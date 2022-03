Co i jak marnujemy w Święta Wielkanocne?

Aż 38% Polaków otwarcie deklaruje, że kiedykolwiek wyrzuciło jedzenie po Świętach Wielkanocnych. Na czele produktów lądujących w koszach znalazły się takie symbole świąt jak sałatka jarzynowa, jajka czy baranek z cukru. Dlaczego? W tym szczególnym czasie po prostu... kupujemy i przygotowujemy za dużo. Ile i co konkretnie marnujemy postanowiło zbadać Too Good To Go we współpracy z Kantar Public.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Jak i dlaczego marnujemy jedzenie po Świętach Wielkanocnych 54% respondentów deklaruje, że przygotowuje większą ilość jedzenia niż jest to konieczne na dwa dni świąt. W efekcie część ze świątecznych smakołyków i tradycyjnych dań ląduje w koszu. Dlaczego? Najczęściej wymienianymi powodami są zepsucie się oraz zbyt duża ilość przygotowanego jedzenia. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Co marnujemy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Co najczęściej wyrzucamy po Świętach Wielkanocnych Wyrzucamy głównie sałatkę jarzynową (62%), pieczywo (39%), różnego rodzaju szynki (25%), warzywa i owoce (23%). Na czele listy znalazły się również wielkanocne symbole jak jajka na twardo (21%) czy baranek z cukru (21%). Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Jak przygotowujemy Święta Wielkanocne Aż 65% Polaków przygotowuje samodzielnie jedzenie na święta. Ponad połowa Polaków przeznacza na święta budżet od 300 zł wzwyż, przy czym większość z nich deklaruje, że jest to kwota mieszcząca się w granicach 300 - 500 zł. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Ile Polacy wydają na Święta Wielkanocne?

Ograniczanie marnowania żywności

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Sposoby na niezmarnowane święta Polacy zapytani o sposoby na ograniczenie marnowania żywności wymieniają między innymi odpowiedni sposób przechowywania (57%), unikanie nieprzemyślanych zakupów (49%) i przygotowywanie listy zakupów (44%). Istotny odsetek respondentów wskazywał również na wybieranie produktów z długim terminem przydatności do spożycia (39%). Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Co roku w święta w koszach ląduje ok. 2-3 razy więcej jedzenia niż w innych miesiącach. Jak na polską gościnność przystało nie ma mowy o Wielkanocy bez obficie zastawionego stołu. Postawy Polaków w tym zakresie potwierdza badanie przeprowadzone przez Kantar Public dla Too Good To Go, w którym aż. W efekcie część ze świątecznych smakołyków i tradycyjnych dań ląduje w koszu. Dlaczego? Najczęściej wymienianymi powodami są zepsucie się oraz zbyt duża ilość przygotowanego jedzenia.Wyrzucamy głównie. Okazuje się również, że Polacy są przywiązani do tradycji. Aż 84% przygotowuje pisanki lub kraszanki w swoich domach z jajek gotowanych, które nierzadko lądują w koszu.Aż. To oznacza, że mamy realny wpływ na ograniczenie marnowanego jedzenia w tym czasie. Na pytanie „Czy kiedykolwiek po Świętach Wielkanocnych zdarzyło się w Twoim domu wyrzucić jedzenie przygotowane z myślą po świętach?” 49% ankietowanych w wieku 30 – 39 lat oraz 48% w wieku 18 – 29 lat udzieliło twierdzącej odpowiedzi. To pokazuje, że najmłodsi stanowią wysoki odsetek wśród „marnujących” i wskazuje na konieczność edukacji jako istotnego narzędzia walki z marnowaniem żywności i to nie tylko w tej grupie wiekowej. Okazuje się również, że 12% wszystkich ankietowanych nigdy nie przerabiało jedzenia świątecznego, a duża część nie jest zainteresowana inspiracjami i wiedzą dotyczącą niemarnowania żywności, co stanowi 16% badanych., przy czym większość z nich deklaruje, że jest to kwota mieszcząca się w granicachPolacy odczuwają potrzebę niemarnowania żywności, ponieważ aż 64 % chce w tym roku zwracać większą uwagę na tę kwestię. Argumentują to głównie obecną sytuacją gospodarczą i rosnącymi cenami produktów (66%). W drugiej kolejności wymieniają swoją wiedzę konsumencką, natomiast w trzeciej świadomość negatywnego wpływu marnowania jedzenia na środowisko naturalne.Polacy zapytani o sposoby na ograniczenie marnowania żywności wymieniają między innymi odpowiedni sposób przechowywania (57%), unikanie nieprzemyślanych zakupów (49%) i przygotowywanie listy zakupów (44%). Istotny odsetek respondentów wskazywał również na wybieranie produktów z długim terminem przydatności do spożycia (39%).Do popularnych i znanych sposobów walki z marnowaniem jedzenia należą ponadto przerabianie, dzielenie się z rodziną i potrzebującymi, korzystanie z dedykowanych aplikacji jak Too Good To Go. Skąd Polacy czerpią inspiracje? Głównie z Internetu (26%) oraz od osób bardziej doświadczonych z rodziny i wśród znajomych.– mówi Anna Kurnatowska, Country Managerka Too Good To Go.- dodaje.Badanie przeprowadzono przez Kantar Public dla Too Good To Go w marcu 2022 roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej grupie 1000 Polaków w wieku powyżej 18 roku życia.