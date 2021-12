Te sieci handlowe mają najlepszą ofertę ze zdrową żywnością

Lidl, Carrefour Market, Kaufland, Żabka i Selgros - to sieci handlowe z najlepszą ofertą produktów ECO, BIO i Organic. Tak wynika z II edycji ogólnopolskiego programu "BLIX AWARDS – Wybór Konsumentów".

W Polsce jest wielu dobrych dostawców i producentów oferujących najwyższej jakości produkty ekologiczne. Szczególną rolą sieci handlowych jest ułatwienie klientom dostępu do nich w jak najbardziej przystępnych cenach. Carrefour wypełnia to zadanie, m.in. rozszerzając unikalną ofertę produktów BIO marki własnej, objętych gwarancją najniższej ceny. Nasza firma dąży do bycia liderem transformacji żywieniowej Polaków, zachęcając wszystkich do świadomej konsumpcji poprzez promocję zdrowej żywności i zapewnienie szerokiego wyboru tego typu produktów – stwierdza Marek Lipka, Członek Zarządu Carrefour Polska i Dyrektor Handlowy I Supply Chain.

Chcemy oferować pełnowartościowe artykuły najwyższej jakości, dlatego w produktach naszych marek własnych nie ma oleju palmowego. Skupienie na jakości sprawia też, że przy produkcji wykorzystujemy pionierskie technologie, które zapewniają zachowanie wartości odżywczych bez pasteryzacji. Dziękujemy za wyróżnienie i zobowiązujemy się do podwojenia sprzedaży zdrowych i zrównoważonych produktów marki własnej do 2025 roku, co już dziś potwierdza nasza Strategia Odpowiedzialności – mówi Jarosław Serednicki, Dyrektor Marketingu Żabka Polska.

Konsumenci, którzy oceniali sieci handlowe w naszym programie, dostrzegają to, że na sklepowych półkach sukcesywnie przybywa zdrowej żywności. Klienci widzą, że sieci sprzedają tego typu produkty coraz taniej, nie tylko w promocjach, ale też w regularnych cenach. I bardzo chwalą takie praktyki. Zauważają też, że artykuły BIO, EKO i Organic są coraz lepiej eksponowane w placówkach handlowych. Sieci mocno je promują, nawet kosztem innych towarów. I to jest bardzo obiecujący trend – uważa Tomasz Jabłoński.

Nasza analiza dostarcza również informacji o tym, co nie podoba się konsumentom. Ich zdaniem, produkty często są źle oznaczane. Niektórzy klienci, czytając dokładnie etykiety, mają wrażenie, że producenci wprowadzają ich w błąd. Czasem przez to obrażają się na sklepy. Samo słowne bądź graficzne oznaczenie na opakowaniu np. 0% tłuszczu czy 100% smaku nie czyni jeszcze towaru zdrowym, a na pewno nie ECO, BIO czy Organic, co powinno być potwierdzone odpowiednim certyfikatem. Oczywiście zdarza się, że konsument nie zawsze w pełni potrafi zrozumieć etykietkę, dlatego dość popchnie wyciąga wnioski. Jednak sieci handlowe również powinny weryfikować, co finalnie oferują. I przede wszystkim wywierać odpowiedni nacisk na producentów, aby ci rzetelniej opisywali swoje wyroby – podsumowuje Tomasz Jabłoński, szef Rady Programowej BLIX AWARDS.

Laureaci kategorii Zdrowa Żywność zostali wyłonieni na podstawie zbieranych przez 6 miesięcy opinii blisko 110 tys. Polaków. Oto liderzy 5 formatów handlowych.Laureatem w grupie dyskontów został. Jak komentuje Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR, sieć kładzie duży nacisk na jakość, bezpieczeństwo i wartości odżywcze produktów, a także ich wpływ na zdrowie. Nieustannie poszerza swoją ofertę o nowe towary z ekologicznych upraw i art. roślinne. Poprzez rozszerzanie takiego asortymentu buduje nie tylko zdrowe nawyki żywieniowe Polaków, ale też wpływa na zmniejszenie śladu węglowego, do którego przyczynia się produkcja mięsa. Celem sieci jest też zwiększenie wartości zdrowotnej żywności poprzez ograniczenie soli i cukru w produktach marek własnych.W segmencie supermarketów wygrała siećZ kolei wśród hipermarketów zwycięzcą został. Maja Szewczyk, Dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej sieci, zwraca uwagę na to, że zapewnienie konsumentom różnorodnej oferty produktów ekologicznych świadczy o atrakcyjności sprzedawcy. Tym samym asortyment, który do niedawna był domeną sklepów specjalistycznych, staje się coraz bardziej dostępny. Klienci sieci Kaufland mogą wybierać spośród ponad 500 artykułów ekologicznych, w tym ponad 100 marki własnej. Chcąc wspierać świadome wybory zakupowe Polaków, firma regularnie komunikuje o ich zaletach – sprawdzonej jakości i zrównoważonej produkcji.W formacie convenience najlepsza okazała sięW ostatniej grupie w tej kategorii zwyciężył. Cezary Furmanowicz, dyrektor marketingu Transgourmet Polska, operatora marki Selgros Cash & Carry, podkreśla, że świadomość Polaków w zakresie sposobów produkcji i krajów pochodzenia produktów jest coraz wyższa. Konsumenci szukają informacji na temat asortymentu, wiedzą, jakie mają potrzeby żywieniowe i oczekują jak największego wyboru na półkach. Dlatego sieć szeroką ofertą żywności ekologicznej stara się odpowiadać na nowe trendy oraz specjalne potrzeby żywieniowe konsumentów, związanych m.in. z ograniczaniem spożywania niektórych produktów.Marek Lipka przywołuje dane, według których rynek żywności ekologicznej w Polsce jest już wart 1,5 mld zł i dynamicznie rośnie. Również sieć Carrefour odnotowała w połowie 2021 roku wzrost sprzedaży ofert BIO w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Wśród klientów bardzo wyraźnie zakreśla się trend dbałości o zdrowie. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się produkty BIO, WEGE, bez cukru, glutenu czy laktozy, a także ze zmniejszoną zawartością soli bądź tłuszczu. Widoczne jest też ograniczenie spożycia mięsa i poszukiwanie dla niego alternatyw.