Polacy wobec pandemii: dominują 3 różne podejścia

Od pojawienia się w naszym kraju pierwszego przypadku zakażenia koronawirusem upłynęło już ponad pół roku. Ten czas wystarczył, aby Polacy nie tylko nauczyli się żyć w czasach pandemii, ale również wyrobili sobie wobec niej postawy. Z badania ARC Rynek i Opinia "Konsumpcja w cieniu koronawirusa" wynika, że w polskim społeczeństwie funkcjonują trzy zasadnicze podejścia, przy czym żadnego z nich nie można uznać za dominujące.



Podobnie jak w komunikacji marketingowej również w przypadku komunikacji na temat pandemii przekaz powinien być dostosowany do różnej wrażliwości konsumentów. Wśród Polaków widoczne są trzy różne rodzaje postaw wobec pandemii, dlatego sposób komunikacji powinien być zróżnicowany. Obecny przekaz – wskazujący na zagrożenie, ale bez popadania w przesadę, na pewno dobrze trafia do segmentu pragmatyków. Może jednak nie trafiać do koronasceptyków czy pełnych obaw. Ci pierwsi to osoby, które paradoksalnie, poprzez nieprzestrzeganie zasad, mogą się stać w większym stopniu nosicielami wirusa i narażać innych na ryzyko. Warto więc do nich trafić z jakimś mocniejszym przekazem, żeby jednak spowodować odpowiednie zachowanie. Z kolei do osób z grupy „pełnych obaw” warto mówić, że ryzyko nie jest aż takie wielkie, żeby nie żyli w panicznym strachu, bo może to być dla nich niebezpieczne, np. osoby starsze, z częstszym ryzykiem nowotworów czy chorób krążenia, nie pójdą na badania kontrolne, bo będą obawiały się zarażenia – komentuje dr nauk społecznych Adam Czarnecki z ARC Rynek i Opinia.



Jak czytamy w komunikacie ARC Rynek i Opinia, najliczniejsza rzesza respondentów (42% badanych) to ci, którzy zdradzają wiele obaw względem obecnej sytuacji epidemicznej. Są to osoby, które poważnie traktują zagrożenia związane z pandemią, boją się o zdrowie własne oraz najbliższych, najbardziej restrykcyjnie podchodzą do zalecanych obostrzeń i są zwolennikami noszenia maseczek w przestrzeniach publicznych.W tej grupie zaznacza się przewaga kobiet (54%) oraz osób po 45. roku życia. Częściej są to mieszkańcy dużych miast (14%) oraz osoby legitymujące się wyższym wykształceniem.Druga z wyłonionych podczas badania grup to koronasceptycy (29%). Nie czują oni zagrożenia ze strony pandemii, nie stosują się do zalecanych obostrzeń, są przeciwnikami noszenia maseczek i nie ufają zbytnio działaniom, które w kontekście pandemii podejmują rządzący. W tej grupie dominują mężczyźni (58%), przeważnie młodzi (45% - do 34-tego roku życia). Mają raczej wykształcenie podstawowe i zawodowe (łącznie 38%).Niemal co trzeci Polak to racjonalny pragmatyk starający się mieć wyważony stosunek do pandemii , bez popadania w skrajności. Najbardziej ze wszystkich przytłoczeni obecną rzeczywistością, starają się odciąć od napływającego zalewu negatywnych informacji, jednocześnie wkładają wiele wysiłku w ochronę siebie i bliskich, najwięcej ze wszystkich planują swoje działania w tym zakresie.Zdecydowanie częściej niż pozostali uważają się za dobrze przygotowanych do radzenia sobie z obecną sytuacją. Traktują zagrożenie poważnie, śledzą zarówno informacje w mediach jak i postępy nauki w kwestii pandemii koronawirusa. Stosują się do zaleceń władz, chociaż uważają je za przesadzone; starają się zrobić wszystko, by zapobiec infekcji. Zdecydowanie częściej od pozostałych wskazują na zagrożenia pośrednie niesione przez wirusa (gospodarka, sytuacja przedsiębiorstw).W tej grupie przeważają ludzie młodzi i w średnim wieku, często uczą się lub studiują.