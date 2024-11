Z czym musi zmagać się freelancer?

Freelancerzy stanowią już niemal 17% siły roboczej w Europie i z dużą dozą prawdopodobieństwa można zakładać, że ich udział w grupie aktywnych zawodowo będzie wzrastać. Wolnym strzelcom, ich problemom, rysującym się przed nimi wyzwaniom i upodobaniom, którym hołdują, przyjrzały się serwisy Freelancehunt oraz Payoneer. Oto, co wynika z raportów "Portret Freelancera 2024" oraz "The 2023 Freelancer Report".

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie są czołowe wyzwania w pracy freelancerów?

Jaki jest stosunek freelancerów do jakości świadczonych usług.?

Czy freelancerzy wykorzystują AI w swoim życiu?

Co sądzą o regulacji prawnej AI?

Freelancerzy mimo, że mieszkają w różnych krajach i mówią innymi językami to mierzą się z podobnymi wyzwaniami oraz mają podobny mindset przedsiębiorców korzystających ze swobody wyboru zleceń, miejsca pracy oraz czasu spędzanego na pracę jak i odpoczynek, tłumaczy Oleg Topchiy, założyciel platformy Freelancehunt.com. Freelancing stał się nie tylko sposobem rozliczania pracy z pracodawcami, ale także stylem życia i sposobem postrzegania rzeczywistości, dodaje Oleg Topchiy.

Rosnąca konkurencja i trudności w pozyskiwaniu klientów

Niestabilne dochody i problem z przewidywalnością zarobków

Wpływ sztucznej inteligencji i potrzeba specjalizacji

Presja na jakość i wzrost wymagań klientów

Poziom umiejętności i kwalifikacji oraz doświadczenie Udział freelancerów o poziomie zawodowym senior wzrósł o 6% rok do roku, co oznacza, że freelancerzy zdobywają doświadczenie i podnoszą swoje kwalifikacje

Brak stabilizacji i wyzwania w zarządzaniu czasem

Presja cenowa i potrzeba regulacji prawnych

Dążenie do stabilności

Jednym z głównych wyzwań wskazanych przez portal dla freelancerów i zleceniodawców Freelancehunt jest intensywna konkurencja wśród wolnych strzelców. Aż 77,2% badanych uważa, że znalezienie klientów to ich największe wyzwanie. Sytuacja ta jest szczególnie trudna dla początkujących, którzy muszą konkurować z bardziej doświadczonymi specjalistami, często oferującymi usługi w niższych cenach, aby zwiększyć swoją bazę klientów.Z kolei badania Payoneer wskazują, że freelancerzy z Europy Zachodniej szczególnie odczuwają presję konkurencyjną ze względu na rosnącą liczbę zleceniodawców wybierających outsourcing z krajów o niższych kosztach pracy.Według Freelancehunt, dla 66,1% freelancerów niestabilność dochodów to poważny problem, szczególnie w kategoriach usług mniej popularnych, takich jak tłumaczenia czy copywriting. W tych dziedzinach, konkurencja ze strony narzędzi opartych na sztucznej inteligencji dodatkowo ogranicza możliwość zdobycia dobrze płatnych zleceń. Payoneer podkreśla, że freelancerzy zmuszeni są często łączyć różne źródła dochodu, aby zminimalizować wahania finansowe, co z kolei prowadzi do wzrostu poziomu stresu.Obecność sztucznej inteligencji w codziennej pracy freelancerów rośnie — Freelancehunt podaje, że prawie 70% z nich korzysta z AI w codziennej pracy. Co ciekawe, w opinii zleceniodawców, technologie AI wpływają na zwiększenie efektywności pracy i obniżenie kosztów realizacji zleceń. Jednak wykorzystanie AI może ograniczać rolę niektórych specjalistów, co oznacza konieczność rozwijania nowych, specjalistycznych umiejętności. W związku z tym Payoneer prognozuje, że freelancerzy będą coraz częściej inwestować w edukację z zakresu nowych technologii, by podnieść swoją wartość na rynku.Jak wynika z badań Freelancehunt, zleceniodawcy przywiązują coraz większą wagę do jakości świadczonych usług. Udział freelancerów o poziomie zawodowym senior wzrósł o 6% rok do roku, co oznacza, że freelancerzy zdobywają doświadczenie i podnoszą swoje kwalifikacje. Z drugiej strony wzrastają oczekiwania klientów, a freelancerzy muszą inwestować w nowe narzędzia i aktualizować wiedzę, aby sprostać wyższym standardom rynkowym.Kolejnym problemem jest zarządzanie czasem i utrzymanie balansu między pracą a życiem prywatnym. Freelancehunt raportuje, że większość freelancerów pracuje nie więcej niż 20 godzin tygodniowo, jednak dla 43,2% badanych freelancing stanowi główne źródło dochodu. Tym samym, muszą oni godzić elastyczność pracy z jej nieprzewidywalnością. W badaniu Payoneer aż 52% freelancerów wskazało, że dąży do poprawy organizacji pracy, aby unikać wypalenia zawodowego, jednocześnie ceniąc sobie swobodę pracy z dowolnego miejsca.Według Payoneer, freelancerzy w krajach europejskich borykają się także z presją cenową, głównie wynikającą z globalizacji rynku pracy i konkurencji ze strony specjalistów z regionów o niższych kosztach życia. Dodatkowym czynnikiem jest potrzeba uregulowania prawnego wykorzystania sztucznej inteligencji — aż 56% freelancerów w badaniu Freelancehunt uważa, że AI powinno być regulowane prawnie. Miałoby to zapewnić większą przejrzystość w zleceniach i poprawić stabilność zatrudnienia w bardziej kreatywnych zawodach.Jak wskazują oba badania, freelancerzy muszą być elastyczni i otwarci na zmiany. Freelancehunt podkreśla, że freelancerzy w Polsce i innych krajach Europy Środkowej oraz Wschodniej chętniej niż wcześniej korzystają z kursów online i rozwijają swoje kompetencje techniczne. Z kolei Payoneer zaznacza, że umiejętność dostosowania się do nowych narzędzi i wymagań klientów będzie kluczowa dla utrzymania stabilności w niestabilnym środowisku.