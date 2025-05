Polacy i wakacje 2025: króluje Turcja w wersji all inclusive

Serwis Wakacje.pl zaprezentował analizę tegorocznych rezerwacji urlopowych. Pod lupę wzięto zarówno najpopularniejsze wśród Polaków kierunki wyjazdów, jak i preferowany rodzaj wyżywienia, długość pobytu oraz przeciętny koszt rezerwacji. Oto, co udało się ustalić.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak liczna jest rzesza Polaków, który planują wyjazd na wakacje 2025?

W jakim terminie Polacy planują urlop?

Z jakich powodów turyści decydują się na rezerwację wakacji ze sporym wyprzedzeniem?

Jaki rodzaj wyżywienia preferują?

Ilu Polaków wyjedzie na wakacje?

W jakim terminie Polacy planują urlop? Większość osób, które wyjadą w 2025 roku, planuje podróż w trakcie wakacji szkolnych i wczesną jesienią

Okno rezerwacyjnie wydłuża się. Polacy są gotowi, by zamawiać wyjazdy z dużym wyprzedzeniem, bo wiedzą, że to świetny sposób na zaoszczędzenie pieniędzy. Z jednej strony w okresie przedsprzedaży rabaty sięgają 40 proc., z drugiej, w tym czasie wybór jest największy, łatwiej więc dopasować ofertę do swoich potrzeb i założeń budżetowych – mówi Dominik Miłowski, wiceprezes ds. produktu w Wakacje.pl.



Polacy kochają pewność i ... zniżki

Z jakim wyprzedzeniem Polacy kupują wyjazdy zorganizowane? 30 proc. badanych kupuje wyjazdy zagraniczne organizowane przez biuro podróży co najmniej na cztery miesiące wcześniej

Kochamy ciepłe morze i gorący piasek

TOP 5 kierunków wśród par i rodzin Turcja, Grecja i Egipt, ale też Tunezja i Hiszpania to pięć topowych kierunków

Ile Polacy wydają na wakacje?

Coraz szersza oferta z lotnisk lokalnych

Rozwój siatki połączeń z lotnisk lokalnych to zawsze dobra wiadomość dla klientów. Po pierwsze, łatwiej znaleźć ofertę z wylotem bliżej miejsca zamieszkania, co jest wygodne i może skłaniać do podjęcia decyzji o wyjeździe. Po drugie, zwiększa się program, a zatem i dostępność poszczególnych kierunków w szczycie sezonu – wyjaśnia Dominik Miłowski.

Czy to lato będzie rekordowe? Eksperci mówią: tak!

Tegoroczne lato znów zapowiada się rekordowo. Biura podróży ponownie przygotowały programy większe niż przed rokiem, a rynek ma szansę znów urosnąć dwucyfrowo. Podróże stały się dla Polaków niemalże podstawową potrzebą, na którą są skłonni wydać pieniądze zaoszczędzone na innych przyjemnościach – komentuje Anna Podpora, head of product development w Wakacje.pl.

Sezon Lato 2025 rozpoczął się tradycyjnie pod koniec kwietnia, kiedy to gros Polaków wybrało się na majówkę . Jego koniec przypadnie na przełom października i listopada – wówczas touroperatorzy zrealizują ostatnie czarterowe połączenia lotnicze do typowo letnich kierunków w basenie Morza Śródziemnego i na Bałkanach.W zeszłym roku na wyjazd zorganizowany przez biuro podróży zdecydowało się 8,7 mln osób – tak wynika ze statystyk Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego. To wzrost o 15 proc. rok do roku i o 12 proc. wobec okresu sprzed pandemii. Co ciekawe, zwiększyła się liczba wyjazdów zagranicznych realizowanych w ramach połączeń czarterowych – tu zmiana na plus wyniosła 24 proc.Z ogólnopolskich badań przeprowadzonych w kwietniu tego roku przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie Wakacje.pl wynika, że w tym roku Polacy również będą intensywnie wyjeżdżać. Ponad połowa badanych – mowa o osobach w wieku 20-65 lat, które w 2025 roku planują zagraniczny wyjazd turystyczny na minimum 7 dni i/lub typu city break (próba 1518 osób), przewiduje przynajmniej jedną podróż zagraniczną, a blisko połowa zakłada dwie lub więcej. To sugeruje dużą gotowość do inwestowania w wypoczynek. Bliższa analiza pokazuje, że ponad 1/3 ankietowanych planuje wybrać się w taką podróż dwa razy, a 11 proc. chce pojechać na urlop za granicę trzy lub więcej razy. Wśród osób planujących wojaże z biurem podróży, 24 proc. już je wykupiło, ale największy odsetek badanych zamierza to zrobić w najbliższych miesiącach (maj-czerwiec).Analiza ujawnia również, że zdecydowana większość osób, które wyjadą w 2025 roku, planuje podróż w trakcie wakacji szkolnych i tuż po nich wczesną jesienią. Co piąty zamierzał wybrać się na zagraniczny wypoczynek w majówkę lub przed sezonem letnim.Dane deklaratywne Wakacje.pl zestawiają ze swoimi statystykami rezerwacyjnymi. Sprzedaż na Lato 2025 rozpoczęła się już w lipcu zeszłego roku, a liczba osób, które kupiły wyjazd na ponad 91 dni przed jego rozpoczęciem, wzrosła o 22,8 pkt. proc. rok do roku.Z ogólnopolskich badań przeprowadzonych na przełomie sierpnia i września ubiegłego roku przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie Wakacje.pl wynika, że 30 proc. badanych kupuje wyjazdy zagraniczne organizowane przez biuro podróży co najmniej na cztery miesiące wcześniej. 49 proc. deklaruje natomiast, że rezerwacji dokonuje 2-3 miesiące przed wylotem.Wśród głównych powodów, dla których klienci rezerwują wyjazdy wcześniej, na pierwszym miejscu pojawia się stwierdzenie „lubię planować z wyprzedzeniem” (35 proc. odpowiedzi), na drugim „teraz jest taniej” (26 proc.), a na trzecim „teraz są lepsze benefity (gratisy, niskie zaliczki, etc.)” (20 proc.). Respondenci zwracają też uwagę na większy wybór w przedsprzedaży, część chce pojechać do konkretnego hotelu.Turcja, Grecja i Egipt, ale też Tunezja i Hiszpania to pięć topowych kierunków, do których tego lata będą przede wszystkim wyjeżdżać klienci biur podróży. Ranking wygląda w ten sam sposób dla wszystkich grup klientów – par, dwójki dorosłych i jednego dziecka oraz dwójki dorosłych i dwójki dzieci.Jeśli spojrzymy na popularność kierunków według regionów, zauważymy niewielkie różnice między poszczególnymi grupami konsumenckimi. Zaczynają się one od miejsca czwartego – pierwsza trójka pozostaje niezmienna. Na podium znalazły się Antalya, czyli Riwiera Turecka, Hurghada (Egipt) i Marsa Alam (Egipt). O ile pary wybierają w dalszej kolejności Djerbę, o tyle rodziny Kretę. Pierwszą piątkę w grupie dwóch dorosłych oraz w konfiguracji rodzice z jednym dzieckiem zamyka Tunezja (część lądowa), wśród rodzin podróżujących z dwójką dzieci jest to Bułgaria.Tradycyjnie w wakacje królują pobyty tygodniowe, na które, jak dotąd, zdecydowało się prawie 70 proc. klientów. Na drugim miejscu znalazły się wyjazdy na 8-13 dni, na trzecim krótsze wypady do 6 dni, a na czwartym pobyty dwutygodniowe. Nie ma też zaskoczenia w odniesieniu do formy wyżywienia. Turyści wyjeżdżający z biurami podróży decydują się przede wszystkim na all inclusive (89 proc.), na drugim miejscu znajduje się opcja z dwoma posiłkami dziennie (6 proc.).Polacy nie tylko chętniej wyjeżdżają na wycieczki zorganizowane, ale są też skłonni przeznaczyć na nie wyższe kwoty. Średnia wartość rezerwacji dla wszystkich grup klientów w odniesieniu do pięciu najpopularniejszych kierunków wyjazdowych wzrosła o prawie 20 proc. rok do roku. Jest to związane głównie z tym, że chętniej decydujemy się na pobyty w hotelach o wyższym standardzie i z formułą all inclusive.W okresie przedsprzedaży najczęściej wybieranym lotniskiem wylotowym były Katowice. Na drugim miejscu znalazła się Warszawa (Lotnisko Chopina), na trzecim Poznań. W pierwszej piątce pojawiają się także Wrocław i Gdańsk.Ze wspomnianych badań z kwietnia tego roku wynika, że o ile ponad połowa, bo 52 proc. respondentów, mówi, że wybiera za punkt startowy lotnisko znajdujące się najbliżej ich miejsca zamieszkania, to już 26 proc. potwierdza, że opcją jest również wylot z portu znajdującego się w zasięgu 2-3 godz. jazdy. Dla 22 proc. badanych miejsce wylotu nie ma większego znaczenia – liczy się, by oferta była interesująca.Trendem, który już mocno zakorzenił się na rynku, jest turystyka doświadczeń, która wiąże się nie tylko z poznawaniem nowych miejsc, ale też z odkrywaniem lokalnej kultury i zwyczajów czy próbowaniem swoich sił w nowych aktywnościach. To z kolei rodzi nową potrzebę – wykupienia odpowiedniego ubezpieczenia.Ostatnie ogólnopolskie badania Wakacje.pl potwierdzają, ubezpieczenie podróżne to standard dla większości wyjeżdżających, a kluczowym kryterium przy jego wyborze są elementy związane z ochroną zdrowia. Największą motywacją przy wykupowaniu polisy jest kraj, do którego się wyjeżdża (53 proc.), 22 proc. badanych wskazuje na dodatkowe aktywności, np. uprawianie sportów, 36 proc. bierze pod uwagę długość pobytu.Wśród innych trendów obserwowanych przez Wakacje.pl wyraźnie zaznacza się rosnąca gotowość Polaków do rezerwowania wyjazdów w pełni online, w tym za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Polacy są już świadomymi podróżnikami, którzy z coraz większą odwagą odkrywają świat.