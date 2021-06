Czy pandemia zmieniła plany na wakacje 2021?

Niespodziewane pojawienie się pandemii dotknęło szczególnie branżę turystyczną. Dziś, po zniesieniu obostrzeń i zakrojeniu na szeroką skalę akcji szczepień, sektor może zacząć odrabiać straty. Koronawirus nie pozostaje jednak bez wpływu na plany urlopowe Polaków. 4 na 10 z nas przyznaje, że właśnie za jego sprawą zmuszeni byli wybrać taką, a nie inną destynację wakacyjną. Co jeszcze udało się ustalić podczas najnowszego badania PAYBACK Opinion Poll? Jak będą wyglądać wakacje 2021?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak prezentuje się plan urlopów statystycznego Kowalskiego?

Gdzie zamierzamy nocować?

Jak pandemia wpłynęła na to, co zamierzamy robić w wakacje?

Ile planujemy przeznaczyć na tegoroczny urlop wypoczynkowy?



Wakacje? Przede wszystkim latem

Cudze chwalicie… Niekoniecznie!

Podróżując po kraju chętniej wybieramy morze – wypoczynek na polskim wybrzeżu planuje w tym roku 36% respondentów. W góry pojedzie 20% z nas, a okolice któregoś z malowniczych jezior odwiedzi 15% ankietowanych – wylicza Katarzyna Grzywaczewska, dyrektor marketingu w PAYBACK Polska.

Na wakacjach jak w domu

Co ciekawe, prawie 90% respondentów urlop organizuje samodzielnie, a przynajmniej tak zamierza zrobić w tym roku. Koniecznych rezerwacji dokonujemy przede wszystkim online – tę opcję wskazało aż 80% ankietowanych naszego badania. Powodem może być zarówno większa wygoda, oszczędność czasu, jak i bezpieczeństwo. W dobie pandemii wielu z nas nadal woli zachowywać dystans społeczny – wskazuje Katarzyna Grzywaczewska.

Razem czy osobno?

Koronawirus dotknął niemal wszystkich dziedzin życia i zdecydowanie zmienił naszą codzienność. Dotyczy to również wakacji. Tak wskazało 45% ankietowanych PAYBACK. 41% z tej grupy respondentów przyznało, że z powodu pandemii musiało wybrać inny cel podróży, a po 16% osób biorących udział w badaniu albo zmieniło wysokość budżetu przeznaczonego na urlop, albo po prostu jego termin.Ponad 56% respondentów badania PAYBACK jako preferowany czas na urlop wskazuje miesiące letnie – lipiec i sierpień. 11% ankietowanych wakacje zaplanowało na czerwiec, a 14% na jesień – w tym większość (11%) we wrześniu. Zimą swoje tegoroczne plany na wakacje chciałoby zrealizować jedynie 2% badanych, a 17% spośród osób, które wzięły udział w ankiecie, w ogóle nie planuje w tym roku urlopu. 22% z nich jako główny powód wskazało brak funduszy, niewiele mniej, bo 21%, zbyt dużą ilość pracy, a dla 15% ankietowanych przeszkodą są ograniczenia w podróżowaniu będące rezultatem pandemii. Natomiast 12% respondentów zrezygnowało z wakacji z powodu braku pracy.Osoby, które planują wypoczynek, myślą przede wszystkim o dwutygodniowym urlopie, na który wybierze się 42% osób. Na krótszy, tygodniowy odpoczynek zdecyduje się co trzeci ankietowany (35%). Jakie zatem kierunki wakacyjnych wyjazdów preferują Polacy?Zdecydowana większość, bo aż 64% respondentów planuje urlop wyjazdowy w Polsce. Za granicę chce wyjechać jedynie 16% ankietowanych, w domu zostanie natomiast 12% osób. Urlop podzielony na wyjazd zarówno w kraju, jak i zagranicę deklaruje 8% respondentów.Kluczowym elementem organizacji każdego urlopu są noclegi. To, w jakim miejscu będziemy odpoczywać po dniu spędzonym na zwiedzaniu, plażowaniu lub wędrówkach po górskich szlakach, znacząco wpływa na nasz komfort i zadowolenie z całego wyjazdu. Gdzie zatem śpimy najchętniej? W przypadku noclegów w Polsce nie ma jednego dominującego miejsca – 21% respondentów na czas urlopu rezerwuje domek letniskowy, 17% ankietowanych decyduje się na hotel, a 14% wybiera pokój w kwaterze prywatnej. Zupełnie inaczej sprawa ma się w przypadku wyjazdów zagranicznych, podczas których ponad połowa badanych najchętniej śpi w hotelach.Trudno natomiast wskazać zdecydowanego faworyta, jeśli chodzi o to, gdzie będziemy się stołować. Posiłki w miejscu noclegu, samodzielne gotowanie lub jedzenie w restauracjach – każdą z tych odpowiedzi wskazało po ok. 30% badanych.Szacując urlopowe wydatki, najwięcej, bo 26% badanych wskazało, że na wakacje przeznaczy między 501 a 1000 zł na osobę. 20% wyda w tym roku od 1001 do 1500 zł, a niewiele mniej, bo 18% – od 1501 do 2000 zł w przeliczeniu na osobę. Wakacje sfinansujemy natomiast przede wszystkim z bieżących dochodów lub oszczędności, po które sięgnie 80% respondentów. Z bonu turystycznego skorzysta 16% z nas, a z innych form finansowania, w tym kredytu lub pożyczki od bliskich, nieco ponad 4%.Dla wielu z nas urlop do doskonała okazja, aby spędzić go z najbliższymi – tak zadeklarowało aż 95% respondentów PAYBACK Opinion Poll. W tej grupie najwięcej, bo 59% planuje odpoczynek z rodziną, 27% ankietowanych jako towarzyszy przerwy wakacyjnej wskazało swoich partnerów, a 9% – grono przyjaciół lub znajomych. Pozostałe 5% zamierza ten czas spędzić w pojedynkę lub w innej grupie niż wyżej wymienione.