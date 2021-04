Polscy eksporterzy kosmetyków. Dlaczego zasłużyli na brawa?

Wiodący, europejscy producenci z branży kosmetycznej minionych 12 miesięcy nie będą wspominać najlepiej. Nawet takie rynkowe tuzy jak Francja czy Niemcy zamknęły ubiegły rok z dwucyfrowymi spadkami. Na tym tle polski eksport kosmetyków zasłużył na owacje. Z doniesień Santander Bank Polska wynika, że nie tylko uniknął on spadków, ale zanotował dość pokaźny wzrost.

Przeczytaj także: Polski rynek kosmetyków w 2021 roku wróci na ścieżkę wzrostu?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Co wpłynęło na wyniki, jakie zanotował w 2020 roku polski eksport kosmetyków?

Jak zmieniali się główni partnerzy handlowi branży kosmetycznej?

Co w czasach pandemii stworzyło szanse dla producentów kosmetyków?



Wzrost dynamiki eksportu polskich kosmetyków na poziomie 7,2% to fenomenalne osiągnięcie, szczególnie na tle największych gospodarek starego kontynentu, słynących z produkcji kosmetyków. Oczywiście musimy pamiętać o specyfice polskiego rynku kosmetycznego, gdzie liderzy branży - międzynarodowe firmy kosmetyczne - mają w Polsce swoje fabryki i gro tej sprzedaży idzie właśnie na eksport. Pandemia i zachwiany łańcuch dostaw pozwoliły polskim producentom częściowo zastąpić azjatyckich dostawców dla firm z Europy Zachodniej, które podczas tego nietypowego czasu przemodelowały swoje kanały dostaw poszukując alternatyw w Europie. Polskie firmy oferujące produkty wysokiej jakości, odpowiadające ofertą produktową na trendy konsumenckie oraz działające elastycznie w sytuacji kryzysowej świetnie wypełniły tę lukę – mówi Renata Dutkiewicz, dyrektor ds. sektora żywności i FMCG Santander Bank Polska.

Oprócz warunków makroekonomicznych, takich jak wahania kursów walut i słaby złoty, wynik eksportu w zeszłym roku to zasługa wielu zalet i decyzji firm, które prowadzą kosmetyczny biznes nad Wisłą oraz szczęśliwych splotów okoliczności. To w Polsce swoje siedziby mają największe globalne koncerny kosmetyczne, produkujące artykuły pierwszej potrzeby, popularne niezależnie od pandemii, tj. kosmetykę białą – mydła, żele, całą pielęgnację. To nasz rynek jest jednym z najbardziej konkurencyjnych i innowacyjnych w Europie. To polscy przedsiębiorcy mają unikalny know-how, często ponad 30-letnie doświadczenie i specjalizację w rozwijaniu portfolio produktów do pielęgnacji twarzy i ciała. To wszystko pozwala elastycznie i zwinnie reagować na niespodziewane zwroty akcji – mówi Blanka Chmurzyńska-Brown, dyrektor generalna Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego.

Polski eksport kosmetyków ciągle rośnie

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Eksport kosmetyków z Polski w mld EUR Z czołowych producentów i eksporterów jedynie Polska i Holandia pozostały na plusie. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Jak czytamy w komunikacie opublikowanym przez Santander Bank Polska, w minionym roku eksport kosmetyków ze wszystkich krajów Unii Europejskiej zanotował blisko 10-procentowe spadki, a eksport między krajami wspólnoty zmalał o 9%. Jeszcze gorsze wyniki (-10,6%) stały się udziałem sprzedaży produktów europejskiej branży kosmetycznej poza granice Unii. Kraje będące wiodącymi w Unii Europejskiej eksporterami kosmetyków zanotowały znaczne spadki, sięgające kilkunastu procent.Z czołowych producentów i eksporterów kosmetyków jedynie Polska i Holandia pozostały na plusie. To pozwala nam doganiać największych europejskich eksporterów tego asortymentu.Na tak dobry wynik naszego eksportu miały wpływ także warunki makroekonomiczne i kursy walut. Jednak decydujące wydaje się dobre dopasowanie kategorii produkowanych w Polsce kosmetyków do potrzeb europejskich konsumentów, ich wysoka jakość oraz elastyczność polskich producentów.Firma Euromonitor International prognozuje, że polski rynek kosmetyków jest obecnie szóstym co do wielkości w Europie, a jego wartość przekracza 18 mld PLN.Eksport kosmetyków z Polski rośnie nieprzerwanie od 2005 roku. Jego wartość w ciągu ostatnich 15 lat wzrosła z 0,8 mld EUR w 2005 roku do 4,1 mld EUR na koniec 2020 roku. Skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) eksportu kosmetyków dla lat 2005-2020 wyniósł 11,7%.Na przestrzeni lat zmienili się nasi główni partnerzy handlowi, spadło znaczenie rynku rosyjskiego, w 2005 było to prawie 25% eksportu, obecnie jest to 8%. Coraz ważniejszym partnerem są za to Niemcy, które w ciągu ostatnich 10 lat stały się głównym odbiorcą naszych kosmetyków, z 18% udziałem w eksporcie.