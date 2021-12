Dzieci w sieci: jakich treści szukają online?

Firma Kaspersky po raz kolejny przyjrzała się danym pochodzącym z Kaspersky Safe Kids, co umożliwiło jej znalezienie odpowiedzi na pytanie o najbardziej popularne wśród najmłodszych internautów treści online. Nie jest właściwie żadnym zaskoczeniem, że dzieci w sieci najwięcej czasu spędzają w pewnym bardzo znanym serwisie wideo, a zdecydowanymi faworytami ich wyszukiwań są gry.

Przeczytaj także: Måneskin i Simple Dimple - tego latem szukały dzieci w sieci

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakimi treściami online dzieci najbardziej interesowały się jesienią tego roku?

Które kreskówki są ich faworytami

Jakiej muzyki poszukują najmłodsi?

Co powinni zrobić rodzice, aby zapewnić dzieciom jak najbardziej pozytywne doświadczenia online ?



Gry

Muzyka

Treści wideo

Zabawki i prezenty

Porady bezpieczeństwa dla rodziców

W celu zapewnienia dzieciom pozytywnych doświadczeń online firma Kaspersky zaleca rodzicom następujące działania:

Zaangażuj się w aktywność online swojego dziecka już od najmłodszych lat. Dzięki temu, jako rodzic, będziesz mógł dokładnie poznać jego zainteresowania i hobby, co pomoże w budowaniu i utrzymywaniu silnych więzi.

Ustal wyraźne zasady dotyczące tego, co dziecko może, a czego nie może robić online, i wyjaśnij, dlaczego je wprowadziłeś. Zasady te będą wymagały modyfikacji w miarę dorastania dziecka.

Interesuj się tym, gdzie Twoje dziecko spędza czas online, i dowiedz się, jak możesz zapewnić mu najlepszą ochronę.

Rozważ pobranie aplikacji kontroli rodzicielskiej i porozmawiaj na ten temat ze swoim dzieckiem, wyjaśniając mu, jak działają takie narzędzia i dlaczego są potrzebne dla jego bezpieczeństwa online. W celu zapewnienia dzieciom pozytywnych doświadczeń online firma Kaspersky zaleca rodzicom następujące działania:

Aby dowiedzieć się, jakie były główne zainteresowania i potrzeby dzieci w sieci , badacze z firmy Kaspersky przeanalizowali zanonimizowane dane dobrowolnie dostarczone przez użytkowników oprogramowania Kaspersky Safe Kids, takie jak zapytania wyszukiwania oraz najpopularniejsze aplikacje dla systemu Android, jak również kategorie stron internetowych, w okresie od września do listopada 2021 r.Według danych statystycznych tej jesieni dzieci spędziły najwięcej czasu w serwisie YouTube – 31,4% łącznego czasu poświęcanego na korzystanie z 10 najpopularniejszych aplikacji. Na drugim miejscu uplasowała się aplikacja WhatsApp (z udziałem 19,2%), którą od TikToka (18,8%) dzielił zaledwie jeden punkt procentowy.Gry stanowiły najpopularniejszy temat w serwisie YouTube tej jesieni, odpowiadając za 28,4% wszystkich zapytań dzieci. Wśród najczęściej wyszukiwanych gier znalazły się Genshin Impact oraz Poppy Playtime. Jak zawsze, wysoko uplasował się Minecraft (22,4%), a filmy z kategorii „let’s play” dotyczące tej produkcji były popularniejsze od materiałów związanych z Robloxem. Wśród twórców oferujących treści poświęcone grom najpopularniejsi byli MrBeast, EdisonPts oraz Paluten.Na drugim miejscu zestawienia najpopularniejszych kategorii treści wyszukiwanych przez dzieci w serwisie YouTube znalazła się muzyka (19,1%). Najpopularniejszymi artystami byli BTS, BlackPink, Lil Nas X, Ariana Grande oraz Twice. Wśród najczęściej wyszukiwanych utworów znalazły się „Love Nwantiti” autorstwa CKay’a oraz dwie piosenki, które wykonuje jedna z członkiń zespołu BlackPink, LISA – „LALISA” oraz „MONEY”. Co ciekawe, dzięki hitowi „My Universe” wykonanemu wspólnie z k-popową grupą BTS, zespół Coldplay nieoczekiwanie pojawił się w sferze zainteresowań dzieci.Ponad 12 proc. wszystkich zapytań dotyczyło filmów, animacji oraz programów telewizyjnych. Dzieci w sieci najczęściej szukały kreskówek, które stanowiły 56,4% zapytań. Większość wpisywała do wyszukiwarek frazy „Świnka Peppa” oraz „Miraculous: Biedronka i czarny kot”. Popularny był także koreański dramat „A Beauty of Revenge” oraz przeżywający renesans „Jaś Fasola”. Jeśli chodzi o filmy, dzieci w sieci najbardziej interesowały produkcje „Venom: Carnage” oraz „Spider-Man: Bez drogi do domu”.Jeśli chodzi o wyszukiwania dotyczące zabawek i ewentualnych prezentów, na pierwszym miejscu znalazły się LEGO oraz Barbie. W obszarze zabawek edukacyjnych dzieci w sieci najbardziej interesował świat zwierząt oraz eksperymenty w dziedzinie fizyki i chemii.