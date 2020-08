Pandemia nas męczy: 45% Polaków odcina się od negatywnych informacji

Od pojawienia się w naszym kraju pierwszego przypadku zakażenia koronawirusem mija już blisko 5 miesięcy. Niestety wszystko na razie wskazuje na to, że pandemia zadomowiła się nad Wisłą na dobre. Nie jest zatem zaskoczeniem, że Polacy traktują ten temat poważnie. Ze zrealizowanego przez ARC Rynek i Opinia badania „Konsumpcja w cieniu koronawirusa” wynika, że taką deklarację składa co drugi z nas. Jednocześnie podobny odsetek (45 proc.) przyznaje, że od negatywnych informacji stara się odcinać.



Zmęczenie pandemią oraz odcinanie się od negatywnych informacji może powodować lekceważenie zagrożenia i tym samym mniejszą kontrolę nad tym, jak się zachowujemy. Zapominamy o maseczkach, o dystansie społecznym, zwłaszcza w miejscach turystycznych. Informacje o rosnącej liczbie zakażeń już nie martwią tak bardzo, nie chcemy ich słuchać, nie analizujemy ich tak bardzo jak jeszcze kilka miesięcy temu. Wprawdzie słyszymy doniesienia o możliwej kolejnej fali, ale chyba wielu z nas może mieć przekonanie, że nie taka pandemia straszna jak ją malują, wszak w Polsce sytuacja wydawała się być szybko w miarę opanowana przez wprowadzenie ograniczeń – komentuje dr nauk społecznych Adam Czarnecki z ARC Rynek i Opinia.

Nastroje konsumenckie i społeczne w tak trudnym momencie jak obecny zmieniają się dosyć dynamicznie. Pracodawcy zastanawiają się, czy wracać do biur i w jakim trybie, rodzice rozmyślają, na ile powrót dzieci do szkół będzie możliwy i skuteczny, firmy z różnych branż rozważają rozmaite strategie swoich dalszych działań, które w dużej mierze są uzależnione od tego, jaka sytuacja będzie na rynku pracy i tym samym kondycja finansowa klientów. Zewsząd płyną różne możliwe scenariusze związane z rozwojem pandemii i jej wpływu na nasze życie. Dlatego w czerwcu zdecydowaliśmy się na bieżąco badać nastroje społeczne oraz konsumenckie i obserwować, jak zmieniają się one w czasie. Dane z naszego badania powinny wskazywać, choćby w pewnym zakresie możliwe kierunki, w których ta konsumpcja będzie zmierzała, co jest ważnym drogowskazem dla firm – komentuje Krzysztof Szczerbacz, kierownik zespołu badawczego z ARC Rynek i Opinia.



Z badania wynika, że temat pandemii jest poważnie traktowany przez połowę polskiego społeczeństwa. Polacy dokładają starań, aby zapewnić sobie i swoim bliskim odpowiednią ochronę. Jednocześnie jednak wyraźnie zaznacza się już zmęczenie koronawirusem - znacznie więcej jest osób, które starają się odcinać od negatywnych informacji (45 proc.) niż tych, które chcą być z tym tematem na bieżąco (28%). Co 5. z respondentów obawia się o swoje dochody i zatrudnienie.Są jednak i plusy. Okazuje się bowiem, że wybuch pandemii znacznie wzmocnił dbałość o higienę - częste mycie rąk to bez wątpienia nawyk, który może przyczynić się do ograniczania także innych chorób. Blisko połowa Polaków przyznaje z kolei, że więcej czasu spędza z rodziną, a co trzeci docenia mniejsze natężenie ruchu.