67% Polaków popiera możliwość legalizacji związku przez pary jednopłciowe - wynika z najnowszego badania "LGBT+ Pride 2024" przeprowadzonego przez IPSOS. 41% badanych popiera także prawo par jednopłciowych do adopcji dzieci.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czy Polacy mają styczność z osobami LGBT+?

Co sądzą Polacy o legalizacji związków jednej płci?

Jaki jest stosunek Polaków do osób transpłciowych?



Kliknij, aby powiekszyć fot. WOKANDAPIX z Pixabay Prawa osób LGBT+ popierane przez Polaków W Polsce utrzymuje się wysokie poparcie dla legalizacji związków jednej płci. Dowolną formę tej legalizacji popiera 67% polskich badanych, w tym 39% opowiada się za możliwością zawierania małżeństw jednopłciowych, a kolejne 28% popiera inną formę legalizacji związków.

Na przestrzeni dekady można zauważyć wyraźne zmiany w społecznym postrzeganiu równouprawnienia osób LGBT+ w Polsce. Coraz więcej Polek i Polaków opowiada się za ich prawną ochroną przed dyskryminacją. Nasze badanie pokazuje, że zdecydowana większość popiera także głośny w ostatnich miesiącach postulat legalizacji związków jednopłciowych. Wciąż jest jednak wiele do zrobienia. Trwający Miesiąc Dumy (ang. Pride Month) powinien przypominać nam, że wszyscy jesteśmy równi bez względu na swoją tożsamość płciową czy orientację seksualną. - komentuje wyniki Joanna Skrzyńska, liderka zespołu Public Affairs Ipsos Polska.

W badaniu "LGBT+ Pride 2024" zapytano m.in. o widoczność osób LGBT+ oraz stosunek ankietowanych do różnych postulatów dotyczących tego środowiska. 36% badanych z Polski przyznało, że wśród swoich krewnych lub bliskich znajomych z pracy ma osobę homoseksualną. Kobiety mają takie doświadczenie częściej niż mężczyźni (41% w porównaniu do 30%), a młodsze osoby częściej niż starsze (45% wśród osób poniżej 35 lat i 30% wśród tych w wieku od 50 do 74).18% Polek i Polaków zdeklarowało kontakt z osobami biseksualnymi. 8% polskich badanych ma styczność z osobami transpłciowymi, a 10% z niebinarnymi. Najmłodsi badani wyróżniają się tym, że częściej posiadają znajomych wśród wszystkich wymienionych grup. To również w najmłodszej grupie wiekowej jest najwięcej osób deklarujących orientację seksualną inną niż heteroseksualna (12% w porównaniu do 8% wśród wszystkich Polek i Polaków).Niemal połowa Polek i Polaków (47%) popiera postulat, by osoby LGBT+ mogły mówić otwarcie ze wszystkimi na temat swojej orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej. Co trzeci polski badany (33%) nie ma problemu z tym, żeby mogły one okazywać uczucia publicznie, np. poprzez pocałunki czy trzymanie się za ręce. Stanowi to wzrost o 8 pp. w stosunku do badania z 2021 r. – największy wzrost wśród wszystkich badanych krajów.W Polsce utrzymuje się wysokie poparcie dla legalizacji związków jednej płci. Dowolną formę tej legalizacji popiera 67% polskich badanych, w tym 39% opowiada się za możliwością zawierania małżeństw jednopłciowych, a kolejne 28% popiera inną formę legalizacji związków. 44% Polek i Polaków sprzeciwia się prawu par jednopłciowych do adopcji dzieci, a popiera – 41% . W porównaniu do wyników z 2021 r. poparcie dla adopcji wzrosło o 8 pp.Sytuacja osób transpłciowych w Polsce wzbudza społeczną empatię. 61% badanych uważa, że doświadczają one dużej dyskryminacji. Stosunkowo wielu przychyla się także do wspierania ich praw. 55% twierdzi, że za zgodą rodziców transpłciowym nastolatkom należy zezwolić na opiekę medyczną dotyczącą korekty płci. Z kolei 41% uważa, że system ubezpieczenia zdrowotnego powinien pokrywać koszty takiej korekty.