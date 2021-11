6 na 10 Europejczyków ogranicza wydatki

Przed nami święto zakupów, czyli Black Friday. Czy kryzys wywołany pandemią wpłynie w tym roku na jego przebieg? Z badania Intrum "European Consumer Payment Report 2021" wynika, że Europejczycy ograniczyli swoje wydatki, starając się odpowiedzialnie zarządzać swoim budżetem. 6 na 10 konsumentów kupuje mniej niż przed pandemią.

Wyniki naszego badania podkreślają potrzebę lepszego zrozumienia przez biznes tego, w jaki sposób konsumenci postrzegają wpływ zarówno korporacji, jak i mniejszych firm na otoczenie. Widzimy również, że konsumenci, zwłaszcza młodsze pokolenie, zainteresowane podejściem sustainability - zrównoważoną konsumpcją - zaczyna wykorzystywać swój głos do wywierania nacisku na przedsiębiorstwa w zakresie ich wpływu na klimat – Krzysztof Krauze, Prezes Intrum w Polsce.

6 na 10 Europejczyków przyznaje, że obecnie kupuje mniej niż przed pandemią.

Zainteresowanie ograniczaniem wydatków ze względu wdrażanie w codziennym życiu zrównoważonej konsumpcji jest największe wśród młodych dorosłych i kobiet (49 proc.).

Wśród starszych konsumentów i rodziców w Europie, którzy chcą dawać pozytywny przykład swoim dzieciom, aż 67 proc. (zarówno seniorów, jak i rodziców) coraz częściej naprawia lub poddaje recyklingowi przedmioty, zamiast kupować nowe.

58% Europejczyków twierdzi, że nie stać ich na życie bardziej zgodne filozofią sustainability, którego by chcieli.

Wśród konsumentów o niskich dochodach blisko 7 na 10 osób przyznaje, że prowadziłoby bardziej zrównoważony styl życia, gdyby było ich na to stać.

Oto wyniki badania Intrum "European Consumer Payment Report 2021":Konsumenci coraz częściej oczekują od firm kierowania się na co dzień wyznawanymi przez nich wartościami i są skłonni „karać” firmy nieetyczne. Ponad połowa Europejczyków twierdzi, że nie kupiłaby produktu czy usługi od firmy, o której wie, że jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone środowisku naturalnemu. Odsetek ten wzrasta do 68 proc. wśród konsumentów w Portugalii, która zobowiązała się do zwiększenia wysiłków na rzecz przeciwdziałania ekstremalnym zjawiskom pogodowym w następstwie ekstremalnych pożarów, które miały miejsce tego lata, oraz do 62 proc. w Grecji.Blisko połowa respondentów badania Intrum twierdzi, że jako konsumenci wykorzystuje swoje wpływy do wprowadzania pozytywnych zmian społecznych. 3 na 10 ankietowanych (i 42 proc. pytanych z pokolenia Z) deklaruje, że nie czułoby winny, płacąc firmie później, niż ustalono, gdyby uważali, że jest ona nieetyczna.