Dlaczego praca za granicą ciągle nie traci popularności?

Wprawdzie wynagrodzenia w Polsce w ostatnich czasach dość znacząco rosły, to jednak towarzyszące temu inflacja i wzrosty kosztów życia spowodowały, że spora rzesza Polaków nawet nie odczuła podwyżek pensji. To w dużym stopniu tłumaczy ciągle wysoką gotowość polskich pracowników na wyjazd do pracy za granicę. Tym bardziej, że tymczasowa emigracja zarobkowa to przeważnie dobry sposób na szybkie podreperowanie domowego budżetu.

Dla wielu osób tymczasowy wyjazd do pracy za granicą to szybki sposób na zebranie potrzebnych środków finansowych na wybrany cel, np. na wkład własny na mieszkanie, ślub, studia, wymarzone wakacje czy też na spłatę swoich zobowiązań pieniężnych. - mówi Agata Kowal. - Co miesiąc otrzymujemy ponad tysiąc aplikacji od kandydatów zainteresowanych naszymi ofertami pracy za granicą, z czego najwięcej (ponad 1800) otrzymaliśmy w styczniu i w czerwcu (ponad 1400). – dodaje Agata Kowal.

STAWKI ZA GRANICĄ

Mimo stałego wzrostu płacy minimalnej w Polsce, nadal za granicą można zarobić dwa, a nawet trzy razy więcej. Najniższa krajowa w Niemczech to 12,41 euro. Przy zatrudnieniu za pośrednictwem agencji pracy – najniższa stawka to 13,50 euro, a od 1 października 14 euro. W Holandii, od 1 lipca minimalna krajowa to 13,68 euro. Dla porównania, minimalna stawka godzinowa w Polsce od 1 lipca wynosi 28,10 zł - to ok. 6,8 euro – mówi Agata Kowal.

POPULARNE OFERTY PRACY, POPULARNE DESTYNACJE

DELEGOWANIE – WIĘKSZE POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA

Dla osób wyjeżdżających do pracy za granicą ważne jest, aby wiedziały dokładnie, gdzie będą pracować, na czym będą polegały ich obowiązki i przede wszystkim czy praca będzie im odpowiadała. Dlatego już na etapie rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzamy czy dana oferta pracy będzie pasować do ich osobowości i oczekiwań. Jeśli tylko pozwala na to pracodawca zagraniczny, pokazujemy też kandydatom nagrania z przyszłego miejsca pracy, dzięki czemu widzą na czym dokładnie będzie polegać ich praca. - zaznacza Agata Kowal.

RAZEM LUB OSOBNO

Dla par, które chcą wyjechać do pracy za granicą razem, szukamy indywidualnego zakwaterowania. Zwykle to oddzielne, w pełni wyposażone mieszkania lub pokoje hotelowe. Szukamy także zatrudnienia w tym samym miejscu, a jeśli rodzaj pracy na to nie pozwala, to w pobliżu. – podkreśla Agata Kowal, kierownik w agencji Trenkwalder Polska, odpowiedzialna za delegowanie pracowników za granicę.

Według danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej , 154 882 osób zostało skierowanych przez agencje zatrudnienia w 2023 r. do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych (w porównaniu do 164 764 osób w 2022 r.). Ten nieznaczny, 6 proc. spadek pokazuje, że taka forma zatrudnienia jest nadal popularna.Potwierdza to też najnowsze badanie ankietowe agencji zatrudnienia Trenkwalder przeprowadzone w okresie od 20 czerwca do 3 lipca br. Badanie dotyczyło wyjazdów za pośrednictwem agencji zatrudnienia do pracy za granicą przy prostych pracach fizycznych 72 proc. ankietowanych kandydatów do pracy planuje wyjazd zarobkowy za granicę - wzrost o 17 proc. względem badania przeprowadzonego przez Trenkwaldera w 2023 r. Badanie pokazuje lekki wzrost deklaracji wyjazdowych trwających 12 miesięcy (16 proc, wzrost o 5 proc.) Na podobnym poziomie utrzymują się wyjazdy do 3 miesięcy (wzrost o 1 proc, z 10 do 11 proc.) i 6 miesięcy (wzrost o 2 proc, z 6 do 8 proc.).Utrzymujące się zainteresowanie zarobkowym wyjazdem za granicę to efekt inflacji i wysokich kosztów życia w Polsce. Koszty energii, produktów żywnościowych nadal nieproporcjonalnie rosną w porównaniu do wynagrodzeń.A jak pokazują wyniki badania Trenkwaldera, oczekiwania zarobkowe Polaków przekraczają minimalną krajową. Aż 62 proc. ankietowanych chciałoby otrzymywać w przypadku pracy za granicą wynagrodzenie w wysokości od 8 000 zł do 10 000 zł, a 25 proc. – wynagrodzenie do 15 000 zł. To lekki spadek w porównaniu do analogicznych badań przeprowadzonych przez Trenkwaldera w ubiegłym roku, gdzie 67 proc. badanych oczekiwało wynagrodzenia do 10 000 zł, a 46 proc. – do 15 000 zł.Ekspertka z Trenkwaldera zwraca też uwagę, że pracownicy delegowani do pracy za granicą przez agencję zarabiają często więcej niż minimalną krajową. Mają także możliwość pracy w nadgodzinach oraz mogą korzystać z dodatkowych bonusów, jak np. Kindergeld – odpowiednik polskiego 800+. Wystarczy, że jeden z rodziców pracuje w Niemczech i spełnia warunek “nieograniczonego obowiązku podatkowego”, wtedy ma prawo złożyć wniosek o Kindergeld, nawet jeśli dziecko mieszka w Polsce.Raport Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej za rok 2023 potwierdza, że najwięcej osób delegowanych do pracy za granicą przez agencje zatrudnienia pracowało na stanowiskach magazynierów (37 338), robotników wykonujących proste prace w przemyśle (13 167) i marynarzy (12 548). Na czwartej pozycji są oferty dla pracowników wykonujących proste prace w ogrodnictwie i sadownictwie. Według badań ankietowych Trenkwaldera, respondenci byli zainteresowani pracą za granicą w branży produkcyjnej (24% proc.), logistycznej i magazynowej ( 19%proc.), hotelarskiej (10% proc.), gastronomicznej (7% proc.), w handlu ( 7 proc.). Na szóstym miejscu uplasowała się praca sezonowa w rolnictwie i ogrodnictwie.W czołówce destynacji zarobkowych za granicą niezmiennie królowały Niemcy (20 proc.) i Holandia (13 proc.). Na trzecim miejscu pojawiła się Szwajcaria (10 proc.), po niej Norwegia (9 proc.), Belgia i Szwecja (8 proc.), Dania i Wielka Brytania (7 proc.). Respondenci byli skłonni wyjechać także do Austrii (6 proc.), Francji (4 proc.) czy Czech (3 proc.).Dobre zarobki są istotnym, ale nie jedynym czynnikiem, na który Polacy zwracają uwagę w ofertach pracy za granicą. Z badania ankietowego Trenkwaldera wynika, że osoby delegowane do pracy u pracodawcy zagranicznego przede wszystkim oczekują bezpłatnego zakwaterowania i zorganizowanego transportu oraz standardowej umowy. Ważne jest dla nich także to, aby mieć możliwość częstych zjazdów do kraju i pracy w nadgodzinach. To ostatnie potwierdza, że Polacy traktują krótkoterminowe wyjazdy do pracy fizycznej za granicą jako szansę na szybki zarobek, który zasili ich domowy budżet.Bezpłatne zakwaterowanie czy zorganizowany transport, które zapewniają agencje zatrudnienia, dają Polakom poczucie bezpieczeństwa. Wyjazd za pośrednictwem agencji, która jest bezpośrednim pracodawcą osoby wyjeżdżającej za granicę zapewnia także wsparcie na miejscu polskiego koordynatora. To duże ułatwienie dla osób, którym trudno poradzić sobie na początku za granicą czy nieznających języków obcych.Niezmiennie, najwięcej osób wybiera się do pracy za granicą w pojedynkę (49 proc.). Na drugim miejscu, podobnie jak w badaniu Trenkwaldera z ub. roku, są osoby, które chcą wyjechać z partnerem/partnerką (26 proc.).Praca za granicą niewątpliwie nadal kusi naszych rodaków. I to się nie zmieni, dopóki stawki wynagrodzeń będą niższe niż koszty życia w Polsce. Przy decyzji o wyjeździe, warto jednak pamiętać o podstawowych zasadach: wiedzieć dokładnie, gdzie będziemy pracować, na jakich warunkach i czy możemy liczyć na wsparcie np. koordynatora z agencji, czy też musimy liczyć na samych siebie.