Rozmowa kwalifikacyjna: dlaczego i na jaki temat kłamiemy najczęściej?

Doniesienia napływające z rynku pracy wyraźnie dowodzą, że koloryzowanie podczas rozmowy kwalifikacyjnej nie jest nam obce. Dlaczego kłamiemy i do jakich kłamstw się posuwamy? Odpowiedzi na te pytania udziela badanie zrealizowane przez serwis kariery LiveCareer Polska.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Dlaczego ludzie kłamią na rozmowach kwalifikacyjnych?

Jakie kłamstwa padają w rozmowie z rekruterem?

W których branżach kłamie się najczęściej?



zainteresowanie daną ofertą pracy (42%),

oczekiwania finansowe (37%),

motywację do pracy (34%),

relacje z byłym szefem (31%),

powody zmiany pracy (31%),

największą porażkę zawodową (27%).

Większość rekruterów nie zadaje tego pytania po to, by rozliczać nas z popełnianych błędów, ale by sprawdzić, czy umiemy stawiać czoła problemom oraz jak radzimy sobie w trudnych i stresujących sytuacjach. Mówiąc prawdę, możemy obrócić to pytanie na swoją korzyść — pokazać, że potrafimy wyjść obronną ręką nawet z poważnego kryzysu – tłumaczy ekspertka.

Są różne rodzaje kłamstwa, jednak oszukiwanie rekruterów to rodzaj manipulacji. Nawet jeśli kłamstwo wydaje nam się niewielkie lub uzasadnione, to, mówiąc nieprawdę, usiłujemy przecież wpłynąć na decyzję drugiej osoby i dostać pracę. Poza tym rekruter może nas łatwo sprawdzić, np. w internecie lub kontaktując się z naszym przełożonym – mówi Małgorzata Sury, ekspertka ds. Kariery.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Dlaczego ludzie powstrzymują się od kłamstw na rozmowach kwalifikacyjnych Od kłamstwa często powstrzymujemy się, gdy rozmowa przebiega w sympatycznej atmosferze Kliknij, aby przejść do galerii (7)

Badanie zrealizowane pośród 1535 respondentów nie pozostawia złudzeń co do naszej prawdomówności – aż 42% Polaków bez ogródek przyznaje, że zdarzyło im się kłamać podczas rozmowy kwalifikacyjnej , przy czym taką deklarację częściej składają mężczyźni.Kiedy decydujemy się powiedzieć nieprawdę? Okazuje się, że kłamstwa najczęściej padają w odpowiedzi na pytania o:Żaneta Spadło, ekspertka ds. kariery w LiveCareer Polska, podkreśla, że zwłaszcza ostatnie z wymienionych kłamstw jest zupełnie niepotrzebne:Dodatkowo około 29% kandydatów przyznaje, że celowo zawyżyło swoje umiejętności, a 27% podało wyższy poziom znajomości języka obcego niż w rzeczywistości.Najczęstszym powodem oszukiwania na rozmowach o pracę jest długi okres bezrobocia (24% wszystkich odpowiedzi). Innymi — niespełnianie wymagań podanych w ofercie pracy (18%) i stresowanie się rozmową kwalifikacyjną (17%). Więcej niż 1 na 10 respondentów byłby skłonny skłamać, by dostać wyższą pensję niż oferowana.