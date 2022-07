Marnotrawstwo żywności: tony żywności w koszu i 870 mln niedożywionych osób

Marnotrawstwo żywności to ostatnimi czasy często poruszana kwestia i nie ma w tym nic zaskakującego, biorąc pod uwagę, że jest to poważny problem i to na skalę globalną. Według najnowszych doniesień Capgemini, ujętych w Food Waste Report 2022, w ujęciu globalnym rocznie marnuje się 2,5 miliarda ton produktów spożywczych, a jednocześnie około 870 milionów ludzi na świecie cierpi z powodu niedożywienia.

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Marnowanie żywności to problem każdego z nas Każdego roku marnujemy ok. 74 kg żywności na osobę.

Świadomość konsumentów znacznie wzrasta

Każdego roku marnujemy ok. 74 kg żywności na osobę. Odpowiada to prawie 570 milionom ton żywności na poziomie gospodarstw domowych. Z naszego badania wynika, że konsumenci są coraz bardziej świadomi tej sytuacji i chętni do zmian, ale potrzebują pomocy ze strony branży żywnościowej, czyli m.in. sklepów, w których się zaopatrują. Podobnie jak w przypadku wielu innych trendów społeczno-ekonomicznych, pandemia katalizowała świadomość marnotrawstwa żywności: aż 72% konsumentów uważa się za świadomych problemu, w porównaniu z 33% przed pandemią. Co ciekawe, wzrost świadomości konsumentów był równie widoczny wśród przedstawicieli wszystkich grupa wiekowych, płci a także niezależnie od poziomu dochodów – mówi Magdalena Dorożyńska, Brand Communication & CSR Manager w Capgemini Polska.

Jak organizacje mogą przyspieszyć walkę z marnotrawstwem żywności?

Zasoby wykorzystywane do produkcji, przetwarzania, transportu i utylizacji żywności również generują ogromne ilości odpadów i kosztów. W połączeniu z szalejącą inflacją – w marcu 2022 r. wskaźnik cen żywności Stowarzyszenia Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) osiągnął rekordowy poziom 159,7, co oznacza wzrost cen o 30% rok do roku – straty spożywcze i odpady stanowią jedno z najpilniejszych i najtrudniejszych wyzwań dla naszego społeczeństwa.Prawie 930 milionów ton żywności marnuje się na poziomie sprzedaży detalicznej i konsumpcji końcowej, przy czym większość przypada na konsumenta – każdy jest częścią problemu i każdy może być częścią rozwiązania.Ponad 62% konsumentów twierdzi, że zdaje sobie sprawę z tzw. towarzyszącego marnotrawstwa zasobów (użytkowanie ziemi i wody, siła robocza itp.) w produkcji żywności. Ponadto większość (58%) ankietowanych spodziewa się dalszego wzrostu cen żywności w ciągu najbliższych 12 miesięcy. W tym kontekście 56% osób chce zaoszczędzić na kosztach poprzez ograniczenie marnotrawstwa żywności, a podobny odsetek badanych twierdzi, że troszczy się o głód na świecie i chce przyczynić się do jego złagodzenia.61% konsumentów uważa, że marki i sklepy powinny robić więcej, aby pomóc ograniczyć marnotrawstwo. Zdecydowana większość (91%) konsumentów wolałaby kupować żywność od organizacji, które podejmują działania mające na celu ograniczenie marnotrawstwa. Spośród nich 57% jest również gotowych zapłacić więcej markom, które podejmują dodatkowe kroki w celu zminimalizowania tego problemu – takie, jak darowizny/dystrybucja nadmiarów spożywczych oraz ujawnianie informacji na temat marnotrawstwa żywności. Co więcej, 58% tych konsumentów twierdzi, że w ciągu ostatniego roku zwiększyło wydatki w tych organizacjach, które koncentrują się na ograniczaniu odpadów – w 27% przypadków znacząco.Przede wszystkim – z pomocą technologii. Dzięki odpowiednim rozwiązaniom technologicznym stosowanym w całym łańcuchu wartości, organizacje mogą wiele zmienić – a prawie 50% firm deklaruje, że planuje to zrobić. Rynek oferuje obecnie przedsiębiorcom niezwykle szeroki wachlarz możliwości technologicznych. Warto wykorzystać je np. do oceny i śledzenia strat w całym łańcuchu wartości (jeśli coś mierzymy, będziemy w stanie tym zarządzać). Wiodące firmy już wykorzystują technologię i stosują podejście systemowe do zarządzania marnotrawieniem żywności za pomocą precyzyjnych wskaźników.Ponadto technologia może umożliwić odpowiednią segregację odpadów na jadalne/niejadalne lub klasyfikować produkty spożywcze w oparciu o jakość. Poprawia to wydajne przetwarzanie odpadów i wysyła mniejsze ilości na składowiska. Wiele organizacji wdrożyło systemy śledzenia odpadów, aby dokładnie ocenić skalę problemu. Dzięki tym spostrzeżeniom firmy mogą stworzyć solidne uzasadnienie biznesowe i lepiej dopasować zasoby organizacyjne, ponieważ mogą łączyć zapobieganie stratom żywności z poprawą kosztów, wzrostem przychodów lub poprawą wizerunku.Najlepiej oczywiście wdrażać i skalować rozwiązania technologiczne, które będą miały możliwie jak największy wpływ na poprawę sytuacji. Mowa tu o prognozowaniu popytu, monitorowaniu temperatury, czy zarządzaniu zapasami. Te rozwiązania są uważane przez respondentów przede wszystkim jako łatwe do wdrożenia i mogące przynieść jak najlepsze efekty. Ponieważ technologie i przypadki użycia rozwijają się równolegle, można je doskonalić jednocześnie, aby zapewnić optymalną infrastrukturę technologiczną zapobiegającą powstawaniu odpadów dla każdego sektora.Rozwiązanie problemu marnotrawstwa żywności w wyjątkowy sposób przyczynia się do zrównoważonego rozwoju społecznego, środowiskowego i gospodarczego. Połączenie zwiększonej świadomości konsumentów na ten temat, rosnących cen żywności i jej niedoborów wymaga systemowej reakcji. Podczas gdy organizacje na każdym etapie łańcucha wartości żywności muszą lepiej zarządzać marnotrawieniem w swoich własnych działaniach, muszą również pomagać konsumentom w zrozumieniu problemu i zarządzaniu nim. Firmy muszą ustalać sobie cele, mierzyć wpływ i odpowiednio dostosowywać swoje codzienne działania. Wykorzystanie rozwiązań technologicznych może wspomóc wysiłki organizacyjne i zmaksymalizować wpływ. Jednak największy postęp można osiągnąć, uznając naszą wzajemną zależność i działając jako odpowiedzialni członkowie wzajemnie wspierającego się ekosystemu produkcji żywności.