Praca za granicą znowu popularna. 2/3 Polaków chce wyjechać jak najszybciej

W dobie pandemii praca za granicą zyskuje znowu na popularności. Aż 92% Polaków rozważających taką możliwość jest w pełni zdecydowana na wyjazd, a 2/3 chciałoby, żeby doszło do tego w jak najkrótszym czasie. Za taką decyzją najczęściej kryje się utrata zatrudnienia lub obniżka pensji – wynika z lipcowego raportu OTTO Work Force.

69% badanych chce jak najszybciej wyjechać do pracy za granicę

“Zainteresowanie Polaków wyjazdami do pracy do Holandii i Niemiec widocznie wzrasta. Szacujemy, że chętnych do pracy sezonowej za granicą jest niemal o 30% więcej niż w poprzednim roku. Wśród osób, które wstępnie odpowiadają na nasze oferty pracy, aż 92% jest rzeczywiście zdecydowanych na wyjazd. Wynika to przede wszystkim ze stagnacji gospodarczej i trudnej sytuacji na rynku pracy w Polsce. Holandia także walczy teraz ze skutkami koronawirusa, ale wpływ pandemii na rynek pracy jest znacznie mniejszy niż w Polsce” – mówi Patrycja Liniewicz, Managing Director w OTTO Work Force.



“Plany migracyjne Polaków pokazują, że jako społeczeństwo aktywnie poszukujemy wyjścia z trudnej ekonomicznie sytuacji i szansy na zarobek za granicą. W związku z zamrożeniem gospodarki pracownicy musieli zmierzyć się z redukcją miejsc pracy lub obniżką wynagrodzenia. Stąd tak duże zainteresowanie szybkim wyjazdem i odrobieniem strat finansowych. Trzeba zaznaczyć, że obecnie w Holandii jest duże zapotrzebowanie na pracowników, więc łatwo o zatrudnienie. Szczególnie wrażliwym sektorem gospodarczym jest logistyka spożywcza, ze względu na konieczność utrzymania ciagłości dostaw. Branżą, która intensywnie się rozwija w czasie pandemii jest e-commerce, co generuje dodatkowy popyt na pracowników” – wyjaśnia Patrycja Liniewicz, Managing Director w OTTO Work Force.

Główne powody gotowości do pracy za granicą

“Pracowników z Polski motywuje do wyjazdu do pracy za granicę przede wszystkim poziom wynagrodzenia, które jest ok 3 razy wyższy niż w Polsce. Jego atrakcyjność podnosi także stosunkowo wysoki kurs Euro, który rósł w czasie pandemii. Kolejną istotną kwestią jest niepewna sytuacja na rodzimym rynku pracy. Spośród ankietowanych aż 54% wskazało, że chce wyjechać do pracy za granicę z powodu stałej lub przejściowej utraty zatrudnienia. Czynnikiem, który ułatwia wyjazd i cały proces zatrudnienia jest bez wątpienia brak kwarantanny w Holandii. Dzięki temu pracownicy mogą od razu rozpocząć pracę i nie muszą dysponować dodatkowymi środkami na utrzymanie, które byłyby niezbędne w przypadku dwutygodniowej izolacji” – mówi Patrycja Liniewicz, Managing Director w OTTO Work Force.

