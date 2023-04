W gry na smartfona codziennie gra co 5. Polak

Co piąty Polak gra na swoim smartfonie codziennie, co czwarty gra regularnie na swoim komputerze lub laptopie. Chętnie wykorzystujemy do gier także konsole i tablety - wynika z badania agencji Inquiry. Jednocześnie 27% badanych uważa, że grają zbyt często.

Nasze badanie wyraźnie pokazuje, że gramy coraz częściej, na rożnych urządzeniach. Rynek gier rozwija się dynamicznie, a nowe technologie takie jak VR czy AI będą odgrywać w nim coraz większą rolę – komentuje Agnieszka Górnicka, prezes Inquiry.

Najnowsze badanie dotyczące grania na różnych urządzeniach powstało w oparciu o dane zebrane w marcu tego roku na próbie 1004 dorosłych Polaków.Wyniki badania pokazują, że gramy w najrozmaitsze gry coraz częściej. Obecnie 40% dorosłych Polaków gra w gry na telefonie przynajmniej kilka razy w tygodniu, z czego 21% codziennie. Telefon to zdecydowanie najczęściej używane urządzenie do grania. Co czwarty dorosły Polak gra regularnie (przynajmniej kilka razy w tygodniu) na komputerze lub laptopie. Gramy również na innych urządzeniach takich jak konsola czy tablet.Częstotliwość grania na wszystkich urządzeniach wzrasta, najbardziej w przypadku telefonów – 17% badanych deklaruje częstsze granie w gry na smartfonie w porównaniu do zeszłego roku. W przypadku grania na komputerze odsetek ten wynosi 11%, zaś na konsoli - 9%.Choć gramy częściej, nie wszystkim nam się to podoba. Wśród osób grających na smartfonie przynajmniej kilka razy w miesiącu, 27% uważa, że robi to zbyt często. Okazuje się, że po telefon i dostępne na nim gry sięgamy najczęściej wtedy gdy chcemy się czymś zająć np. czekając na autobus lub w przerwie między obowiązkami (tak deklaruje 43% grających na telefonie przynajmniej kilka razy w miesiącu). Gra na telefonie to także częsty towarzysz podróży (26% grających). Te okoliczności, w których gry głównie nam towarzyszą, niezależnie od urządzenia, to przede wszystkim czas wolny (weekend, urlop) lub czas po skończonych obowiązkach. Jeśli chodzi o prę dnia, gramy przede wszystkim wieczorem, dla relaksu – 48% wszystkich grających wskazuje tę porę jako najczęściej zajętą grami. Polacy grają na różnych urządzeniach , ale zwyczaje związane z graniem się różnią. Na telefonie gramy najczęściej w gry darmowe. Jedynie 13% grających na telefonie dokonuje zakupów gier na tym urządzeniu. W przypadku konsoli odsetek ten wynosi 57%, zaś dla gier komputerowych - 36%. Wśród tych osób, które kupują gry, średnioroczny wydatek na ich zakup wynosi średnio 538 zł.Na telefonie dominują gry logiczne (58% grających na telefonie) oraz łamigłówki (46%). Grający na komputerach najczęściej wybierają gry logiczne (42%) oraz karciane (36%). Zupełnie inaczej sytuacja wygląda już w przypadku gier na konsole – tu zdecydowanie dominują gry przygodowe (49%), gry akcji/strzelanki (47%) oraz wyścigowe (43%). Tego rodzaju gry w zdecydowanej mierze preferowane częściej przez mężczyzn.Warto wspomnieć, że co trzeciemu polskiemu graczowi zdarza się grać w gry z innymi osobami, łącząc się z nimi przez internet. Dla zdecydowanej większości są to po prostu inni gracze, obce im osoby. Ponadto 1/3 grających w ten sposób gra „ze znajomymi”, ale istniejącymi wyłącznie w sieci. Taki sam odsetek umawia się na grę ze znajomymi poznanymi w realnym świecie.Podsumowując, mamy z jednej strony do czynienia z graczami „smartfonowymi”, którzy grają głównie w gry darmowe i dla zabicia czasu oraz z bardziej wymagającymi osobami, grającymi najczęściej na konsoli czy komputerze, którzy traktują granie jako formę rozrywki i więcej w nią inwestują.