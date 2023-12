Co generuje największe ryzyko w biznesie? Zmiany cen w TOP 10

Dynamiczne zmiany cen towarów, brak dostępności materiałów oraz cyberbezpieczeństwo to obecne największe wyzwania, z jakimi mierzyć muszą się polscy przedsiębiorcy - wynika z opracowanego przez Aon „Globalnego badania zarządzania ryzykiem 2023”. Jednocześnie okazuje się, że problemy finansowe w biznesie są najczęściej efektem spowolnienia gospodarczego oraz nieuregulowanych należności handlowych.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie zdarzenia doświadczyły szczególnie przedsiębiorców?

Czy firmy posiadają formalną politykę zarządzania ryzykiem?

Jakie ryzyka są z punktu widzenia polskich przedsiębiorców najważniejsze?



Z naszego raportu wynika także, że firmy w Polsce są coraz bardziej świadome występowania tego typu ryzyk i ich skutków. W ponad 60% zapytanych przez nas organizacjach istnieje przynajmniej częściowa, formalna polityka zarządzania ryzykiem, a w blisko 47% utworzono w tym celu specjalny departament. Nadal jednak wyniki w naszym kraju odbiegają od tych globalnych. Ryzykiem, któremu organizacje w Polsce poświęcają najwięcej uwagi, ograniczając tym samym jego skutki, są właśnie należności handlowe – mówi Dominika Kozakiewicz, CEO Aon Polska.

Coraz większa świadomość cyberataków

W rankingu znalazło się łącznie 61 ryzyk, których negatywne skutki można w większości przypadków ograniczyć, wprowadzając w organizacji odpowiedni plan działania. Co więcej, ponad 40% z nich jest w całości lub częściowo ubezpieczalnych, jak ryzyko ataków cyber, nieuregulowanych należności handlowych czy wystąpienia awarii technicznych. Posiadanie odpowiedniego ubezpieczenia jest wciąż jednym z podstawowych rozwiązań pozwalających zarządzać ryzykiem w przedsiębiorstwie – dodaje Dominika Kozakiewicz.

Wyniki krajowe znacznie różnią się od tych globalnych

Każdy kraj mierzy się ze specyficznymi dla swojego rynku rodzajami ryzyk. Z naszych obserwacji wynika jednak, że prędzej czy później zagrożenie odnotowywane globalnie dotrze także do Polski, jak miało to miejsce w przypadku cyfrowych ataków. Na zarządzających organizacją ciąży więc obowiązek odpowiednio wczesnego wdrożenia zabezpieczeń, które ochronią firmę przed wynikającymi z tego faktu stratami – dodaje Dominika Kozakiewicz.

Ostatnie dwa lata to pasmo wyzwań dla przedsiębiorców. Wciąż odczuwalne są konsekwencje pandemii, do których dołączyły m.in. te związane z niepewną sytuacją geopolityczną. Jak wynika z najnowszej, 9. już edycji raportu Aon „Globalne badanie zarządzania ryzykiem”, blisko 67% pytanych organizacji z naszego kraju odnotowało stratę w związku ze zmianą cen towarów i usług lub brakiem dostępności materiałów. To ryzyko było także najczęściej wymieniane w poprzedniej edycji raportu z 2021 r. Tym razem niemal równie dotkliwe okazało się dla nich spowolnienie gospodarcze (dla 62% badanych). Znacznie wzrósł też odsetek organizacji, które ucierpiały z powodu nieuregulowanych należności handlowych/płatności kontrahentów (wzrost z 29 do 47% od 2021 do 2023 r.).Poproszeni o wskazanie kluczowych rodzajów ryzyka, których obawiają się w największym stopniu, przedsiębiorcy z polskiego rynku wymienili kolejno: spowolnienie gospodarcze, ryzyko zmian cen towarów i brak dostępności materiałów, a także ataki cyber . Dwa pierwsze ryzyka znalazły się w czołówce także poprzedniej edycji raportu, zamieniły się jedynie miejscami. Nowością jest natomiast 3. miejsce ataków cyber, które w 2021 r. nie trafiły nawet do pierwszej dziesiątki.Na dalszych miejscach w zestawieniu Aon pojawiły się także zakłócenia w procesie dystrybucji lub łańcuchu dostaw, ryzyko utraty płynności finansowej , należności handlowe, wzrost konkurencji, zmienność kursów walutowych, awarie techniczne lub systemu oraz brak odpowiedniej kadry na rynku. Co istotne, to ostatnie znalazło się na 3. miejscu najważniejszych ryzyk dla organizacji w ciągu kolejnych 3 lat, dzieląc pozycję z zagrożeniami wynikającymi z niezdolność do przyciągania i zatrzymywania talentów.Porównując rezultaty polskiego rynku z globalnymi, okazuje się, że przedsiębiorcy w naszym kraju zwracają uwagę na inne zagrożenia niż reszta świata. W dziecięciu najczęściej wymienianych, kluczowych kryteriach ryzyka pokrywa się tylko połowa. Na świecie po raz kolejny na 1. miejscu w rankingu znalazły się cyberataki, wyprzedzając - pomijane na polskim rynku - ryzyko przerwy w prowadzeniu działalności oraz spowolnienie gospodarcze. Co jeszcze w mniejszym stopniu martwi przedsiębiorców w kraju, a znalazło się w czołówce wyników globalnych? M.in. zmiany regulacji prawnych, utrata reputacji czy niezdolność do wprowadzania innowacji/odpowiedzi na potrzeby klientów.