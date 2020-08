Ochrona środowiska, społeczeństwa i ład korporacyjny. Ważne, ale za 3 lata

Do ochrony środowiska, działalności społecznej i ładu korporacyjnego, określanych wspólnym mianem ESG, dyrektorzy finansowi nie przywiązują jeszcze zbyt dużej wagi. Blisko połowa z nich (45 proc.) uważa, że czynniki te mają umiarkowany wpływ na wyniki firmy, a 3 na 10 badanych określa ich znaczenie jako małe. Jeżeli jednak spojrzeć na tę kwestię w dłuższej perspektywie czasowej, to okaże się, że w nadchodzących latach znaczenie czynników ESG będzie istotnie rosnąć.

Kliknij, aby powiekszyć fot. apops - Fotolia.com Dyrektor finansowy Polscy CFO wciąż nieprzekonani do wpływu czynników ESG na wyniki firm.

– Widoczna jest również duża świadomość roli ujawnień powyższych kryteriów w podejmowaniu decyzji przez inwestorów i kredytodawców, wynosząca 56 proc. Dwie trzecie pytanych podkreśla znaczenie ratingu w tej dziedzinie. Jednocześnie 42 proc. CFO dostrzega potrzebę znormalizowania wytycznych, dotyczących wyceny pieniężnej społecznych i środowiskowych kosztów i korzyści w działalności gospodarczej. Jak ocenia 32 proc. respondentów, ich brak uniemożliwia efektywną współpracę z inwestorami i kredytodawcami– mówi Paweł Spławski, Partner, Lider programu CFO, Deloitte.

ESG – tak, ale za 3 lata

– Zastanawiające jest jednak to, że ich znaczenie dostrzegają nie tu i teraz, ale dopiero w perspektywie najbliższych trzech lat. Znaczenie ochrony środowiska, działalności społecznej i ładu korporacyjnego, stanowiących jeszcze do niedawna niszę, potwierdzają decyzje biznesowe największych funduszy na świecie, które mając na uwadze rosnące znaczenie ryzyk klimatycznych, stopniowo podejmują decyzje o odejściu od finansowania np. inwestycji w nieodnawialne źródła energii – mówi Rafał Rudzki, Partner Associate, Sustainability Consulting Central Europe w Deloitte.

Odpowiedzialne finansowanie

– Pandemia zdecydowanie wpłynęła na wzrost znaczenia kwestii społecznych w zarządzaniu. Konsekwentne inwestowanie w rozwój kapitału ludzkiego, a także budowanie transparentnych relacji z pracownikami, w czasach kryzysu mogą zaprocentować. Analitycy wskazują, że firmy z kulturą zarządzania rozwiniętą w oparciu o czynniki ESG mają większą skłonność do przyciągania i zatrzymywania w firmie talentów, budują i utrzymują wyższą motywację pracowników, a także zapewniają wyższą produktywność – mówi Rafał Rudzki.



Kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem pojawiają się w strategiach większości europejskich firm. Nie jest to jednak zaskoczeniem, skoro np. istnieją wyraźne dowody na to, że fundusze inwestujące w oparciu o czynniki ESG osiągają lepsze wyniki od tych, które skupiają się wyłącznie lub przede wszystkim na strategii biznesowej.Potwierdzeniem powyższego były wyniki opracowanego przez Deloitte raportu Central Europe Private Equity Confidence Survey . Publikacja ta potwierdziła również, że dbałość o środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny nie tylko zwiększają wartość firmy, ale również są ją w stanie ochronić przed negatywnymi efektami spowolnienia gospodarczego.Do podobnych wniosków prowadzi badanie „CFO Survey 2020 – spring edition”, przeprowadzone przez firmę doradczą Deloitte w Europie Środkowej. Pokazuje ono bowiem, że inwestorzy i kredytodawcy oczekują, że firmy nie tylko osiągną dobre wyniki finansowe, ale także wywrą pozytywny wpływ na społeczeństwo i środowisko.Średnio 72 proc. dyrektorów finansowych twierdzi, że czynniki ESG znajdują odzwierciedlenie w strategii ich przedsiębiorstw. Jednocześnie, tylko nieco ponad połowa respondentów (56 proc.) wychodzi poza teoretyczne włączenie ochrony środowiska, działalności społecznej i ładu korporacyjnego do strategii firmy i aktywnie wykorzystuje je do angażowania kapitału.Jeszcze mniejszy odsetek (44 proc.) pytanych w badaniu Deloitte deklaruje jawność tych zagadnień w komunikacji korporacyjnej. Powoduje to, że wiele firm traci okazję na pozyskanie finansowania – inwestorzy w coraz większym stopniu koncentrują się na kwestiach ESG, które mają, lub w przyszłości mogą mieć wpływ na finanse przedsiębiorstw.W powyższym zakresie wyniki badania dotyczące polskich CFO różnią się nieznacznie. 81 proc. twierdzi, że w pełni lub częściowo uwzględniają ochronę środowiska, odpowiedzialność społeczną i ład korporacyjny w firmowej strategii. Większość badanych (55 proc.) uważa także, że wspomniane czynniki decydują o długoterminowych wynikach działalności firmy.Należy jednocześnie zwrócić uwagę, że w przypadku powyższych punktów znaczna część, bo powyżej 30 proc. CFO nie ma zdania lub wiedzy na dany temat.Jak wynika z badania, funkcje finansowe w spółce mają do odegrania kluczową rolę w dostarczaniu zewnętrznym interesariuszom adekwatnych informacji dotyczących zrównoważonego rozwoju. Dotyczy to wszystkich etapów wzajemnych relacji – od analizy ryzyka przez zarządzanie, kontrolę wewnętrzną, aż po ewentualne zapewnienie środków zapobiegawczych i łagodzących.Jak zauważają eksperci Deloitte, swoimi odpowiedziami dyrektorzy finansowi potwierdzają, że czynniki pozafinansowe, w tym przede wszystkim czynniki ESG, będą mieć wpływ na koszty kapitału w najbliższej przyszłości.Co istotne, w pierwszym półroczu 2020 r. kryzys pandemiczny znacznie podniósł globalne znaczenie czynników ESG, potwierdzając że działanie w oparciu o priorytety zrównoważonego rozwoju pozwala na ograniczenie ryzyk, zapewnienie odporności biznesu na turbulencje, a w długofalowej perspektywie czasowej również lepsze wyniki.W ocenie polskich CFO w najbliższych trzech latach o łatwym dostępie do rynków kapitałowych będą decydować kwestie odpowiedzialności społecznej (31 proc.) oraz ochrony środowiska (24 proc.). Mniejszy wpływ mieć będzie ład korporacyjny (13 proc.). Co ciekawe, 18 proc. pytanych nie wskazało żadnej z kwestii ESG i – co więcej – aż 15 proc. z nich wolało na takie pytanie w ogóle nie odpowiadać. Dyrektorzy finansowi wskazują, że dostępność finansowania w przyszłości może zależeć od działań podejmowanych w sferze czynników ESG, przy czym dominującą role będą miały te podejmowane wobec społeczeństwa i środowiska.