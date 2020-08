Gospodarstwa domowe w pandemii: nastroje niezłe, ale tniemy inwestycje

Z najnowszego badania zrealizowanego przez Polski Fundusz Rozwoju i Polski Instytut Ekonomiczny płyną słodko-gorzkie wieści. Z jednej strony 58 proc. Polaków nie dostrzega, aby wybuch pandemii cokolwiek zmienił w ich finansach, a 71 proc. dobrze ocenia swoją sytuację finansową. Z drugiej okazuje się, że już ponad połowa Polaków (51 proc.) sądzi, że w najbliższym półroczu sytuacja gospodarcza kraju będzie się pogarszać. To o 3 p.proc. więcej niż w lipcu. Dodatkowo 11 proc. badanych przyznaje, że pandemia zmusiła ich do ograniczenia inwestycji.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak Polacy oceniają swoją sytuację finansową?

Czy w czasie pandemii udaje się nam gromadzić oszczędności?

Czy wskutek koronawirusa zmieniły się plany inwestycyjne gospodarstw domowych?

Pandemia uderzyła w inwestycje gospodarstw domowych

Czy pandemia wpłynęła na plany lub realizację Pana/i inwestycji? Zaplanowane inwestycje najczęściej realizowały osoby pozytywnie oceniające własną sytuację finansową (10 proc.) oraz osoby, których oszczędności wzrosły (16 proc.).

Jeździmy na wakacje, choć rzadziej i ostrożniej

Czy w tym roku planuje Pan/i wyjazd wakacyjny na przynajmniej tydzień? Spośród osób, które planują wyjazd wakacyjny 7 proc. stanowią osoby, które chcą wyjechać tylko zagranicę

Pomimo pandemii w kasach gospodarstw domowych są oszczędności

- Wyniki badań pokazują, że pandemia wpłynęła na sytuację gospodarstw domowych. 30 proc. badanych zgłosiło, że ich oszczędności stopniały i stanowią oni aż 21 proc. grupy respondentów deklarujących, że byli zmuszeni zrezygnować z zaplanowanych wcześniej inwestycji. Z drugiej strony obserwujemy zainteresowania wyjazdami wakacyjnymi. Co piąty badany był już na wakacjach, zaś niemal co czwarty (23 proc.) spośród tych, którzy zamierzają to zrobić, deklaruje wyjazd na co najmniej tydzień. Zatem sytuacja gospodarstw domowych w połowie lata się stabilizuje, zwiększoną niepewność może przynieść jesień – mówi Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora w Polskim Instytucie Ekonomicznym.

Badanie wyraźnie obrazuje, w jak dużym stopniu jesteśmy podzieleni co do ocen sytuacji gospodarczej w naszym kraju. O tym, że jest ona dobra przekonanych jest 36 proc. badanych. Przeciwną opinię formułuje 32 proc. respondentów. U schyłku lipca, w porównaniu z połową tego miesiąca, zaznaczył się również istotny spadek osób bardzo dobrze oceniających sytuację swojego gospodarstwa domowego Do końca lipca inwestycje, takie jak zakup samochodu, mieszkania, domu, ziemi lub remont mieszkania lub domu, zrealizował co dziesiąty respondent (11 proc.). Identyczny odsetek (11 proc.) deklaruje, że planowało dokonać inwestycji, ale z powodu pandemii z nich zrezygnowało. Co ciekawe, taką decyzję podjęło 12 proc. respondentów, których oszczędności nie zmieniły się oraz 7 proc. spośród tych, których oszczędności wzrosły. Z kolei w grupie osób, których oszczędności wzrosły, 7 proc. zrealizowało inwestycje, których wcześniej nie planowało.Do końca lipca wyjazd wakacyjny odbyło 20 proc. respondentów. Najczęściej wyjeżdżali mieszkańcy dużych miast (26 proc.), osoby z wykształceniem wyższym (27 proc.) oraz ci, którzy deklarują, że obecny dochód wystarcza im na dostatnie życie. Spośród osób, które odbyły już wyjazd wakacyjny 73 proc. stanowili ci, którzy odbyli tylko wyjazd krajowy, a 16 proc. pytanych odbyło zarówno wyjazd krajowy, jak i zagraniczny.Czterech na dziesięciu badanych (38 proc.) przeznaczyło na wyjazd nie więcej niż 1000 zł na osobę, wydatki 20 proc. pytanych mieściły się w przedziale od 1000 zł do 1500 zł, kolejnych 20 proc. w przedziale od 1500 do 2500 zł, zaś wydatki 14 proc. respondentów przekroczyły kwotę 2500 zł na osobę.Spośród tych badanych, którzy do końca lipca nie odbyli wyjazdu wakacyjnego, 73 proc. stanowią ci, którzy planują wyłącznie wyjazd krajowy, 16 proc. chce wyjechać zarówno na wyjazd krajowy jak i zagraniczny, zaś 7 proc. stanowią osoby chcące wyjechać tylko zagranicę.Plany dotyczące wyjazdów są skorelowane z samooceną sytuacji finansowej gospodarstwa domowego. Najczęściej planują wyjazd osoby oceniające swoją sytuację finansową jako dostatnią (43 proc.). Co trzeci (34 proc.) respondent zamierza przeznaczyć na wyjazd wakacyjny nie więcej niż 1000 zł na osobę, niemal 20 proc. chce wydać od 1000 zł do 1500 zł na osobę, podobny odsetek (20 proc.) planuje wydać kwotę z przedziału od 1500 zł do 2500 zł na osobę, zaś 13 proc. zamierza przeznaczyć na wyjazd wakacyjny powyżej 2500 zł na osobę.39 proc. pytanych dostrzega możliwość oszczędności w ciągu najbliższych 3 miesięcy. Za nieprawdopodobną uznaje taką możliwość 58 proc. pytanych. Na brak możliwości oszczędzania częściej wskazują kobiety (60 proc.), osoby starsze (62 proc.) oraz osoby z wykształceniem podstawowym (67 proc.). Z kolei blisko połowa osób z wyższym wykształceniem (49 proc.) zgłasza możliwość oszczędzania w nadchodzącym kwartale.Pandemia nie wpłynęła na stan oszczędności 41 proc. Polaków, 30 proc. badanych odnotowało zmniejszenie oszczędności, zaś w przypadku co dwunastego pytanego (8 proc.) oszczędności uległy zwiększeniu.