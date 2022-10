Coface TOP 500 CEE 2022: PKN Orlen niepokonany

Liderami rankingu Coface TOP 500 CEE 2022 jest Polska oraz sektor motoryzacyjny. Na pierwszym miejscu znalazł się po raz kolejny PKN Orlen. Kolejne miejsca podium zajmują czeska Skoda Auto oraz międzynarodowy koncern naftowo-gazowy MOL Hungary.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Które firmy zostały liderami rankingu Coface TOP 500 CEE 2022?

Które sektory generują największe przychody?

Jakie wyzwania stoją obecnie przed firmami?



Europa Środkowo-Wschodnia jest mniej zależna od usług, w tym sektora hotelarskiego i restauracji, które bardzo ucierpiały podczas pandemii z powodu lockdown’ów, ograniczeń w podróżowaniu i niskiego zaufania klientów, zbierając ogromne żniwo w różnych gospodarkach Europy Zachodniej.

Top 500 graczy: wzrost obrotów, zysku netto oraz zatrudnienia

Wyniki rankingu 2021 największych firm regionu pokazały, że przedsiębiorstwa były w stanie szybko skorzystać z ożywienia gospodarczego - wyjaśnia Jarosław Jaworski, CEO Coface w Regionie Central and Eastern Europe.

W wymiarze krajowym gospodarki Europy Środkowo-Wschodniej korzystały z solidnego popytu wewnętrznego. Rynek pracy w 2021 r. ponownie znalazł się w korzystnej sytuacji z niską stopą bezrobocia i znaczącym wzrostem płac. Specjalne środki i regulacje wprowadzone w odpowiedzi na wpływ Covid-19 obejmowały wsparcie dla rynku pracy, co oznaczało uniknięcie masowych zwolnień - dodaje Jaworski.

Liderami rankingu Polska oraz sektor motoryzacyjny

Sektory: wiodąca pozycja branży paliwowo-gazowej, a następnie silny sektor motoryzacyjno-transportowy

W wyniku ożywienia handlu światowego w 2021 roku, eksport z Europy Środkowo-Wschodniej przyczynił się do przyspieszenia rozwoju regionalnych sektorów produkcyjnych, które doświadczyły wyższych kosztów przetwarzania. Koszty te gwałtownie wzrosły od czasu, gdy rozpoczęło się odbicie po pandemicznym zastoju, a te nadal w dużej mierze wpływają na przedsiębiorstwa w dzisiejszych czasach, zwłaszcza teraz, gdy koszty energii i środków produkcji gwałtownie wzrosły od czasu rozpoczęcia wojny na Ukrainie - wyjaśnia Grzegorz Sielewicz. - Rzeczywiście, ponieważ Rosja zaopatrywała Europę w surowce energetyczne, ich ceny znacznie wzrosły w 2022 roku, inicjując kryzys energetyczny. W tym samym czasie zakłócenia w dostawach towarów rolno-spożywczych doprowadziły do rosnącej inflacji cen żywności ze względu na fakt, że zarówno Rosja, jak i Ukraina mają znaczący udział w globalnym eksporcie rolnym.

Jak powstaje ranking TOP 500 CEE 2022

Coface zaprezentował wyniki 17. edycji rankingu TOP 500 CEE prezentującego największe firmy Europy Środkowo-Wschodniej, według obrotów osiągniętych w 2021 roku. Ranking analizuje także liczbę pracowników, zakres działania czy oceny ratingowe Coface.Po załamaniu w roku 2020 związanym z pandemią, rok 2021 przyniósł ożywienie gospodarcze. W efekcie przychody i zyski 500 największych przedsiębiorstw w regionie wzrosły.Europa Środkowo-Wschodnia wyszła z kryzysu szybciej niż większość jej kluczowych partnerów handlowych. Podczas gdy region CEE odnotował łagodniejszą recesję w 2020 r., ze średnim wzrostem PKB wynoszącym -3,7% w porównaniu z -5,5% w Europie Zachodniej, ożywienie w regionie CEE w 2021 r. było również bardziej imponujące i wyniosło 5,7% w porównaniu z 4,7% w Europie Zachodniej. Grzegorz Sielewicz, główny ekonomista w regionie Coface Central and Eastern Europe, wyjaśnia różne struktury regionów:Łączny obrót wszystkich 500 firm wzrósł r/r o 26,9% do 842 mld euro. Zagregowane zyski netto wzrosły prawie dwukrotnie do 41 428 mln w porównaniu z rokiem 2020. Ponadto, 500 największych firm zatrudniało 2,2 mln osób (+1,3% w stosunku do 2020 r.). PKN Orlen pozostaje niepokonany na pierwszym miejscu, umacniając swoją pozycję dzięki wzrostowi obrotów o 52% (rok wcześniej spadły o 23%). Czeska Skoda Auto (2.), międzynarodowy koncern naftowo-gazowy MOL Hungary (3.), polskie państwowe PGNiG (4.), sieć handlowa Jeronimo Martins Polska (5.), polska spółka energetyczna PGE (7.) oraz Volkswagen Slovakia (8.) były już w czołówce podczas poprzednich rankingów. Większość z nich odnotowała wyższe obroty. Producenci samochodów tacy jak Skoda Auto i Volkswagen Slovakia odnotowali tylko niewielki wzrost przychodów o 0,4% i 2,3% z powodu zakłóceń w łańcuchach dostaw.Trzy kluczowe sektory (motoryzacyjno-transportowy, paliwowo-chemiczny oraz handel), reprezentowane przez największe firmy w regionie, nadal odpowiadają za 53% całkowitych przychodów.W 2021 roku wszystkie sektory odnotowały wzrost obrotów, co wynikało z przyspieszającego popytu i niskiego punktu odniesienia z poprzedniego roku 2020, kiedy początkowa faza pandemii i związane z nią blokady zebrały ogromne żniwo w finansach firm. Najbardziej uderzający przykład pochodzi z sektora tekstylno-odzieżowego, który w pandemicznym roku 2020 odczuł załamanie popytu, jak również zmianę preferencji konsumentów. W 2021 roku sektor ten odnotował największy wzrost obrotów o 60,3%. Natomiast najsłabszy wzrost obrotów zanotowało budownictwo (+9,5%) oraz motoryzacyjno-transportowy (+9,6%), które i tak zapewniły sobie solidną dynamikę wzrostu. Większość sektorów była w stanie wygenerować wyższe zyski netto, a największym zwycięzcą była branża metalowa (+437%). Przeciwnie, tekstylno-odzieżowy i rolno-spożywczy to sektory, które wykazały negatywną dynamikę w tym zakresie.Najlepiej oceniana branża w rankingu TOP 500 CEE jest bardzo mała: „drewno i meble” mają tylko pięciu przedstawicieli w rankingu, ale grupa ta odnotowała wzrost obrotów o 27,9%, a zyski netto wzrosły ponad dwukrotnie.Sektor paliwowo-chemiczny (minerałów, chemikaliów, ropy naftowej, tworzyw sztucznych i farmacji) jest ponownie największy w rankingu CEE Top 500, pod względem liczby firm. Sektor cieszył się jednym z najwyższych skoków zysków netto (+331,5%). W ciągu 2021 roku ceny ropy wzrosły o 52%, korzystając z ożywienia w przemyśle i gospodarce. Stworzyło to możliwości generowania zysków z marż rafineryjnych, zwłaszcza biorąc pod uwagę rosnący po lockdown’ach popyt i ożywienie światowego handlu.Chociaż sektor motoryzacyjno-transportowy pozostaje w czołówce wg liczby firm w zestawieniu, to w porównaniu z innymi rozwijał się stosunkowo słabo. Branża pozostaje dominująca w czterech krajach: Czechach, Węgrzech, Rumunii i Słowacji.Trzecim sektorem na podium jest handel niewyspecjalizowany. Ponieważ w czasie pandemii stopa bezrobocia wzrosła tylko nieznacznie, a rynek pracy zapewnił znaczące wskaźniki wzrostu płac, gospodarce pomogły zwiększone wydatki gospodarstw domowych. Obroty w największych przedsiębiorstwach tej branży wzrosły o +19,3%, a firmy mogły również odnotować wyższe zyski netto (+22,8%).Wojna na Ukrainie mocno uderzyła w region i pojawiły się kolejne wyzwania w związku z konsekwencjami gospodarczymi. "Oczekuje się, że gospodarki Europy Środkowo-Wschodniej będą odczuwały największy wpływ w związku z wojną, która rozpoczęła się w lutym 2022 roku. Wynika to z ich geograficznej bliskości do obu krajów, zależności od eksportu, zależności od importu energii z Rosji, napływu uchodźców z Ukrainy oraz problemów logistycznych, które pojawiły się w wyniku wojny. Oznacza to, że uwzględniając powyższe czynniki nasz region jest bardzo wrażliwy i kolejna edycja rankingu może pokazać inny obraz sytuacji - dodaje Jarosław Jaworski.