky przygotowali dla rodziców kilka wskazówek, które sprawią, że ich dzieci będą miały pozytywne i bezpieczne doświadczenia online:

egoroczne ferie zimowe nie przypominały niestety poprzednich. Nie dość bowiem, że trwały właściwie od świąt Bożego Narodzenia, to jeszcze pozbawione były typowej dla nich aktywności, a więc wyjazdów i szusowania na jednej czy dwóch deskach.Aby dowiedzieć się, jak dzieci rekompensowały sobie brak aktywności na zewnątrz, eksperci z firmy Kaspersky przeanalizowali zanonimizowane zapytania wpisywane przez użytkowników rozwiązania Kaspersky Safe Kids w okresie od 20 grudnia do 10 stycznia. Zbadane metadane obejmowały zapytania wpisywane za pośrednictwem serwisów Bing, Google, Yahoo! oraz YouTube, zarówno na urządzeniach mobilnych, jak i na stacjonarnych.Najpopularniejsze wyszukiwania dotyczyły serwisu YouTube (21%), gier (15%), translatorów (11%), platform komunikacyjnych (10%) oraz muzyki (9%).W serwisie YouTube dzieci najczęściej szukały treści związanych z grami wideo (37%). W szczególności popularne były kanały streamerów grających na żywo w różne gry (39%) oraz dotyczących określonych produkcji, jak np. Minecraft (19%). Inne najczęściej wyszukiwane gry w serwisie YouTube to: Among Us, Brawl Stars oraz Gacha Life – produkcja pozwalająca tworzyć własne historie wideo.Druga najliczniejsza (21%) kategoria wyszukiwań w serwisie YouTube dotyczyła konkretnych vlogerów lub kanałów. Dużą popularnością wśród dzieci cieszył się na przykład temat „zrób to sam”, o czym świadczy fakt, że trzy najczęstsze zapytania dotyczyły takich kanałów jak 5-Minute Crafts, 123 GO! oraz Troom Troom. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę rodzicom, że kanały te tworzą treści z nastawieniem na liczbę wyświetleń, a proponowane tam porady często nie działają lub nawet mogą być niebezpieczne.Trzecim najpopularniejszym tematem wyszukiwanym w serwisie YouTube była muzyka. Dzieci interesowały się głównie zespołami BlackPink oraz BTS (przedstawiciele nurtu K-pop), Arianą Grande, Billie Eilish oraz raperem Travisem Scottem. Najpopularniejsze wśród dzieci utwory to: Baby Shark, Dance Monkey oraz Savage Love.Oprócz muzyków i vlogerów dzieci szukały też informacji na temat innych znanych osób. Najczęściej był to prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, który wyprzedził takich celebrytów jak aktorka Emma Watson czy biznesmen i wizjoner Elon Musk.Tej zimy dużym zainteresowaniem cieszył się również serwis TikTok , który odnotował 800 milionów aktywnych użytkowników miesięcznie w ponad 150 krajach. W czasie ferii zimowych dzieci wpisywały w wyszukiwarki takie zapytania jak „TikTok mashup”, „jak zmienić tryb ograniczony w TikToku” oraz dotyczące określonych TikTokerów. Ponadto najpopularniejszym wyzwaniem było „spróbuj się nie zaśmiać”.