Spowolnienie gospodarcze powiększa liczbę "firm zombie"

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Co to jest "firma zombie"?

Ile jest "firm zombie" w poszczególnych branżach?

Ile jest „firm zombie” w Polsce?



Przemiana biznesu w „zombie” może przypominać scenariusz grozy. Raport Kearney zatytułowany „Dawn of the debt” podaje, że liczba „firm zombie” sukcesywnie się powiększa, co długofalowo niesie fatalne skutki dla gospodarki. W roku 2022 liczba tego typu podmiotów wzrosła o 5 proc. – z 1 893 do 1 988. Choć wydaje się to niewiele, to oznacza, że 1 na 20 (4,8 proc.) spółek giełdowych na świecie jest „zombie”. Zjawisko jest szczególnie niepokojące w obliczu aktualnej sytuacji gospodarczej, w której kapitał robi się coraz droższy, a dostęp do niego trudniejszy.Posługując się filmową metaforą „firmę zombie” można określić jako podmiot „nieumarły”, taki który z biznesowego punktu widzenia nie powinien istnieć, a jednak wciąż funkcjonuje na rynku. Co gorsza – z destruktywnym skutkiem dla jego pozostałych uczestników. „Firma zombie” działa na granicy rentowności, a przy życiu utrzymują ją rządowe dotacje czy dostęp do taniego finansowania, związanego z niskimi stopami procentowymi. Powoduje to, że kapitał lokowany jest w nieefektywne przedsięwzięcia, a dostęp do niego utrudniony dla tych, którzy radzą sobie zdecydowanie lepiej.Jak podają eksperci Kearney, liczba „firm zombie” rok do roku generalnie wzrosła, ale trend może wyglądać zupełnie inaczej w zależności od branży czy sektora. W branży lotniczej, która zanotowała drastyczny spadek liczby przewozów, udział „zombie” wzrósł z 3,2 proc. w 2021 r. do 26,1 proc w 2022 r. Odwrotnie było w sektorze energetycznym, gdzie wysokie zyski związane z rosnącymi cenami energii spowodowały spadek liczby tego typu podmiotów o 13 proc. Największy wzrost udziału „firm zombie” wśród wszystkich branż odnotowała turystyka (140 proc.) – głównie ze względu na podobne zjawisko postępujące wśród linii lotniczych (800 proc.) i w hotelarstwie (100 proc.). Najniższy wskaźnik tego typu przedsiębiorstw miała branża motoryzacyjna – 2,6 proc.Jak podaje raport Kearney, w roku 2022 Polska miała najwyższe w Europie koszty finansowania kredytowego, ze średnią stopą procentową dla przedsiębiorstw na poziomie 3,57 proc. Relatywnie wysokie koszty finansowania, w tym również obrotowego, stanowiły jedną z przesłanek wyższej niż w poprzednich latach skali bankructw polskich przedsiębiorstw. Niedawne radykalne obniżenie stóp w dłuższej perspektywie z pewnością zmniejszy presję kosztu pieniądza (i obsługi zadłużenia) w bilansach firm, ale zjawisko „firm zombie” to wyzwanie także dla naszej gospodarki.W odróżnieniu od struktury ogólnoświatowej, w Polsce najbardziej narażonymi na „zombifikację” są podmioty sektora finansowo-ubezpieczeniowego, w tym również branży windykacyjnej i obsługi długu. W 2022 roku na listę „zombie” trafiły trzy takie podmioty. Równie zagrożony jest, powiązany z tym sektorem rynek nieruchomości, gdzie spora część firm jest finansowana kredytem. Innym przykładem może być sektor mediów i telekomunikacji, który doświadcza rosnących kosztów, a ma ograniczoną możliwość ich przerzucenia na klientów końcowych. Zagrożenie jest poważne, gdyż utrzymywanie „firm zombie” to duże obciążenie dla gospodarki.Choć funkcjonowaniu „firm zombie” sprzyja środowisko niskich stóp procentowych, to jak pokazuje analiza Kearney, ich podniesienie może tylko przyspieszyć proces powstawania tego typu podmiotów. Biorąc pod uwagę rosnące globalnie stopy procentowe, eksperci przeprowadzili symulację, w której zbadano, jak dalszy wzrost kosztów odsetkowych przełoży się na liczbę nowych „firm zombie”. Okazało się, że przy wzroście 1,5-krotnym liczba takich przedsiębiorstw powiększy się o 15,6 proc, a przy dwukrotnym – o 21,5 proc. Równolegle z rosnącą liczbą firm spełniających kryteria „zombie”, coraz więcej tych, które już miały taki status wypada z rynku. W roku 2021 swoją działalność zakończyło 7 proc. z nich, a rok później było to już 11 proc.Eksperci Kearney przewidują, że wraz ze wzrostem stóp procentowych tempo „zombifikacji” firm oraz ich znikanie z rynku może w najbliższych latach jeszcze przyspieszyć. Dotyczy to zwłaszcza przedsiębiorstw, które w tym okresie będą zmuszone refinansować pożyczki o stałym oprocentowaniu, co przy wysokich stopach procentowych oznacza wyższe koszty oraz większe prawdopodobieństwo zakwalifikowania się do statusu „zombie”.