W tegorocznym rankingu Coface Top 500 CEE pozycję lidera umacnia PKN Orlen dzięki 34% wzrostowi obrotów. Na podium znalazły się także czeska SkodaAuto i międzynarodowy koncern naftowo-gazowy MOL Hungary. Największy wpływ na wyniki regionu miały sektory: motoryzacyjny i transportowy.

Ranking Coface Top 500 CEE okiem eksperta

W 2023 r. region Europy Środkowo-Wschodniej stanął w obliczu bezprecedensowych wyzwań gospodarczych związanych z wysoką inflacją i osłabionym popytem, które dotknęły nawet największe firmy – mówi Jarosław Jaworski, CEO Coface w Regionie Europy Środkowo-Wschodniej. – Pomimo tych trudności wielu firmom udało się utrzymać obroty, prezentując swoją odporność w trudnym środowisku.

PKN Orlen umacnia pozycję lidera w Coface Top 500 CEE PKN Orlen umacnia swoją pozycję lidera dzięki 34% wzrostowi obrotów, po przyspieszeniu o 111% w roku 2022.

Tegoroczna edycja rankingu Coface CEE Top 500 odzwierciedla dynamiczne i wymagające otoczenie gospodarcze dla największych firm w Europie Środkowo-Wschodniej w 2023 r., z najsłabszą stopą wzrostu gospodarczego w tym stuleciu (+0,7%). Po latach odporności firmy w tym regionie stanęły w obliczu poważnych wyzwań związanych z ograniczonym popytem krajowym i zewnętrznym, wysoką inflacją, rosnącymi kosztami i napięciami geopolitycznymi. Tendencja ta utrzymała się w roku 2024, choć popyt krajowy w większości przypadków odbił się, a poziom inflacji był niższy. Które firmy znalazły się na czele rankingu i jakie sektory miały największy wpływ na wyniki regionu w 2023 roku?Szesnasta edycja ukazującego się co roku rankingu Coface klasyfikuje 500 największych firm w regionie pod względem obrotów i analizuje dodatkowe wskaźniki, w tym liczbę pracowników, ramy biznesowe, sektory i oceny wiarygodności kredytowej firm. Wyniki ekonomiczne rankingu CEE Top 500 stanowią cenny wskaźnik regionalnych trendów rynkowych.Całkowity obrót wszystkich 500 spółek wzrósł nieznacznie o 2,5% - do 1,1 bln euro. Zagregowane zyski netto spadły o -17,4% - do 44 909 mln euro. Ponadto firmy te zatrudniały 2,4 miliona osób (+1% w porównaniu z rokiem poprzednim).Według rankingu przygotowanego przez Coface Polska nadal dominuje, a PKN Orlen umacnia swoją pozycję lidera dzięki 34% wzrostowi obrotów, po przyspieszeniu o 111% w roku 2022. Na kolejnych miejscach znalazły się: czeska SkodaAuto (2. miejsce), międzynarodowy koncern naftowo-gazowy MOL Hungary (3. miejsce), sieć handlowa Jeronimo Polska (4. miejsce), polska spółka energetyczna PGE (5. miejsce) oraz węgierska MVM Energetika (6. miejsce). Spośród nich tylko węgierskie firmy odnotowały spadek obrotów, podczas gdy pozostałe wygenerowały wyższe przychody niż przed rokiem.Po trzech latach sektor motoryzacyjny i transportowy odzyskał pierwsze miejsce ze wzrostem obrotów o 16,8% i zyskiem netto o 40,8%.