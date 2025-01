Handel zagraniczny I-XI 2024. Eksport spadł o 7%, a import o 4,5% r/r

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące handlu zagranicznego w okresie styczeń-listopad 2024 roku. Obroty w eksporcie wyniosły 1 394,8 mld PLN, natomiast w imporcie - 1 388,5 mld PLN. Eksport spadł o 7% a import o 4,5% r/r. Saldo było dodatnie i wyniosło 6,4 mld PLN.

Obroty towarowe handlu zagranicznego wyrażone w dolarach USA i w euro

Obroty towarowe ogółem i według grup krajów

Obroty towarowe według ważniejszych krajów

Obroty towarowe według ważniejszych krajów

Import według kraju wysyłki – ogółem i grupy krajów

Import według kraju wysyłki – kraje

Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 351,7 mld USD, a import 350,1 mld USD (spadek w eksporcie o 0,6%, a w imporcie wzrost o 2,1%). Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 1,6 mld USD, w analogicznym okresie 2023 r. wyniosło 11,1 mld USD.Eksport wyrażony w euro wyniósł 323,4 mld EUR, a import 321,9 mld EUR (spadł w eksporcie o 1,2%, a w imporcie wzrósł o 1,5%). Dodatnie saldo wyniosło 1,5 mld EUR, natomiast w styczniu - listopadzie 2023 r. wyniosło 10,3 mld EUR.Największy udział w eksporcie ogółem Polska miała z krajami rozwiniętymi – 86,5% (w tym UE 74,2%), a w imporcie z krajami rozwiniętymi – 65,0% (w tym UE 53,0%), wobec odpowiednio 86,8% (w tym UE 75,1%) i 66,0% (w tym UE 54,1%) w analogicznym okresie 2023 roku. Natomiast najmniejszy udział odnotowano z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, który w eksporcie ogółem wyniósł 5,3%, a w imporcie 2,1%, wobec odpowiednio 5,0% i 2,2% w analogicznym okresie 2023 r.Ujemne saldo odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 342,1 mld PLN (minus 86,3 mld USD, minus 79,3 mld EUR). Natomiast dodatnie saldo uzyskano w obrotach z pozostałymi grupami krajów, tzn. z krajami rozwiniętymi 304,0 mld PLN (76,8 mld USD, 70,5 mld EUR), w tym z krajami UE saldo osiągnęło poziom 298,1 mld PLN (75,3 mld USD, 69,1 mld EUR) oraz z krajami Europy Środkowo-Wschodniej 44,4 mld PLN (11,2 mld USD, 10,3 mld EUR).W styczniu - listopadzie 2024 r. wśród głównych partnerów handlowych Polski w eksporcie odnotowano spadki w porównaniu do analogicznego okresu 2023 roku za wyjątkiem eksportu na Ukrainę, gdzie wystąpił wzrost o 9,7%. W imporcie w porównaniu do stycznia - listopada 2023 roku odnotowano spadki za wyjątkiem Stanów Zjednoczonych, gdzie wystąpił wzrost o 11,6%, Arabii Saudyjskiej o 1,7%, Francji o 1,6% oraz Hiszpanii o 0,9%.Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 66,4% eksportu (w analogicznym okresie 2023 r. 66,4%), a importu ogółem – 61,3% (wobec 60,6% w styczniu – listopadzie 2023 r.).Udział Niemiec w eksporcie zmniejszył się w porównaniu z analogicznym okresem ub. r. o 1,0 p. proc. i wyniósł 27,1%, a w imporcie spadł o 0,6 p. proc. i stanowił 19,3%. Dodatnie saldo wyniosło 109,3 mld PLN (27,6 mld USD, 25,3 mld EUR) wobec 131,8 mld PLN (31,1 mld USD, 28,7 mld EUR) w analogicznym okresie 2023 roku.Największy obrót towarowy w imporcie według kraju wysyłki Polska odnotowała z krajami rozwiniętymi – 1 057,2 mld PLN, w tym z UE – 944,3 mld PLN, wobec odpowiednio 1 112,9 mld PLN, w tym z UE 991,4 mld PLN w analogicznym okresie 2023 roku.Udział Niemiec w imporcie według kraju wysyłki, w porównaniu z importem według kraju pochodzenia, był większy o 6,0 p. proc., udział Holandii odpowiednio był większy o 2,6 p. proc., Belgii o 1,9 p. proc., Czech o 1,1 p. proc., a Francji o 0,6 p. proc.W styczniu - listopadzie 2024 r. w obrotach towarowych wg nomenklatury SITC w porównaniu z analogicznym okresem 2023 r. odnotowano spadki we wszystkich sekcjach towarowych w eksporcie. Natomiast w imporcie wzrost odnotowano w 2 sekcjach.W eksporcie spadek dotyczył paliw mineralnych, smarów i materiałów pochodnych (o 20,4%), olejów, tłuszczy, wosków zwierzęcych i roślinnych (o 12,7%), maszyn i urządzeń transportowych (o 9,5%), towarów przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca (o 8,5%), surowców niejadalnych z wyjątkiem paliw (o 6,4%), towarów i transakcji niesklasyfikowanych w SITC (o 5,6%), chemikaliów i produktów pokrewnych (o 5,0%), napojów i tytoniu (o 3,6%), żywności i zwierząt żywych (o 3,0%), oraz różnych wyrobów przemysłowych (o 1,9%).W imporcie wzrost odnotowano w różnych wyrobach przemysłowych (o 5,3%) oraz w żywności i zwierzętach żywych (o 1,5%). Natomiast największy spadek zanotowano w paliwach mineralnych, smarach i materiałach pochodnych (o 19,0%), towarach i transakcjach niesklasyfikowanych w SITC (o 18,2%), w olejach, tłuszczach, woskach zwierzęcych i roślinnych (o 8,8%), w towarach przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca (o 7,6%), w surowcach niejadalnych z wyjątkiem paliw (o 4,5%), w chemikaliach i produktach pokrewnych (o 4,4%), w maszynach i urządzeniach transportowych (o 3,6%) oraz w napojach i tytoniu (o 0,8%).