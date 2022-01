Turcja, Grecja czy Egipt: gdzie spędzamy wakacje?

Podróżowanie w dobie koronawirusa jest utrudnione, ale dane serwisu wakacje.pl za miniony rok pokazują, że Polacy nie zrezygnowali z wojaży. Najpopularniejszym kierunkiem zeszłorocznych urlopów okazała się Turcja, a tuż za nią uplasowały się Grecja i Egipt. Co jeszcze wiemy o decyzjach, które podejmowali ubiegłego lata polscy turyści?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak przedstawia się ranking 10 najpopularniejszych kierunków wakacyjnych?

Ile wyniosła średnia wartość rezerwacji na minione wakacje?

Jaki rodzaj wyżywienia preferują polscy turyści?

Na jak długo najczęściej wyjeżdżamy?



W 2021 roku Polacy chętniej niż przed rokiem korzystali z usług agentów turystycznych – mówi Jolanta Kołodziejczyk, dyrektor produktu w Wakacje.pl. – Nie ma w tym nic zaskakującego, w końcu wycieczki zorganizowane są najbezpieczniejszą formą podróżowania – dodaje.

Co czwarty klient pojechał na wakacje do Turcji

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe 10 najpopularniejszych kierunków wakacyjnych Największym zainteresowaniem cieszyła się Turcja, która walczyła o pierwsze miejsce w rankingach sprzedaży z Grecją Kliknij, aby przejść do galerii (7)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Zmiana udziału w sprzedaży najpopularniejszych kierunków wakacyjnych Udział Turcji w całkowitej sprzedaży wzrósł rok do roku o 2,82 pkt. proc Kliknij, aby przejść do galerii (7)

Ile Polacy wydali na wakacje?

Wyższa wartość koszyka zakupowego to wynik kilku zmiennych. Polacy decydowali się na pobyty w obiektach o wyższym standardzie, często pięciogwiazdowych z wyżywieniem w formie all inclusive, po drugie w dalszym ciągu popularne były podróże do dalekich krajów, które choćby z uwagi na dłuższy lot są droższe od podróży do basenu Morza Śródziemnego – komentuje Jolanta Kołodziejczyk.

Kiedy i jak wyjeżdżaliśmy w 2021 roku?

W 2020 roku, choć wycieczki samolotowe były najczęściej wybieranymi przez klientów Wakacje.pl, to większym zainteresowaniem niż zazwyczaj cieszyły się podróże z dojazdem własnym. Od zeszłego roku obserwujemy powrót popularności wyjazdów lotniczych do wcześniejszych poziomów, stąd wzrosty w tym segmencie, a spadki udziałów ofert z dojazdem samochodowym – mówi Anna Podpora, menedżer produktu w Wakacje.pl.

Na urlop najchętniej we dwoje albo z dwójką dzieci

Wakacje na tydzień, ale z all inclusive

All inclusive to już od kilku lat najpopularniejsza forma wyżywienia wybierana przez klientów biur podróży. Na taką formułę decydują się nie tylko rodziny z dziećmi, ale też pary i single. W tym roku zyskała szczególnie na znaczeniu, bo część osób wolała spędzać urlop w hotelowych resortach, które działały wedle ściśle określonych protokołów sanitarnych. Stosowne wytyczne przygotowały władze wszystkich najważniejszych krajów turystycznych – przypomina dyrektor Jolanta Kołodziejczyk.

Dane potwierdzają – wcześniej znaczy taniej. Nawet o ponad 1000 zł od osoby

Z naszych analiz wynika, że w szczycie sezonu oferty rezerwowane na kilka dni przed wylotem były droższe o kilkaset złotych od osoby niż kupowane na co najmniej miesiąc wcześniej – przypomina Anna Podpora. – W niektórych przypadkach różnice w cenie przekraczały nawet tysiąc złotych od osoby przy tych samych lub bardzo zbliżonych parametrach podróży – dodaje. – Obecnie obserwujemy, że wyjazdy do tych samych miejsc w przedsprzedaży na Lato 2022 są tańsze niż last minute, które można było „złapać” w minionym sezonie wakacyjnym. Jeśli zatem zależy nam na atrakcyjnej cenie, nie warto zwlekać z decyzją o rezerwacji – uważa Anna Podpora.

Trendy, które zdefiniowały rok i określą przyszłość branży

Zgodnie z przepisami organizatorzy w przypadku odwołania wyjazdu muszą zwrócić klientom wpłacone pieniądze w ciągu dwóch tygodni. W ten sposób nie są natomiast zabezpieczeni pasażerowie, którzy na własną rękę kupują bilety w liniach lotniczych czy zamawiają noclegi bezpośrednio w obiektach hotelowych.Ponadto, klienci biur podróży, nawet jeśli doszłoby do ogłoszenia niewypłacalności przez touroperatora, mają pewność, że otrzymają zwrot wpłaconej kwoty lub będą mogli zrealizować zakupioną wycieczkę.Wszystko dzięki dwustopniowemu systemowi zabezpieczeń obejmującemu obowiązek wykupienia przez organizatora gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej na poczet zabezpieczenia wpłat klientów i Turystycznemu Funduszowi Gwarancyjnemu, na który odprowadzane są składki od każdej wycieczki. Turystyka to jedna z niewielu branż, w których klient jest tak dobrze chroniony na wypadek problemów usługodawcy.Zeszły rok upłynął pod znakiem rosnącego popytu na wyjazdy zagraniczne. Wakacje.pl, największy multiagent turystyczny w Polsce, w 2021 roku zanotował wyraźny wzrost obrotów wobec 2020 roku. W zeszłym roku były one ponad dwukrotnie wyższe rok do roku.Jeśli spojrzeć na najpopularniejsze kierunki wyjazdowe Polaków, w 2021 roku można było zaobserwować trendy podobne do tych sprzed pandemii. Klienci wybierali głównie pobyty w basenie Morza Śródziemnego.Największym zainteresowaniem cieszyła się Turcja (24,9 proc. udziału w sprzedaży), która w trakcie sezonu ostro walczyła o pierwsze miejsce w rankingach sprzedaży z Grecją. Na trzeciej pozycji pod względem popularności znalazł się Egipt. Te trzy kierunki odpowiadały za 61,7 proc. sprzedaży w Wakacje.pl w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku. Pierwszą piątkę zamykają Hiszpania i Bułgaria.W rankingu najpopularniejszych kierunków turystycznych w pierwszej dziesiątce znalazły się też Dominikana, Cypr, Tunezja, Meksyk i Zjednoczone Emiraty Arabskie.Gdy porównamy to zestawienie do dziesiątki najpopularniejszych krajów z analogicznego okresu 2020 roku, okaże się, że zmianę widać już przy pierwszej pozycji – podczas gdy w 2020 roku najczęściej wybieranym krajem na wypoczynek była Grecja, a na drugim Turcja, to w 2021 roku proporcje te się odwróciły. Warto jednak wyjaśnić, że na popularność tych dwóch kierunków wpływ miały zasady podróżowania. Grecja dość wcześnie ogłosiła, na jakich warunkach turyści będą mogli wjeżdżać, czym wygrała sezon Lato 2020.Natomiast w zeszłym roku udział Turcji w całkowitej sprzedaży wzrósł rok do roku o 2,82 pkt. proc., a Grecji spadł o 3,15 pkt. proc. Egipt utrzymał swoją pozycję, a sprzedaż była większa o 2,42 pkt. proc. rok do roku.Wakacje.pl przeanalizowały też średnie wartości rezerwacji dla poszczególnych grup klientów. Choć pod lupę wzięto osobno wydatki par, jak i rodzin z dziećmi, widać jedną wspólną cechę – w zeszłym roku klienci byli skłonni wydać na swój urlop więcej niż przed rokiem. Średnio na rezerwację było to 6 814,09 zł wobec 5 707,95 zł w 2020 roku.W przypadku Turcji średnio na rezerwację dla dwóch osób klienci przeznaczali 5 387 zł (4 910 zł w 2020 roku), dla dwójki dorosłych i dziecka było to 7 666 zł, przy czterech osobach w konfiguracji dwoje dorosłych i dwoje dzieci 9 633 zł, a przy trójce dzieci podróżujących z rodzicami 12 310 zł.Przy Grecji para wydawała przeciętnie 5 926 zł, rodzina z jednym dzieckiem 8 138 zł, a z dwójką 10 207 zł. Dla Egiptu było to odpowiednio 5 539 zł dla dwóch osób, 7 339 zł dla rodziców z dzieckiem i 9 247 zł dla czterech osób (2+2).Zestawienie średnich cen dla najpopularniejszych kierunków w 2021 i 2020 roku obrazuje poniższa tabela.Tradycyjnie najwięcej osób kupiło wycieczkę w trzecim kwartale roku, na który przypadło 42,4 proc. sprzedaży zrealizowanej w Wakacje.pl. Zima była dla branży trudnym okresem z uwagi na obowiązujące wówczas obostrzenia oraz wprowadzenie jednego terminu ferii, wiosną z powodu restrykcji, ale też zamknięcia części krajów na przyjazdy z zagranicy Polacy również wstrzymywali się z rezerwacjami.Na lipiec przypadło 15,6 proc. sprzedaży, drugim najpopularniejszym miesiącem na kupowanie wycieczek był czerwiec (15,1 proc.), a trzecim sierpień (14,8 proc.). Co ważne, w zeszłym roku udało się nieco wydłużyć sezon, dzięki czemu samoloty latały do kierunków typowo wakacyjnych w październiku (8 proc.) i na początku listopada (6,3 proc.). Dobry był także maj, kiedy kupionych zostało 10,5 proc. podróży z terminem realizacji do końca 2021 roku.Jeśli spojrzymy na dane pod kątem daty wylotu, okaże się, że najwięcej osób wyjechało w sierpniu (21 proc.), a potem w lipcu (18,7 proc.) i we wrześniu (14,6 proc.). Czwartym najczęściej wybieranym miesiącem na podróż był czerwiec (9,13 proc.), a piątym październik (6,6 proc.).2021 rok był jednocześnie czasem popularności last minute i rezerwacji dokonywanych na kilka tygodni przed wylotem. 23 proc. sprzedaży przypada na zamówienia składane w okresie do 7 dni przed rozpoczęciem podróży, ale 24 proc. w okresie od 31 do 90 dni wcześniej. Na trzecim miejscu w tym zestawieniu znalazły się wycieczki kupowane na 15-30 dni przed wyjazdem (20 proc.).Nie ma natomiast żadnego zaskoczenia przy wyborze rodzaju transportu na wakacje. Na pierwszym miejscu znalazły się wycieczki lotnicze (93,62 proc. wszystkich zarezerwowanych wyjazdów), na drugim te z dojazdem własnym (4,84 proc.), a na trzecim imprezy autokarowe (1,53 proc.). Widać natomiast, że wzrosło zainteresowanie podróżami lotniczymi, a spadło tymi z dojazdem własnym.Trend w tym zakresie przedstawia poniższy wykres:W 2021 roku klienci biur podróży najchętniej podróżowali we dwoje - takie rezerwacje odpowiadały za 69 proc. sprzedaży. Na drugim miejscu w tym zestawieniu znalazły się rodziny z jednym dzieckiem (17 proc.), na trzecim z dwójką dzieci (13 proc.). Co ciekawe, rok do roku o 8,4 pkt. proc. spadł udział w sprzedaży wyjazdów dla par, a o 4,7 pkt. proc. wzrósł w przypadku wycieczek dla dwojga dorosłych i dziecka. Wzrost – o 3,6 pkt. proc. – zanotowano także w przypadku wyjazdów 2+2 (rodzice i dwójka dzieci).W 2021 roku Polacy najchętniej wyjeżdżali na tygodniowe wakacje – takich rezerwacji było zdecydowanie najwięcej, bo aż 69,1 proc. Na drugim miejscu znalazły się pobyty o niestandardowej długości 8-13 dni (17,1 proc.), na trzecim typowe 14-dniowe (6,3 proc.), a na czwartym krótkie wypady połączone z 3-6 noclegami (5,9 proc.).Klienci Wakacje.pl decydowali się zazwyczaj na pobyt z opcją all inclusive lub ultra all inclusive – na te formy wyżywienia łącznie przypadło nieco ponad 81 proc. rezerwacji (prawie 76 proc. w 2020 roku). Dwa posiłki dziennie zamawiało 11 proc. podróżnych, na same śniadania zdecydowało się trochę powyżej 4 proc. osób.Popularność all inclusive rośnie w grupie rodzin z dziećmi i przypada na 86,3 proc. zamówień, przy dwóch dorosłych jest tylko nieco niższa, bo wynosi trochę ponad 79 proc.Mimo pandemii i utrzymujących się restrykcji widać, że Polacy w pierwszym półroczu tego roku planowali wyjazdy letnie z większym wyprzedzeniem niż początkowo można było się spodziewać. Latem wycieczki last minute były co prawda popularne, ale wcale nie tańsze niż kupowane na kilka tygodni przed wylotem.Wbrew przekonaniu, że Polacy rezerwują wyjazdy głównie w biurach stacjonarnych, w Wakacje.pl w 2021 roku udział rezerwacji dokonywanych w pełni samodzielnie przez klientów (full online) zwiększył się trzykrotnie wobec 2019 roku.Wakacje.pl stawiają na szeroko zakrojoną automatyzację, nie tylko procesów od nich zależnych – pokazują partnerom - touroperatorom, gdzie poprawa efektywności przez automatyzację mogłaby mieć miejsce. Covid-19 uwidocznił, jak ważna jest rzetelna, wiarygodna informacja, dostępna na czas i podana w zrozumiałej formie, dlatego w 2022 roku firma stawia na rozbudowę portalu o część informacyjną, bo to pozwala utrzymywać dłuższy kontakt z klientem, oczyszcza tzw. szum informacyjny i ułatwia podjęcie decyzji zakupowej.Wakacje.pl dostrzegają znaczenie ekspertów ds. turystyki pracujących w sieci franczyzowej i doceniają ich rolę w procesie obsługi klienta, kompetencje oraz doświadczenie. To właśnie dlatego już w 2021 roku otworzyły się na obsługę ruchu ze strony internetowej przez doradców stacjonarnych w formie zdalnej. W tym roku skala tej współpracy będzie jeszcze większa.