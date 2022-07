GfK: wysokie ceny rewidują plany na wakacje

Opracowane przez GfK badanie "Current Consumer Mood" wyraźnie potwierdza, że rosnące koszty utrzymania stają się dla Polaków coraz większym problemem. Nie jest też w zasadzie zaskoczeniem, że pnące się w górę ceny oraz coraz większa niepewność jutra nie pozostają bez wpływu na plany wakacyjne - aż 57 proc. Polaków deklaruje, że ich pomysły na wakacje musiały ulec zmianie.

Przeczytaj także: Inflacja zmienia plany na wakacje 2022?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czy Polacy spodziewają się dalszego, wysokiego tempa wzrostu cen?

Co ich zdaniem podrożeje najbardziej?

W jakim stopniu obawy wpływają na wakacje Polaków?

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Polacy zmieniają wakacyjne plany z powodu inflacji 57 proc. Polaków zmieniło swoje plany dotyczące urlopów.

Prawie wszyscy respondenci spodziewają dalszego, wysokiego tempa wzrostu cen. Odsetek osób przekonanych o nieuchronności tego procesu wynosi aż 95 proc. Przy czym 83 proc. uważa, że w kolejnych miesiącach ceny będą rosły szybciej lub co najmniej w podobnym tempie jak wiosną tego roku – wskazuje Dominika Grusznic-Drobińska, dyrektor działu Consumer Insight & Marketing Effectiveness w GfK.

Obawy wpływają na wakacje Polaków

Decyzje o rezygnacji z urlopu lub spędzeniu go blisko domu wynikają przede wszystkim z rekordowej inflacji i cen usług turystycznych, paliwa, czy żywności. Jednak to nie wszystko. Obserwujemy także obawy przed lataniem wynikające z wojny w Ukrainie oraz z problemami z płynnością w zakresie obsługi ruchu lotniczego w Europie. Z pewnością będą to wakacje inne niż wszystkie i wiele sektorów bardzo mocno odczuje powszechnie wdrażaną strategie zaciskania pasa – mówi Dominika Grusznic-Drobińska.

W Polsce stale i znacząco rosną ceny towarów i usług , zwłaszcza w szczególnie wrażliwych sektorach jakimi są: paliwa, żywność, energia elektryczna i gaz. To oznacza znaczny wzrost kosztów codziennego utrzymania . Niepokój związany z coraz wyższymi rachunkami wyraża znakomita większość konsumentów: w odniesieniu do wzrostu ceny paliwa jest to 81 proc. respondentów badania GfK, żywność - 75 proc., energii elektrycznej - 69 proc., a w przypadku gazu takie obawy posiada 60. proc. Zdaniem ekspertów GfK Polacy bardzo niepokoją się możliwością kontynuacji podwyżek na rynku, także w przyszłym roku.Stale podnoszone ceny podstawowych artykułów oraz niepokój związany z przewidywanymi dalszymi podwyżkami mocno przełożyły się na tegoroczne wakacje. Wywarły tak silną presję, że 57 proc. Polaków zmieniło swoje plany dotyczące urlopów. W tej grupie na wypoczynek w kraju zdecydowało się 15 proc.. Jednak aż 21 proc. w ogóle zrezygnowało z jakiegokolwiek wyjazdu.